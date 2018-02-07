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Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились - депутаты

7 февраля 2018, 16:48 |  Общество

Депутаты Мажилиса заявили об ошибках в методологии исчисления оплаты труда гражданских служащих - учителей, врачей, социальных работников и других, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

- Суть нашего запроса в незамедлительном исправлении ошибок в методологии исчисления оплаты труда гражданских служащих, в основе которой базовый должностной оклад, который ни научно, ни экономически не обоснован. Такая методология делает неэффективным исполнение поручений Президента о росте и достойном уровне оплаты труда гражданских служащих, к которым относятся врачи, соцработники, учителя и другие, - заявила Гульжана Карагусова в депутатском запросе на имя премьер-министра страны.

В запросе, предоставленном представителями депутата, сообщается, что 1 января 2016 года введена в действие новая система оплаты труда гражданских служащих. По поручению Главы государства переход на новую систему оплаты труда предусматривал повышение заработной платы работников здравоохранения в среднем на 28 процентов, а работников образования и науки - до 29 процентов.

"Однако, согласно данным Комитета по статистике, в 2016 году относительно 2015 года реальная среднемесячная заработная плата работников образования повысилась на 6,4 процента, а работников здравоохранения и социальных услуг - всего лишь на 0,7 процента. В 2017 году реальная среднемесячная заработная плата работников образования уменьшилась на 4,4 процента, а работников здравоохранения и социальных услуг - на 4,3 процента. То есть по факту получается, заработная плата работников образования, здравоохранения и социальной сферы не увеличилась, а уменьшилась", - говорится в запросе.

По данным депутатов, адресовавших запрос, социальные работники получают от 26 до 40 тысяч тенге.

- Разве можно прожить на такую зарплату, если оплата коммунальных услуг составляет в среднем 15-20 тысяч тенге, а еще необходимо покупать продукты питания, оплачивать проезд в общественном транспорте, детские сады и так далее. У большинства работников нет своего жилья, приходится снимать комнату. При таком низком уровне оплаты труда большинству работников образования, здравоохранения и социальной сферы недоступна ни одна государственная жилищная программа, - отметили депутаты.

По мнению депутатов, одна из основных причин сложившегося уровня оплаты труда гражданских служащих - это низкий уровень базового должностного оклада, применяемого для исчисления их должностных окладов. Базовый должностной оклад в размере 17 697 тенге установлен в 2011 году. Данная величина ниже прожиточного уровня почти на 40 процентов и остается без изменений на протяжении семи лет, отмечается в запросе. Неоднократные повышения уровня оплаты труда работников социальной сферы сводились к увеличению коэффициентов, применяемых для исчисления должностных окладов. Однако принятые меры, по мнению депутатов, никак не отразились на увеличении реального размера заработной платы работников социальной сферы.
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Комментарии к новости

Павел
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...




Отправлено: 07.02.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По данным депутатов, адресовавших запрос, социальные работники получают от 26 до 40 тысяч тенге"

Я вот даже не знаю как на такие деньги живут люди. У меня столько только на одни продукты уходит и то поболее.

Весёлый
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...




Отправлено: 07.02.18 - 20:01
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Зарплаты учителей и врачей не увеличились, а уменьшились -...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходила к нам на хату когда меня не было социальный работник.
Мою лечила, мол чего не работаешь и все такое, что то записывала там в тетратку..
Им что там, на ухо наступил кто то и им решать у кого в семье суженная должна работать, а у кого пахать как они за эти вшЫвые копейки, потому что ничего не умеют их мужья в доме?
У меня в доме заработок это мушское понятие и только.
У жен должно быть хобби, если хочет..
И я считаю что за такие распросы и порицание, этим социальным работникам вообще давать зарплату не стоит..
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