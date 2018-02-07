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ГКП «Костанай-Су» намерено изменить технологию обеззараживания воды

Галина ПЕТРЕНКО

7 февраля 2018, 15:42 |  ЖКХ

До сих пор для этого традиционно применялся жидкий хлор. Но в 2018 году планируется хлор заменить гипохлоритом натрия, который обладает теми же обеззараживающими свойствами, но значительно безопаснее.

Фото из архива "НГ"

- Процесс создания гипохлорита натрия, которым будут очищать воду, предельно прост. Через солевой раствор пропускается электрический ток, что приводит к образованию безвредных ионов хлора, - пояснила "НГ" пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Майя АКБАСОВА. - Раствор гипохлорита натрия, который будет применяться, обладает теми же обеззараживающими действиями, что и хлор, но он безопасен.

На предприятии рассчитывают, что внедрение данной технологии позволит значительно улучшить качество подаваемой питьевой воды. И отмечают, что установки для получения гипохлорита натрия на 90% состоят из отечественных комплектующих.
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Комментарии к новости

§ КГСПС
Re: ГКП «Костанай-Су» намерено изменить технологию...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 391
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.02.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно бы узнать кто владелец предприятия, производящего это оборудование, и какова цена вопроса.
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