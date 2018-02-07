ГКП «Костанай-Су» намерено изменить технологию обеззараживания воды

До сих пор для этого традиционно применялся жидкий хлор. Но в 2018 году планируется хлор заменить гипохлоритом натрия, который обладает теми же обеззараживающими свойствами, но значительно безопаснее.

Фото из архива "НГ"

- Процесс создания гипохлорита натрия, которым будут очищать воду, предельно прост. Через солевой раствор пропускается электрический ток, что приводит к образованию безвредных ионов хлора, - пояснила "НГ" пресс-секретарь ГКП «Костанай-Су» Майя АКБАСОВА. - Раствор гипохлорита натрия, который будет применяться, обладает теми же обеззараживающими действиями, что и хлор, но он безопасен.

На предприятии рассчитывают, что внедрение данной технологии позволит значительно улучшить качество подаваемой питьевой воды. И отмечают, что установки для получения гипохлорита натрия на 90% состоят из отечественных комплектующих.