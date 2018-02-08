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Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии

«А граждане всё равно иррационально боятся и излишне тревожатся»
8 февраля 2018, 09:39 |  Мнения

«А вы сошли с ума! Какая досада...» Примерно так министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут АТАМКУЛОВ охарактеризовал противников передачи в аренду Роскосмосу части Жангельдинского района Костанайской области для падения отработанных ступеней ракеты «Союз-2».

- По части экологической опасности - ну, это уже фобия, честно скажу, - заявил Атамкулов 1 февраля, комментируя журналистам переговоры Казахстана с Россией по этому вопросу. - Просто мы сегодня уже в течение 60 лет уже около 2 500 запусков было произведено.

Согласно «Википедии», фобия - это симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта. Так что г-н министр поставил диагноз защитникам природы и жителям Жангельдинского района с точностью опытного психиатра. Ну сказано же, что в этих экологических ракетах, в отличие от «Протонов», нет никакого гептила - только чистый кислородно-керосиновый двигатель. Да и за три года запускать «Союзы» будут всего-то 7 раз, а траектория вывода на орбиту выбрана самая безопасная для населения. А граждане всё равно иррационально боятся и излишне тревожатся. Но самое обидное - что не доверяют авторитетным заверениям представителя власти.

Правда, в этот же день пресс-секретарь этого же министерства Асет НУРКЕНОВ, отвечая на вопрос журналиста Ratel.kz, сообщил, что Россия не будет возмещать Казахстану ущерб, нанесенный падением ракеты-носителя «Протон М» в июле 2013 года. Потому что, во-первых, в прежнем соглашении «вопрос о компенсациях не стоял», а во-вторых, в данном конкретном случае и ставить его было некуда.

- Есть экологическая оценка, но в тот момент она показала, что значительного ущерба не было, - пояснил Нуркенов.

Хотя 5 лет назад Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК оценило экологический ущерб от падения российской ракеты в $90 млн. А в октябре 2017 года аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев заверял, что вопрос возмещения ущерба Россией уже решен. Но кто будет вспоминать об этом, кроме журналистов, которые по роду профессии не могут позволить себе такую роскошь, как амнезия. Тем более, что в новом соглашении компенсация за «подарки из космоса» уже прописана, в чем нас и заверил Асет Нуркенов. Так что и здесь оснований для излишней тревоги нет - если экологию и подпортим, то деньги получим наверняка. Только верить надо...

Кстати, согласно той же «Википедии», самый распространённый метод лечения фобий - постепенное «сближение» пациента с объектом его страха в сочетании с использованием методов релаксации и когнитивно-поведенческой терапии. В случае с ракетами термин «сближение», понятый буквально, может насторожить, но терапевты в правительстве всегда успокоят нас заявлением, что и на этот раз ничего страшного не произошло.

Умению сближаться с объектом страха можно поучиться у сотрудников Комитета госдоходов министерства финансов, которых КНБ подозревает в майнинге криптовалют. Пока Нацбанк предупреждал казахстанцев о риске операций с биткоинами и прочими эфирами, умные головы под боком у регулятора бесстрашно организовали ферму по их выращиванию прямо на серверах государственных информационных систем.

- Что касается профилактической работы, - заверили, комментируя этот факт, в Комитете госдоходов, - то соответствующие беседы о Кодексе этики госслужащего, включая противозаконность использования ресурсов государства в личных целях, проводятся на постоянной основе на всех уровнях Министерства финансов Казахстана.

Патологическую жажду денег в психиатрии называют плутоманией, склонность к сообщению ложной информации - псевдологией, болтливость - логоманией. Вот только для патологической доверчивости специального термина я не нашел. Возможно, потому, что носители этого заболевания для общества не опасны, а для государства - так очень даже полезны. С чем всех нас и поздравляю.
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Комментарии к новости

Маркс
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот только для патологической доверчивости специального термина я не нашел.

Да ладно! Не верю!
Вот всем на будущее, чтобы не копаться в Википедиях (классификация доверчивости дана в порядке возрастания):
1. Лошок.
2. Лох.
3. Лохозавр.
4. Лохозаврище.
5. Лох-Несское чудовище.

Андрей
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди верили бы "авторитетным заверениям представителя власти" если бы эти авторитетные представители в большинстве думали о народе а не о своём набитом кармане.

Кайрат
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
Люди верили бы "авторитетным заверениям представителя власти" если бы эти авторитетные представители в большинстве думали о народе а не о своём набитом кармане.

У вас что болезнь какая та, как что так сразу карман, ты их за руку ловил? да тебя надо привлечь за это к ответственности, за дискредитацию власти, даже автор и намека на это не делает.

Кайрат
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
Люди верили бы "авторитетным заверениям представителя власти" если бы эти авторитетные представители в большинстве думали о народе

А власть это и есть мы народ Казахстана, они же не с марса к нам пришли или с соседнего государства править нами, это наши братья, сестра, дети.

Хохол
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просто мы сегодня уже в течение 60 лет уже около 2 500 запусков было произведено.

И сколько реальной пользы было народу от всех этих запусков ? Основная и большая часть в период СССР носила военный характер . Тот же Союз изначально создавался для доставки врагу термоядерного заряда . Если бы не НАСА , так и жили бы в каменном веке несмотря на 2500 запусков .

§ Характер
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 08.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каких пор википедия источник знаний, чуть ли не медицинский справочник? На лурке все довольно точно разложено:
тык
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ТАНОМИ
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я верю всем властям земным,
В их совесть, ум и честь.
Ещё я верю в домовых
И что русалки есть...

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии
112


(Пользователи)
Сообщений: 9316
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.02.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще пусть скидывают, это же Россия, а Россия святое для журналистов и многих комментаторов..
Да хоть потоп ядерных отходов оттуда, зато наше все..
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Директор Пляжа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Если бы не НАСА

Озвучь пожалуйста, как НАСА, тебя из каменного века в феодальный вывела?)

ТАНОМИ
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мы можем дать за понты считаться космической державой? Только территорию. Но экология - это святое!Никаких соглашений по использованию нашей земли! И с Байконуром пора кончать!

§ yeti91
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 575
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 08.02.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья уставшего человека невидящего выхода с данным эшелоном власти,или пустое-порожнее
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Хохол
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Озвучь пожалуйста, как НАСА,

Вот видишь же , можешь когда захочешь культурно общаться . Благодаря НАСА и их технологиям я узнал что на свете существует директор пляжа . Я искренне рад , а ты ? И благодаря тем же технологиям ты можешь публиковать свою пург... , извини , свои высокодуховные и высокоинтелектуальные мысли на всеобщее обозрение . А представь что НАСА не было бы , кто б тебя услышал и кому ты смог написать ? Ток на деревню дедушке .

Директор Пляжа
Re: Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Дядя, что за бред ты тут накидал?
Как обычно слился по существу вопроса, бла-бла, ла-ла и только.
А что ты не рассказал, что уже вчера, через 5 часов после старта, "ракета Илона" пересекла орбиту Марса - а Маск врать не будет И прямо сейчас она уже подлетает к Плутону и через 15-20 часов покинет Солнечную систему. Благодаря НАСА стали возможными межзвездные перелеты, говорят к ним еще и шумеры причастны.

Гость
Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии




Отправлено: 08.02.18 - 21:45
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