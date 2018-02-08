Тимур ГАФУРОВ: Майним мании, гасим фобии

«А вы сошли с ума! Какая досада...» Примерно так министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут АТАМКУЛОВ охарактеризовал противников передачи в аренду Роскосмосу части Жангельдинского района Костанайской области для падения отработанных ступеней ракеты «Союз-2».

- По части экологической опасности - ну, это уже фобия, честно скажу, - заявил Атамкулов 1 февраля, комментируя журналистам переговоры Казахстана с Россией по этому вопросу. - Просто мы сегодня уже в течение 60 лет уже около 2 500 запусков было произведено.

Согласно «Википедии», фобия - это симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта. Так что г-н министр поставил диагноз защитникам природы и жителям Жангельдинского района с точностью опытного психиатра. Ну сказано же, что в этих экологических ракетах, в отличие от «Протонов», нет никакого гептила - только чистый кислородно-керосиновый двигатель. Да и за три года запускать «Союзы» будут всего-то 7 раз, а траектория вывода на орбиту выбрана самая безопасная для населения. А граждане всё равно иррационально боятся и излишне тревожатся. Но самое обидное - что не доверяют авторитетным заверениям представителя власти.

Правда, в этот же день пресс-секретарь этого же министерства Асет НУРКЕНОВ, отвечая на вопрос журналиста Ratel.kz, сообщил, что Россия не будет возмещать Казахстану ущерб, нанесенный падением ракеты-носителя «Протон М» в июле 2013 года. Потому что, во-первых, в прежнем соглашении «вопрос о компенсациях не стоял», а во-вторых, в данном конкретном случае и ставить его было некуда.

- Есть экологическая оценка, но в тот момент она показала, что значительного ущерба не было, - пояснил Нуркенов.

Хотя 5 лет назад Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК оценило экологический ущерб от падения российской ракеты в $90 млн. А в октябре 2017 года аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев заверял, что вопрос возмещения ущерба Россией уже решен. Но кто будет вспоминать об этом, кроме журналистов, которые по роду профессии не могут позволить себе такую роскошь, как амнезия. Тем более, что в новом соглашении компенсация за «подарки из космоса» уже прописана, в чем нас и заверил Асет Нуркенов. Так что и здесь оснований для излишней тревоги нет - если экологию и подпортим, то деньги получим наверняка. Только верить надо...

Кстати, согласно той же «Википедии», самый распространённый метод лечения фобий - постепенное «сближение» пациента с объектом его страха в сочетании с использованием методов релаксации и когнитивно-поведенческой терапии. В случае с ракетами термин «сближение», понятый буквально, может насторожить, но терапевты в правительстве всегда успокоят нас заявлением, что и на этот раз ничего страшного не произошло.

Умению сближаться с объектом страха можно поучиться у сотрудников Комитета госдоходов министерства финансов, которых КНБ подозревает в майнинге криптовалют. Пока Нацбанк предупреждал казахстанцев о риске операций с биткоинами и прочими эфирами, умные головы под боком у регулятора бесстрашно организовали ферму по их выращиванию прямо на серверах государственных информационных систем.

- Что касается профилактической работы, - заверили, комментируя этот факт, в Комитете госдоходов, - то соответствующие беседы о Кодексе этики госслужащего, включая противозаконность использования ресурсов государства в личных целях, проводятся на постоянной основе на всех уровнях Министерства финансов Казахстана.

Патологическую жажду денег в психиатрии называют плутоманией, склонность к сообщению ложной информации - псевдологией, болтливость - логоманией. Вот только для патологической доверчивости специального термина я не нашел. Возможно, потому, что носители этого заболевания для общества не опасны, а для государства - так очень даже полезны. С чем всех нас и поздравляю.