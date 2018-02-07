Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае

Дом № 1 «А» по ул. Чкалова заметно отличается от соседних многоэтажек чистым асфальтом возле подъездов. Прохожие могут подумать, что дворник обслуживающего этот дом ПКСК так хорошо выполняет свои обязанности. Но дело в том, что работу по очистке снега взял на себя 6-летний Сережа ЖЕВАК. Мальчик почти ежедневно выходит во двор с лопатой.

- Да у нас не все взрослые хоть раз в жизни лопату в руках держали, а тут совсем маленький мальчик! - сообщил «НГ» житель этого дома Морис КИМ. - Какие родители молодцы, что такого ребенка воспитали!

Мама Сережи Елена АНТОНЕНКО рассказала «НГ», почему ее сын стал местным героем этой зимой.

- Как-то Сережа увидел, как дворник из нашего ПКСК убирает снег, - вспоминает она. - И сыну показалось, что это один из жильцов дома. Он подумал, что мы должны сами убирать у подъезда. У Сережи была небольшая легкая лопата, он взял ее и пошел тоже во двор. Я подошла к дворнику и попросила его не долбить лед и снег. У пацана много энергии, он и сам с этим справится. Дворник тогда это дело закончил, а Сережа продолжил. Ему скучно дома. Сейчас, тем более, каникулы - Сережа учится в нулевом классе. Он говорит: «Мама, смотри, я двор очищаю! Мама, смотри, меня бабушка поблагодарила». А я говорю: «Серега, ты молодец».

Такому совсем недетскому занятию первыми удивились дворники, которым маленький Сережа облегчил работу. Они спрашивали родителей: «А как он сам, один? Ведь он неправильно делает: не сверху долбит, а поднимает снег. Это ведь тяжело».

Но у Сережи силы много, говорит его мама. Ударом лопаты мальчик откалывает пласты слежавшегося снега и скидывает их в палисадники или к забору у дороги. За эту зиму сломал уже две деревянные лопаты.

- И Сережа сказал: «Папа, купи мне лопату», - вспоминает Елена Антоненко. - Папа подумал - зачем покупать новую. И отдал сыну свою, которой он гараж очищает. Она, хоть и потяжелее, но покрепче.

Родителей беспокоит только то, что временами мальчика не дозовешься домой - настолько он увлекается работой. Сейчас, когда снег убран около всех шести подъездов, Сережа медленно подбирается к парковке.

- Друзья его идут, Сережа им тоже предлагает и протягивает лопату, - смеется Елена. - «На, попробуй», - говорит. Они постоят, поковыряются, немного поработают - и все. А Сереже нравится, как поднимается этот снежный пласт и как эти глыбы остаются на лопате.

Сам мальчик, улыбаясь, сказал: «Да мне нравится снег убирать».

Вместе с корреспондентом «НГ» Сережа вышел во двор и показал, где и как он чистит дорогу от снега.

- Честно сказать, первое время я на работе всем говорила: «Мне так стыдно...», - сожалеет мама Сережи. - А мне в ответ: «Ты что! Пацан к труду приучается! Пацан работает, молодец! Гордись, что у тебя такой сын!»