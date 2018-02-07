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Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей многоэтажки в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

7 февраля 2018, 10:43 |  Общество

Дом № 1 «А» по ул. Чкалова заметно отличается от соседних многоэтажек чистым асфальтом возле подъездов. Прохожие могут подумать, что дворник обслуживающего этот дом ПКСК так хорошо выполняет свои обязанности. Но дело в том, что работу по очистке снега взял на себя 6-летний Сережа ЖЕВАК. Мальчик почти ежедневно выходит во двор с лопатой.

- Да у нас не все взрослые хоть раз в жизни лопату в руках держали, а тут совсем маленький мальчик! - сообщил «НГ» житель этого дома Морис КИМ. - Какие родители молодцы, что такого ребенка воспитали!

Мама Сережи Елена АНТОНЕНКО рассказала «НГ», почему ее сын стал местным героем этой зимой.

- Как-то Сережа увидел, как дворник из нашего ПКСК убирает снег, - вспоминает она. - И сыну показалось, что это один из жильцов дома. Он подумал, что мы должны сами убирать у подъезда. У Сережи была небольшая легкая лопата, он взял ее и пошел тоже во двор. Я подошла к дворнику и попросила его не долбить лед и снег. У пацана много энергии, он и сам с этим справится. Дворник тогда это дело закончил, а Сережа продолжил. Ему скучно дома. Сейчас, тем более, каникулы - Сережа учится в нулевом классе. Он говорит: «Мама, смотри, я двор очищаю! Мама, смотри, меня бабушка поблагодарила». А я говорю: «Серега, ты молодец».

Такому совсем недетскому занятию первыми удивились дворники, которым маленький Сережа облегчил работу. Они спрашивали родителей: «А как он сам, один? Ведь он неправильно делает: не сверху долбит, а поднимает снег. Это ведь тяжело».

Но у Сережи силы много, говорит его мама. Ударом лопаты мальчик откалывает пласты слежавшегося снега и скидывает их в палисадники или к забору у дороги. За эту зиму сломал уже две деревянные лопаты.

- И Сережа сказал: «Папа, купи мне лопату», - вспоминает Елена Антоненко. - Папа подумал - зачем покупать новую. И отдал сыну свою, которой он гараж очищает. Она, хоть и потяжелее, но покрепче.

Родителей беспокоит только то, что временами мальчика не дозовешься домой - настолько он увлекается работой. Сейчас, когда снег убран около всех шести подъездов, Сережа медленно подбирается к парковке.

- Друзья его идут, Сережа им тоже предлагает и протягивает лопату, - смеется Елена. - «На, попробуй», - говорит. Они постоят, поковыряются, немного поработают - и все. А Сереже нравится, как поднимается этот снежный пласт и как эти глыбы остаются на лопате.

Сам мальчик, улыбаясь, сказал: «Да мне нравится снег убирать».

Вместе с корреспондентом «НГ» Сережа вышел во двор и показал, где и как он чистит дорогу от снега.

- Честно сказать, первое время я на работе всем говорила: «Мне так стыдно...», - сожалеет мама Сережи. - А мне в ответ: «Ты что! Пацан к труду приучается! Пацан работает, молодец! Гордись, что у тебя такой сын!»
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Комментарии к новости
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андрей
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец мальчик

Все просто
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик.
Гордись, что у тебя такой сын!»

Директор Пляжа
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай, красавчик!

Бывалый
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец пацан.
И родители молодцы.
Отличный раб растет.
С обратной стороны дома дорогу и тротуар тоже пусть не забывает чистить.
И соседний дом тоже пусть захватит...

неравнодушная
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пиар родителей?

1952/доктор СИЗО
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И родители молодцы.
Отличный раб растет.
С обратной стороны дома дорогу и тротуар тоже пусть не забывает чистить.
И соседний дом тоже пусть захватит...

Слушай катриджник. Неужели тебе не бывает мерзко от своих комментариев? Правда, в благополучных семьях, в поселках дети помогают родителям с раннего возраста.

Нико
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 11:48
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9291
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.02.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уида сын?
Профайл

Все просто
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уида сын?

Нет Марик, это Бываленок..

Порох
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 12:05
Комментарий удален модератором.

Директор пляжа
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:

Зато у него дети, рабы интернета, как и он сам.
Правда он будет тут заливать, что они у него в художественные и спортшколы ходят.
Но уверяю вас, все это бла-бла будет.

§ Victor Yang
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Отличный раб растет.

Пацан занимается физкультурой на свежем воздухе - что плохого-то? Плюс пользу обществу приносит и всего-то. Что клеймить сразу? Тем более, это была его инициатива ради интереса - какой же это раб? Раб делает то что хозяин скажет безо всякой инициативы и интереса к делу за еду.
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1952/СИЗО
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 12:13
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5086
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.02.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уида сын?

неее не мой.. но тоже молодец,
в отличие от бывалых тунеядцев - такие заср...тся, погрязнут по уши, но теоретически будут умничать на форумах и жить в дерьме всех поучая лишь по тому, что им это не по выдуманному статусу... а на самом деле просто лень!
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1952/СИЗО
Re: Шестилетний мальчик всю зиму убирает снег во дворе своей...




Отправлено: 07.02.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
:
Отличный раб растет.

именно, то слово - комформно суггестивный и плюс выученная беспомощность.

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