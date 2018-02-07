В Костанае прошел отборочный чемпионат области по армрестлингу

70 спортсменов из Костанайского, Алтынсаринского, Карабалыкского, Федоровского, Аулиекольского районов, Рудного и Костаная приняли участие в чемпионате, который прошел в Академии силовых видов спорта.

Александр Кобзарь (справа) из Карабалыкского района стал чемпионом области в весе до 55 кг

Места в турнирной таблице определялись по итогам борьбы на левой и правой руках.

- Это отбор на чемпионат РК, который пройдет в Аксу с 14-16 февраля. Который, в свою очередь, станет отборочным на чемпионат Азии, - сообщил «НГ» главный судья чемпионата Сергей КАРПЕНКО. - Пройдет он в Боровом, это в Казахстане, и мы надеемся завоевать путевки. На чемпионат Казахстана поедут 9 участников, основной костяк команды уже сформирован. В сборную области войдут и два специальных спортсмена.

На республиканских турнирах специальные спортсмены выступают уже более 10 лет. В Костанайской области их стали привлекать с 2017 года.

- Например, Азамат Елеусинов стал пятым на чемпионате Азии в прошлом году и победителем Кубка РК, - отметил Карпенко. - С каждым годом интерес к нашему спорту растет. Из Аулиеколя раньше приезжали братья Алдамовы. Сейчас ребята собрали команду и приехали на чемпионат уже в составе 8 человек. Всегда приятно видеть, как расширяется география участников.

В весовой категории до 55 кг победителем чемпионата области стал Александр КОБЗАРЬ из Карабалыкского района.

- На республиканских соревнованиях уровень очень высокий. Конкуренция там намного выше, чем на областных турнирах, - поделился он с «НГ». - Мне удалось завоевать путевку, теперь - главное хорошо выступить. Цель, конечно, вернуться с призовым местом и завоевать путевку на чемпионат Азии. Будем усиленно тренироваться и готовится. Прошлый чемпионат сложился для меня не самым удачным образом, будем стараться.

С открытием Академии силовых видов спорта в Костанайской области стали чаще проводить турниры областного и республиканского значения.

- Большое спасибо Махмуту Турсунову за то, что мы можем проводить соревнования в новой академии, - сказал Сергей Карпенко. - Зал просторный, не душный, две раздевалки. Участники очень довольны условиями. К тому же сейчас мы согласуем время и скоро начнем готовить спортсменов в стенах этого зала.

Поболеть за Талгата ЖУРУМБАЕВА из Алтынсаринского района всегда приходит его сын Аян. В этом году Талгат перешел в весовую категорию до 85 кг, где стал победителем.

- Решил побороться с новыми соперниками, - улыбается он. - Вес я не набирал, просто интересно посмотреть на других ребят. У нас в районе армрестлинг набирает обороты. В этом году я уже 20 человек привез на чемпионат. Мы стараемся развивать спорт, приобрели телевизор. Я, когда впервые пришел в академию, мне это понравилось. Так лучшей мотивации не найти, ребята с удовольствием смотрят истории спортсменов, заряжаются. Жители поселка сложились и купили теннисный стол, теперь в школе кружок открыли, помогли нам и с оборудованием для тяжелой атлетике. Наращиваем обороты.

Победителем в абсолютной категории стал мастер спорта по армрестлингу Андрей Степанчук.

По итогам чемпионата определилась сборная области для участия в чемпионате РК. В нее вошли Илья Бобренко, Руслан Махмутов, Александр Кобзарь, Сапарбек Сулейменов, Денис Кисилев, Андрей Степанчук и Лилиана Кравцова, а также паралимпийцы Азамат Елеусинов и Александр Феданов.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Победители чемпионата