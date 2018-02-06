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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Крутое экономическое пике Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)
06.02.18 21:28
Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Крутое экономическое пике
06.02.18 21:20
Dron
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
06.02.18 21:17
Добринцофф
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: Не. Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное... Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном...
06.02.18 21:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/СИЗО: поели в 1998 В это,что поели, почему то верю. А наши вот травкой - питаются. c.radikal.ru Жир - нагуливают.Потомство- будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops:
06.02.18 21:01
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Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при заключении банковских договоров

6 февраля 2018, 16:50 |  Государство

Национальный банк принял постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности", сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

Теперь заёмщики в течение 30 дней со дня наступления просрочки могут обратиться в банк с заявлением об изменении условий договора банковского займа.

Банк должен рассмотреть письмо заёмщика в течение 15 дней со дня получения заявления.

Также постановление предусматривает изменения в договоре банковского займа. Он должен содержать условие: при уступке банком права по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заёмщиком, распространяются на правоотношения заёмщика с третьим лицом.

Эти положения постановления вводятся в действие с 1 июля 2018 года и распространяются на договоры банковского займа, заключённые с 1 июля 2018 года.

В июле 2016 года в Казахстане ввели ограничение на размер неустойки за просрочку кредита – не более 0,5% в день от суммы просроченного платежа. А по истечении 90 дней просрочки – не более 0,03% в день от суммы просроченного платежа.

Спустя год Минфин РК разработал проект закона, который предусматривает механизмы работы с неплатёжеспособными казахстанцами, которые имеют долги.

На 1 апреля 2017 года в Казахстане насчитывалось в целом 5 383 000 договоров банковского займа, заключённых с физическими лицами, остаток задолженности по ним составляет свыше 3,7 трлн тенге. Из них обеспечены залогом в виде жилой недвижимости около 338 тысяч договоров на сумму более 1,5 трлн тенге.

Разработчики законопроекта отметили, что эти цифры демонстрируют огромную проблему задолженности населения Казахстана как по банковским займам, так и по прочим видам денежных обязательств, что обусловило необходимость разработки механизмов регулирования проблемы чрезмерной задолженности должника.
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Комментарии к новости

§ сайлау курманов
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2569
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с утра на моей почте вкралась новость на казахском языке ( мақтау өлең жазатын ақын Балтабек Нұрғалиевтағы бір ерекше пікірімен көзге түсті,) прочитав которую я немного в ступоре . странно что СМИ деликатно умалчивают или еще не перевели на русский язык , но содержание такова , некий гражданин предлагает учредить монархию и призывает депутатов принять соответствующие поправки к основному закону , в пример ставятся англичане и японцы , где до сих пор сидят на троне августейшие персоны .
Профайл Посетить вебсайт

Гость
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...




Отправлено: 06.02.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау как переводится Ваше имя?

§ 112
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне начали где то месяца три назад звонить, типа я Алексей Петрович.
Я честно и сказал это я и я вас буду и дальше наказывать, они что то там мне угрожали месяца два подряд, я говорю я в России уже живу, гоняю туда сюда и кредиты тут в КЗ набираю..
Они злились еще сильней..
Главное когда первый раз сказал правду, что я Мереке Заканович и это мой номер, не поверили..
Потом три месяца я им по ушам тер, и ничего они сделать не могли..
Я сказал что я Робин Гут и буду всегда брать кредиты в банках и наказывать олигархические группировки и транснациональные кампании, приближенные к правительству США..
Везде буду брать кредиты по всему миру, Но пассаран, капитализьм не пройдет!
Отстали вроде..
Профайл

т
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...




Отправлено: 06.02.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я сказал что я Робин Гут и буду всегда брать кредиты в банках и наказывать олигархические группировки и транснациональные кампании, приближенные к правительству США..
Везде буду брать кредиты по всему миру, Но пассаран, капитализьм не пройдет!
Отстали вроде..



Хороший юмор! :lol: :lol: :lol:

Читатель 1
Re: Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при...




Отправлено: 06.02.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"что эти цифры демонстрируют огромную проблему задолженности населения Казахстана как по банковским займам, так и по прочим видам денежных обязательств,"
А вот это уже очень тревожный "звоночек"!! И странно, что банки радуются увеличению выдачи кредитов в 2017 году...

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