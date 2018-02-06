Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при заключении банковских договоров
Национальный банк принял постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности", сообщает Informburo.kz.
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Теперь заёмщики в течение 30 дней со дня наступления просрочки могут обратиться в банк с заявлением об изменении условий договора банковского займа.
Банк должен рассмотреть письмо заёмщика в течение 15 дней со дня получения заявления.
Также постановление предусматривает изменения в договоре банковского займа. Он должен содержать условие: при уступке банком права по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заёмщиком, распространяются на правоотношения заёмщика с третьим лицом.
Эти положения постановления вводятся в действие с 1 июля 2018 года и распространяются на договоры банковского займа, заключённые с 1 июля 2018 года.
В июле 2016 года в Казахстане ввели ограничение на размер неустойки за просрочку кредита – не более 0,5% в день от суммы просроченного платежа. А по истечении 90 дней просрочки – не более 0,03% в день от суммы просроченного платежа.
Спустя год Минфин РК разработал проект закона, который предусматривает механизмы работы с неплатёжеспособными казахстанцами, которые имеют долги.
На 1 апреля 2017 года в Казахстане насчитывалось в целом 5 383 000 договоров банковского займа, заключённых с физическими лицами, остаток задолженности по ним составляет свыше 3,7 трлн тенге. Из них обеспечены залогом в виде жилой недвижимости около 338 тысяч договоров на сумму более 1,5 трлн тенге.
Разработчики законопроекта отметили, что эти цифры демонстрируют огромную проблему задолженности населения Казахстана как по банковским займам, так и по прочим видам денежных обязательств, что обусловило необходимость разработки механизмов регулирования проблемы чрезмерной задолженности должника.
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