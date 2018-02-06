Традиционный турнир по вольной и женской борьбе памяти тренера Петра Матущака провели по новым правилам

Соревнования, посвященные памяти основателя вольной борьбы в Казахстане, уроженца нашей области Петра Матущака, провели в Костанае в 13-й раз. Турнир имеет статус международного, но в этом году он получился республиканским.

Поединки среди юношей и девушек 2001-2003 г. р. проходили 2-4 февраля.

В этом году на турнир приехали 360 борцов из всех регионов Казахстана

- Мы боремся по новым правилам, - рассказал «НГ» главный судья турнира Карисбек МАХАНБЕТОВ. - Раньше спортсмены взвешивались вечером, а с утра выходили на ковер. Теперь взвешивание проходит каждое утро в 8 часов, а через 2 часа ребята на ковре. В этом году к нам не приехали россияне, у них сейчас по календарю свои важные соревнования.

На ковре детско-юношеской спортивной школы № 1 силами померились 360 спортсменов со всех регионов Казахстана.

- Костанайские спортсмены неплохо себя показали, - отметил Маханбетов. - Ребята смогли выбиться в призеры, а в прошлом году у нас призеров не было вообще. Девочки могли бы выступить лучше, занять больше мест. Проблема в том, что в стране всего две области, где нет спортивных интернатов. И мы входим в эту двойку. Наши спортсмены не хуже, но уступают. В интернате спортсмены тренируются два раза в день, там следят за питанием. Мы же видим детей три раза в неделю по несколько часов.

Для казахстанских борцов турнир памяти Петра Матущака - генеральная репетиция в преддверии чемпионата страны, который пройдет 20 февраля в Атырау.

Одним из первых путевку на чемпионат республики получил костанаец, кандидат в мастера спорта Ардак ЕКСАНОВ, выступающий в весовой категории 51 кг.

- Приехали сильные борцы из южных регионов, - рассказал он. - Не могу выделить какой то сложный для меня бой, каждая борьба была непростой. Была схватка, где я мог проиграть, но собрался и пошел вперед. На борьбу меня привет старший брат. Восемь лет занимаюсь, очень красивый и интересный вид спорта. Был на соревнованиях в Российской Федерации, так уровень вольной борьбы в разы выше. У россиян другая техника, с ними интересно работать, раскрывать ее.

Костанаец Жансултан КУСАЕВ в весовой категории 55 кг уступил в финале спортсмену из Алматы и остался в шаге от «золота».

- У меня примерно все получилось, но в финальной схватке проиграл, - рассказал «НГ» Жансултан. - Соперник из Алматы был сильнее. Я с ним впервые встретился на ковре. Интереснее и легче выступать с борцом, которого видишь впервые. Семь лет назад дядя привел меня в зал вольной борьбы. Сам он борьбой не занимался, но постоянно болеет за меня. Борьба мне нравится тем, что у нас очень много соревнований, постоянно чемпионаты проходят.

Третье место среди юношей занял костанаец Максат Табан в весе 45 кг.

После награждения юношей начались финальные поединки девушек. К сожалению, костанайские спортсменки за первые места не боролись.

Когда на ковер вышла Мадина КЕНЕСОВА из Алматы, выступавшая в весовой категории 49 кг, зал загудел и наполнился девичьим писком.

- Финальная схватка прошла нормально. Собралась и во втором периоде смогла досрочно завершить поединок, - радовалась после финала Мадина. - Для меня эта победа была важна не только из за путевки на чемпионат страны. Два раза я была на чемпионате РК, ничего завоевать не удалось. Нынешний год - последний в этом возрасте, дальше будет возрастная категория кадетов. Хорошие соперницы, в финале была достойная девочка. Соперники меня не пугают, мне все равно - мастер спорта или новичок со мной на ковре.

Мадина Кенесова (в голубом) стала победительницей турнира в весе 49 кг

Костанайские спортсменки взяли три бронзовые медали. Их обладателями стали Анастасия Аптракиева (43 кг), Диана Лещова (46 кг) и Виолетта Семенюк (65 кг).

Справка «НГ»

Петр Филиппович Матущак - заслуженный работник культуры РК, заслуженный тренер Каз. ССР, заслуженный тренер СССР по греко-римской и вольной борьбе. Родился 7 ноября 1927 года в селе Ливановка Камышинского района Кустанайской области. Окончил спортивный факультет Казахского государственного института физической культуры (1954).

Серебряный призер первой спартакиады республик Средней Азии и Казахстана (1948 г.) по французской борьбе. Чемпион Казахстана по вольной борьбе (1949 г., 1950 г., 1952 г.). Участник спартакиад народов СССР (1956-1979 г.г.).

Подготовил 103 мастеров спорта СССР. Автор 30 учебников о борьбе. Внесен в Книгу рекордов КИНЭС (1999) как основатель вольной борьбы в Казахстане. Инициатор открытия в Казахском государственном институте физкультуры специализации «Казакша курес» (1970 г.). Награжден орденом «Парасат» (2002) и семью медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КазССР.

Скончался 7 октября 2010 г.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА