В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза зерна из России

Костанайские полицейские совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции сельского хозяйства проверяют грузовики, ввозящие зерно на территорию РК.

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Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, рейдовые мероприятия осуществляются на автодорогах области, а также в районах пограничных постов: «Кайрак», «Акбалшык», «Аят», «Убаган», «Желкуар», «Рубеж». Всего действуют 6 мобильных групп.

На сегодня проверены 300 грузовых автомашин. Выявлены 26 автомашин, в которых у водителей отсутствовал сертификат на провоз зерна. Общий вес незаконного груза - более 498 тонн. Все грузовики возвращены в РФ.

Полицейские составили 22 административных материала по ст. 400 КоАП РК (нарушение законодательства РК в области карантина растений). Наложен штраф на общую сумму 924 350 тенге, уже взыскано 305 850 тенге.