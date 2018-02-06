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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Крутое экономическое пике Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)
06.02.18 21:28
Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Крутое экономическое пике
06.02.18 21:20
Dron
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
06.02.18 21:17
Добринцофф
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: Не. Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное... Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном...
06.02.18 21:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/СИЗО: поели в 1998 В это,что поели, почему то верю. А наши вот травкой - питаются. c.radikal.ru Жир - нагуливают.Потомство- будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops:
06.02.18 21:01
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В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза зерна из России

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

6 февраля 2018, 14:29 |  Криминал

Костанайские полицейские совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции сельского хозяйства проверяют грузовики, ввозящие зерно на территорию РК.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области, рейдовые мероприятия осуществляются на автодорогах области, а также в районах пограничных постов: «Кайрак», «Акбалшык», «Аят», «Убаган», «Желкуар», «Рубеж». Всего действуют 6 мобильных групп.

На сегодня проверены 300 грузовых автомашин. Выявлены 26 автомашин, в которых у водителей отсутствовал сертификат на провоз зерна. Общий вес незаконного груза - более 498 тонн. Все грузовики возвращены в РФ.

Полицейские составили 22 административных материала по ст. 400 КоАП РК (нарушение законодательства РК в области карантина растений). Наложен штраф на общую сумму 924 350 тенге, уже взыскано 305 850 тенге.
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Комментарии к новости

пэтриот
Re: В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза...




Отправлено: 06.02.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу никому не нужен ТС , россияне ограничили провоз водки 10 литров. Ждём новых ограничений !

дт-75
Re: В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза...




Отправлено: 06.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть, втихоря, выявленную недостачу, на элеваторах пытаются перекрыть за счет Российского зерна или на экспорт через Казахстан, как Казахстанское зерно, им то на экспорт дорога закрыта?

декаданс
Re: В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза...




Отправлено: 06.02.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..дожились!столько лет зерно из казахстана в россию вывозили всеми можными и неможными способами...а теперь наоборот,из россии в казахстан завозят... :lol:

Народный контроль
Re: В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза...




Отправлено: 06.02.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не конфисковали? Или на свалку и под бульдозер как санкционный продукт!

коматозник
Re: В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза...




Отправлено: 06.02.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Или на свалку и под бульдозер как санкционный продукт!

Ты что ли санкции ввело?

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