В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди любителей

4 февраля в СПК «Султан» прошли поединки открытых чемпионатов области по панкратиону и смешанным единоборствам ММА среди любителей. Их участники попробовали свои силы перед республиканскими турнирами. Всего в чемпионатах приняли участие 134 спортсмена из Костаная, Рудного, Затобольска и Мендыкаринского района.

Талгат Сункарбеков стал победителем чемпионата по ММА в весе 62 кг в группе от 18 лет

Бойцы смешанных единоборств ММА поедут на чемпионат республики в Уральск 3-4 марта.

- К боям без правил интерес возрастает, появляются новые клубы, - отмечает главный судья соревнований Артем БАБАДЖАНОВ. - Подключаются спортсмены с ударной техникой. Например, таэквондисты уже второй раз принимают участие в наших турнирах. Этот чемпионат - отборочный. Сильнейшие в своих весовых категориях попадут в сборную. Поэтому у ребят есть стимул.

Бои прошли в двух возрастных группах: 16-17 лет и от 18 лет и старше.

Орынбек НУГЕРБЕКОВ из костанайского спортивного клуба «Вершина» выступал в группе 18+ в весовой категории 60 кг.

- Тяжелые схватки. Первый бой был тяжелый, со стойки ничего не получилось, только на добиваниях выиграл, - рассказал «НГ» Орынбек. - План был - выиграть со стойки, так как соперник занимается грэпплингом. Обычно стараюсь просчитать соперника, с первых минут навязываю свой темп, изучаю его движения. В ММА я 4 года, а в детстве занимался рукопашным боем. Специально готовил себя к новой весовой категории. Сбросил 8,5 кг и перешел в весовую категорию 60 кг. Здесь больше соперников, а в весовой категории 65-70 кг я был маленьким. Соперники были гораздо выше меня, поэтому и перешел в другой вес.

Асхат БАБЕНОВ в этой же группе представлял клуб «Спарта» из Рудного. Первый бой в весе 61 кг он выиграл досрочно нокаутом, после чего внимательно наблюдал за соперниками и ждал финальной схватки.

- У соперников хороший уровень, все борцы и до последнего сражаются, - рассказал «НГ» после финала Асхат. - Я универсал уже четвертый год, получил звание кандидата в мастера спорта. Начинал с тайского бокса, потом занимался греко-римской борьбой. Эти виды помогают успешно выступать сейчас. Чувство баланса и дистанции, взрывная сила и скорость - все это развивают эти виды спорта. Один раз я уже выступал на чемпионате Казахстана, но был не готов к нему и проиграл. Сейчас в себе уверен, поэтому была надежда отобраться и выступить. К сожалению, в финальной схватке проиграл и стал серебряным призером. Самое главное в спорте - сила духа. Мой тренер Александр Якименко всегда говорит, что какой бы замечательной не была техника, только сила духа приедет к победе.

В числе бойцов из Костаная чемпионами области стали Владимир Пермяков (16-17 лет, 52 кг), Денис Фисенко СК «Темирлан» (16-17 лет, 66 кг), Султан Асылбай (от 18 лет, 57 кг), Талгат Сункарбеков (от 18 лет, 62 кг), Хайсар Мурзагулов (от 18 лет, 67 кг) и Александр Попов (от 18 лет, абсолютная категория).

Рядом с рингом проходили соревнования по панкратиону в пяти возрастных группах - от 8 лет до 16 лет.

- Сейчас наш вид спорта набирает обороты, много новым ребят пришло заниматься, - отметил главный судья соревнований Марат АЛИППАЕВ. - Чтобы поддержать их интерес, необходимо обязательно привлекать их к соревнованиям. Впереди у нас чемпионат Казахстана, ребята сейчас усиленно тренируются. Это не просто областные соревнования, но и отбор на республиканский чемпионат.

Чемпионат РК по панкратиону среди спортсменов 2008 г. р. и старше пойдет в Караганде 6-8 апреля.

Соревнования по панкратиону прошли в пяти возрастных группах

Захар ДИМОВ и его сестра Устинья уже 8 лет тренируются в костанайском спортивном клубе «Вершина».

- Спасибо клубу «Султан» - нам предоставили отличный зал. Уровень соперников ощущается, бойцы хорошие приехали из разных клубов. Но наш клуб «Вершина» хочет достойно себя показать, - поделился Захар с «НГ». - В моем весе 55 кг есть конкуренты, но мало. Интересно было бы посмотреть на соперников в возрастной категории 14-15 лет. Все соперники мне знакомы, так как тренируюсь уже давно. Конечно, когда встречаешь нового бойца - это здорово. Интересно в процессе схватки узнать его технику, заметить сильные и слабые стороны. В таких боях получаешь больше опыта, так как попадаешь в новые условия. Цель, конечно, выступать в профессиональных боях, хотелось бы съездить впервые на чемпионат Азии. Для этого надо выиграть республиканский чемпионат в Караганде.

Димов занял 1 место в своей весовой категории в возрастной группе 12-13 лет.

Риза КАЛИМКАНОВ - чемпион РК по Джун Ри таэквондо, на чемпионате области по панкратиону он выступал в возрастной категории 12-13 лет в весе 42 кг.

- Если выиграю путевку на чемпионат РК, то сделаю себе отличный подарок на день рождения. Мне 5 февраля будет 14 лет, - рассказал он «НГ» перед финальной схваткой. - В соревнованиях по панкратиону наш клуб выступает второй раз. На прошлом чемпионате я выступил неплохо - занял 2 место. Высокий результат, соперники были сильные, но я хорошо был подготовлен. Соперники сильные в этом году, наблюдаю за каждым боем, изучаю. Хочу поехать на чемпионат Казахстана, для этого нужно стать первым в своей возрастной категории. В садике я лещей от всех получал и папа привел меня в зал. Занимаюсь уже восемь с половиной лет.

После финальной сирены, судья поднял руку Ризы. Победитель сразу стал звонить родным и сообщать, что поедет на чемпионат РК.

Артем Бабаджанов отметил самые яркие поединки в панкратионе. Среди спортсменов из Костаная победителями стали Лев Зейтсерт (6-7 лет, 24 кг), Богдан Кравец (8-9 лет, 27 кг), Кирилл Червоник (10-11 лет, 34 кг), Роман Пешехонов (12-13 лет, 38 кг) и Влад Шведцов (14-16 лет, 53 кг).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА