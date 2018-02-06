Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут штрафовать

В письме, подписанном руководителем управления образования Костанайской области Батимой Даумовой, сообщается о необходимости соблюдения требований единой школьной формы. Иначе - предупреждение, либо (в случае повторного непослушания) штраф в размере 5 МРП, который, естественно, ляжет на родителей. А это 12 025 тенге.

Фото из архива "НГ"

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«В случае отказа соблюдения данных требований организация образования имеет право подать документы в Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 2 ст. 409 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РК в области образования, родителями или иными законными представителями», - говорится в тексте.

Как сообщила «НГ» заместитель руководителя управления образования Гюльнара УКИНА, письмо носит только разъяснительный характер для отделов образования.

- Требования к обязательной школьной форме утверждены приказом министра образования и науки РК, - прокомментировала Укина. - Бывают случаи, когда ученики их игнорируют. Приходят в джинсах, например. Особенно это касается старшеклассников. Мы дали разъяснения, - как действовать в том случае, если замечания и уговоры не действуют. Школы не имеют права выписывать штрафы, такие полномочия есть только у департамента по контролю в сфере образования. Но, повторюсь, штрафы будут выписываться только в крайних случаях.

Фото из архива "НГ"