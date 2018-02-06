Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут штрафовать
Надежда КОВАЛЬСКАЯ
В письме, подписанном руководителем управления образования Костанайской области Батимой Даумовой, сообщается о необходимости соблюдения требований единой школьной формы. Иначе - предупреждение, либо (в случае повторного непослушания) штраф в размере 5 МРП, который, естественно, ляжет на родителей. А это 12 025 тенге.
Фото из архива "НГ"
Копию письма прислали на WhatsApp "НГ" 8-747-907-57-92
«В случае отказа соблюдения данных требований организация образования имеет право подать документы в Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 2 ст. 409 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РК в области образования, родителями или иными законными представителями», - говорится в тексте.
Как сообщила «НГ» заместитель руководителя управления образования Гюльнара УКИНА, письмо носит только разъяснительный характер для отделов образования.
- Требования к обязательной школьной форме утверждены приказом министра образования и науки РК, - прокомментировала Укина. - Бывают случаи, когда ученики их игнорируют. Приходят в джинсах, например. Особенно это касается старшеклассников. Мы дали разъяснения, - как действовать в том случае, если замечания и уговоры не действуют. Школы не имеют права выписывать штрафы, такие полномочия есть только у департамента по контролю в сфере образования. Но, повторюсь, штрафы будут выписываться только в крайних случаях.
Фото из архива "НГ"
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 2
Всего: 109
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Крутое экономическое пике Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
Крутое экономическое пике
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: Не. Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное... Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном...
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/СИЗО: поели в 1998 В это,что поели, почему то верю. А наши вот травкой - питаются. c.radikal.ru Жир - нагуливают.Потомство- будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops: