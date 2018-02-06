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Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
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Dron
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
06.02.18 21:17
Добринцофф
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: Не. Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное... Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном...
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Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут штрафовать

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

6 февраля 2018, 13:48 |  Государство

В письме, подписанном руководителем управления образования Костанайской области Батимой Даумовой, сообщается о необходимости соблюдения требований единой школьной формы. Иначе - предупреждение, либо (в случае повторного непослушания) штраф в размере 5 МРП, который, естественно, ляжет на родителей. А это 12 025 тенге.

Фото из архива "НГ"

Копию письма прислали на WhatsApp "НГ" 8-747-907-57-92

«В случае отказа соблюдения данных требований организация образования имеет право подать документы в Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 2 ст. 409 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РК в области образования, родителями или иными законными представителями», - говорится в тексте.

Как сообщила «НГ» заместитель руководителя управления образования Гюльнара УКИНА, письмо носит только разъяснительный характер для отделов образования.

- Требования к обязательной школьной форме утверждены приказом министра образования и науки РК, - прокомментировала Укина. - Бывают случаи, когда ученики их игнорируют. Приходят в джинсах, например. Особенно это касается старшеклассников. Мы дали разъяснения, - как действовать в том случае, если замечания и уговоры не действуют. Школы не имеют права выписывать штрафы, такие полномочия есть только у департамента по контролю в сфере образования. Но, повторюсь, штрафы будут выписываться только в крайних случаях.

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...




Отправлено: 06.02.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это будет по доносу директора школы? Или какие то рейды по школам будут?И кто именно будет "Истцом"? Потом придётся судебным приказом оформлять большое количество штрафов?

§ vbn
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 941
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 06.02.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ясно
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§ Макарыч
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.02.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть попробуют ))) На идиотов пугалка рассчитана.
Если ребенок ходит в школу в школьной форме, опрятен, то никаких претензий быть не может. Даже если форма отличается от стандарта, установленного в данной школе. А джинсы это те же брюки. Если они однотонные, на коленках не рваные, без висящей мотни, то какая проблема?

[Исправлено: Макарыч, 06.02.2018 - 14:57]
Профайл

неравнодушная
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...




Отправлено: 06.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бред если честно, попирается конвенция о правах ребенка, выражается в подавлении выражения ребенком внутреннего протеста против школьного однообразия.

§ Anna Болейн
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 06.02.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По закону имеют право требовать и штрафовать родителей . Все прописано в законе .Недавний скандал о ношении платков в школах.В Актобе родители массово проигрывают суды по делу о ношении платков детьми в школах.( под хиджабом понимают традиционный арабский женский головной платок) Добиваются этого намерены несколькими способами: путем уговоров, административными штрафами либо судебными разбирательствами. Поэтому ,лучше предупредить ,чем потом бороться с этим у нас в Костанайских школах. 15 человек забрали документы в школах Актобе и переехали в другие регионы Казахстана.
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362
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...




Отправлено: 06.02.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Пусть попробуют ))) На идиотов пугалка рассчитана.
Если ребенок ходит в школу в школьной форме, опрятен, то никаких претензий быть не может. Даже если форма отличается от стандарта, установленного в данной школе. А джинсы это те же брюки. Если они однотонные, на коленках не рваные, без висящей мотни, то какая проблема?

Значить голыми ляжками можно ходить в школу а в платке нельзя, как то у вас отношение двоякое.

родитель
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...




Отправлено: 06.02.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедным детям и тут покоя не дают. Некоторые учителя "перегибают палку" со своими требованиями. Иногда одеваем форму вместо сарафана,цвет идентичный,когда холодно или постирано, так учитель не даёт покоя. Как будто мы пришли в трениках пестрых или в купальнике. Только лишняя нервотрепка, лучше б за другими делами следили:успеваемостью, опрятностью...

§ 112
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
джинсы это те же брюки.

Джинсы как вроде слышал это рабочая одежда ковбоев, которые в пустыне Чиуауа отстреливали бедных мексикашек вперемешку с индейцами..
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Валентина
Re: Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут...




Отправлено: 06.02.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во-первых:образцы формы нужно согласовать с родителсим комитетом, утвердить приказом по школе и разместитьки на информационной доске. В ШК 2 было сказано, что форма должна быть с элементами клеточки, без конкретики. У кого-то юбка, у другого пол юбки, у друго-то жилет.получается все без формы. Обязательно галстук в клеточку. В начале учебного года было сказано, что у девочек должна быть темно синяя юбка или сарафан с белой блузки, в средине учебного года появились притензии, юбка оказывается должна быть в клетку. Куда деть нам два варафана и юбку темно синего цвета с хорошей ткани, а не с клетчастой похожей по качеству на стекловолокно.

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