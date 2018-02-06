Быстрее не бывает

Форум
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Крутое экономическое пике Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)
06.02.18 21:28
Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Крутое экономическое пике
06.02.18 21:20
Dron
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
06.02.18 21:17
Добринцофф
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: Не. Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное... Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном...
06.02.18 21:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/СИЗО: поели в 1998 В это,что поели, почему то верю. А наши вот травкой - питаются. c.radikal.ru Жир - нагуливают.Потомство- будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops:
06.02.18 21:01
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах дочери и внука зверски зарезал свою жену

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

6 февраля 2018, 13:00 |  Криминал

Больше 30 лет прожили вместе супруги Жакеновы. Всю жизнь трудились в селе Троебратное Узункольского района. Все рухнуло в один день. 23 мая 2017 года Есмагамбет Жакенов набросился на спящую жену с ножом и зарезал ее на глазах у дочери и 6-летнего внука, которые проснулись от шума... «Это вы все виноваты, вы маму любили больше, чем меня», - объяснил отец плачущей дочери.

Первое слушание по этому делу состоялось 5 февраля в Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области. Несмотря на очевидность преступления, расследование длилось около 9 месяцев. Почти все это время Жакенова обследовали психиатры - сначала костанайские, которые не смогли определиться с диагнозом, потом алматинские. В итоге решили, что обвиняемый невменяем - страдал бредовым расстройством, которое начало проявляться лишь за месяц до трагедии.

Родственники замечали, что с Есмагамбетом Жакеновым в последнее время было что-то не так. Особенно это почувствовала жена Сауле, так как они жили с мужем вдвоем после того, как дети выросли и разъехались.

- Как-то вечером она позвонила мне и сказала: «Я тайком ушла, звоню от соседей. Забери меня!», - рассказала сестра погибшей Зауреш ЖАКУПОВА. - Мы с мужем поехали за ней, она пряталась на заправке. Лицо скрывала под платком. Оно у нее было черное от синяков...

Дома у сестры Сауле рассказала, что за последний месяц муж превратился в зверя. Приходя с работы, набрасывался на нее с кулаками, забрал мобильный телефон. Объяснял это тем, что подозревает ее в измене.

- Это даже смешно. У нее астма, инфаркт, она часто лежала в больницах. Да и в селе ее знают как святого человека! - плакала в суде Зауреш.

Ни с того, ни с сего Есмагамбет Жакенов начал ревновать жену и к детям, которые якобы матери больше звонили, чем ему. Однажды муж протянул ей веревку и сказал: «Вешайся! Если я это сделаю, меня посадят...» Мысль о том, какую боль своим самоубийством она причинит детям, толкнула женщину на побег.

На следующее утро Жакенов позвонил дочери Галие, которая только-только с семьей переехала в Затобольск. Он сообщил, что мать потерялась.

- Я была в шоке, - дала показания Галия ЕРТЫШПАЕВА. - Мама была в депрессии: не ела, не пила. Жалела отца, который остался один. Порывалась к нему поехать. Мы с мужем поехали к нему сами. Сказали, что мама отправилась к моему брату в Актау. Отец вел себя странно - начал плакать, что его все бросили. Не вставал, говорил, что умирает. Когда я ему сказала, чтобы он собирался в больницу, он вскочил и категорически отказался: «Как же я своих овечек брошу?!». Мужу он сказал, что якобы мама ему изменяет. Но этого просто не могло быть. Мама - инвалид, женщина строгих правил.

Только после того, как дочь предложила забрать его к себе, Жакенов успокоился. Начал распродавать имущество и готовиться к переезду. Выглядел абсолютно нормальным. Через пару дней после переезда мужа Сауле Жакенова приболела. Дочь очень переживала за мать, поэтому ночью спала чутко - прислушивалась к ее дыханию. 23 мая, около 2 часов ночи, ночи она услышала шорох. Включив свет, увидела страшную картину.

- Папа стоял над мамой с ножом, глаза страшные, - рассказала Ертышпаева. - Я начала кричать. Мама молча вылезла из-под него. Я смотрела ей прямо в глаза. Она захлебывалась кровью, кровь хлестала фонтаном. Она подошла ко мне, как будто хотела меня защитить. Я пыталась ее втолкнуть в мою комнату, но она жестом показала, что там спит мой сын. И я видела, что она боится все запачкать кровью. Я ее все-таки втолкнула в комнату, а сама выгнала отца. Он пулей вылетел с ножом...

Врачи скорой, которых вызвала Галия, сначала не могли войти в дом, так как Есмагамбет бегал по огороду с ножом. После прихода полиции врачи констатировали - жертве больше ничем нельзя помочь.

Жакенова, который говорил совершенно бредовые вещи, задержали и вскоре отправили на судебно-психиатрическую экспертизу.

- Клиническая картина и материалы дела показывали, что он не совсем психически здоров, - дала показания врач-психиатр Марал ДАНЕНОВА. - Однако нужна была углубленная экспертиза, поэтому мы направили его в Алматы. Было две экспертизы, так как врачи не могли определиться. После наблюдения в учреждении с интенсивным наблюдением ему поставили диагноз - хроническое бредовое расстройство (Р-22). Его было рекомендовано считать невменяемым.

- Какова вероятность излечения? - спросил судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ.

- Не скажу, что нулевая, но бредовое расстройство ревностного характера трудно поддается лечению.

- Но ведь человек раньше никаких признаков не подавал, не злоупотреблял спиртным, и в таком преклонном возрасте...

- С возрастом характерные особенности заостряются. Никто от этого не застрахован, - объяснила Даненова.

По словам психиатра, мужчину преследовала навязчивая мысль о том, что вся семья в сговоре против него. Специалисты посчитали, что он представляет опасность и для своих детей. Сейчас Есмагамбет Жакенов находится в психиатрической больнице, перед судом он по медицинским показаниям предстать не может. По приговору суда он будет определен в клинику до полного излечения.


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.02.18 16:50 Нацбанк наделил заёмщиков дополнительными правами при заключении банковских договоров
06.02.18 16:11 Традиционный турнир по вольной и женской борьбе памяти тренера Петра Матущака провели по новым правилам
06.02.18 14:29 В Костанайской области выявлены 22 факта незаконного ввоза зерна из России
06.02.18 14:12 В Костанае прошли турниры по панкратиону и боям ММА среди любителей
06.02.18 13:48 Родителей учеников, игнорирующих школьную форму, будут штрафовать
06.02.18 10:50 Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
06.02.18 10:42 Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"
05.02.18 18:44 Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
05.02.18 16:34 В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях
05.02.18 14:31 Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные маршруты» пассажирских автобусов

Комментарии к новости

Бывалый
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 13:07
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Мозг, это к сожалению либо к счастью, огромная тайна для человекуса разумного..
И он, этот мозг, это подсознание, часто порой действуют независимо от самого человекуса и винить тут уш не знаю, ауру что ли..
Профайл

неравнодушная
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с возрастом обостряются а не заостряются.

Народный контроль
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх,раз почувствовали с ним неладное,надо было обратится в психбольницу. Приехала бы бригада,приняли меры. А что теперь судить больного человека? Тем более не злоупотреблял спиртным.

пэтриот
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи некоторые изменяли свое поведение , особенно перед пенсией .
Ничто не вечно под луной !

Лей
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сосед по деревне, целинник, был хорошим семьянином, бригадиром полеводства, имел правительственные награды, вырастили и определили 8 детей все дети состоятельные и вот когда остались одни он заявил, что разлюбил жену, приезжали дети стыдили его, но он все равно решил развестись, жена уехала на Украину к детям, он взял к себе на сожительство девушку из неблагаполучной семьи, и теперь всем хвалится что только сейчас узнал что такое любовь, пьет вместе с ней хотя раньше не пил жил только интересами семьи и работы, а эта сожительница потихоньку растаскивает его некогда крепкое хозяйство, вот так вот.

§ Volonter
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1371
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 06.02.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По приговору суда он будет определен в клинику до полного излечения.
Прошу прошения за мою неграмотность - вот это самое время "до полного излечения" будет потом включено в общий срок?
Преступники, признанные невменяемыми после совершения жестоких преступлений потом спокойно лёжа на боку в чистой кровати читают книжки в больничных палатах, сняв тёплые тапочки, размышляют о жизни, начинают стихи писать или даже книги, становятся глубоковерующими и т.д... Сей факт, честно говоря, удручает...
Профайл

§ лимон
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.02.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
раз ставят "хроническое" в диагнозе, значит родственники упустили по времени момент "сдвига"
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2569
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.02.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
моя соседка восьмидесяти летняя старушка , которая днем еле передвигается на палочке , ночью бегом тырит кирпичи из кучи что горой вывалены возле моего забора , даже и не знаю как быть, кто бы сказал - не поверил бы , пока сам воочию не увидел
Профайл Посетить вебсайт

ПсихТеатр
Re: В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах...




Отправлено: 06.02.18 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо б но тоже проверить нашего форумчанена.(НК, вчк,соня) У нее куча проблем и не только ( р-22) ну и раздвоение личности. Даже растроение личности+ проверить на алко зависимость. 8-)

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 107
Пользователей: 2
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх