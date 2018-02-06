В Костанае судят 64-летнего мужчину, который на глазах дочери и внука зверски зарезал свою жену

Больше 30 лет прожили вместе супруги Жакеновы. Всю жизнь трудились в селе Троебратное Узункольского района. Все рухнуло в один день. 23 мая 2017 года Есмагамбет Жакенов набросился на спящую жену с ножом и зарезал ее на глазах у дочери и 6-летнего внука, которые проснулись от шума... «Это вы все виноваты, вы маму любили больше, чем меня», - объяснил отец плачущей дочери.

Первое слушание по этому делу состоялось 5 февраля в Специализированном межрайонном уголовном суде по Костанайской области. Несмотря на очевидность преступления, расследование длилось около 9 месяцев. Почти все это время Жакенова обследовали психиатры - сначала костанайские, которые не смогли определиться с диагнозом, потом алматинские. В итоге решили, что обвиняемый невменяем - страдал бредовым расстройством, которое начало проявляться лишь за месяц до трагедии.

Родственники замечали, что с Есмагамбетом Жакеновым в последнее время было что-то не так. Особенно это почувствовала жена Сауле, так как они жили с мужем вдвоем после того, как дети выросли и разъехались.

- Как-то вечером она позвонила мне и сказала: «Я тайком ушла, звоню от соседей. Забери меня!», - рассказала сестра погибшей Зауреш ЖАКУПОВА. - Мы с мужем поехали за ней, она пряталась на заправке. Лицо скрывала под платком. Оно у нее было черное от синяков...

Дома у сестры Сауле рассказала, что за последний месяц муж превратился в зверя. Приходя с работы, набрасывался на нее с кулаками, забрал мобильный телефон. Объяснял это тем, что подозревает ее в измене.

- Это даже смешно. У нее астма, инфаркт, она часто лежала в больницах. Да и в селе ее знают как святого человека! - плакала в суде Зауреш.

Ни с того, ни с сего Есмагамбет Жакенов начал ревновать жену и к детям, которые якобы матери больше звонили, чем ему. Однажды муж протянул ей веревку и сказал: «Вешайся! Если я это сделаю, меня посадят...» Мысль о том, какую боль своим самоубийством она причинит детям, толкнула женщину на побег.

На следующее утро Жакенов позвонил дочери Галие, которая только-только с семьей переехала в Затобольск. Он сообщил, что мать потерялась.

- Я была в шоке, - дала показания Галия ЕРТЫШПАЕВА. - Мама была в депрессии: не ела, не пила. Жалела отца, который остался один. Порывалась к нему поехать. Мы с мужем поехали к нему сами. Сказали, что мама отправилась к моему брату в Актау. Отец вел себя странно - начал плакать, что его все бросили. Не вставал, говорил, что умирает. Когда я ему сказала, чтобы он собирался в больницу, он вскочил и категорически отказался: «Как же я своих овечек брошу?!». Мужу он сказал, что якобы мама ему изменяет. Но этого просто не могло быть. Мама - инвалид, женщина строгих правил.

Только после того, как дочь предложила забрать его к себе, Жакенов успокоился. Начал распродавать имущество и готовиться к переезду. Выглядел абсолютно нормальным. Через пару дней после переезда мужа Сауле Жакенова приболела. Дочь очень переживала за мать, поэтому ночью спала чутко - прислушивалась к ее дыханию. 23 мая, около 2 часов ночи, ночи она услышала шорох. Включив свет, увидела страшную картину.

- Папа стоял над мамой с ножом, глаза страшные, - рассказала Ертышпаева. - Я начала кричать. Мама молча вылезла из-под него. Я смотрела ей прямо в глаза. Она захлебывалась кровью, кровь хлестала фонтаном. Она подошла ко мне, как будто хотела меня защитить. Я пыталась ее втолкнуть в мою комнату, но она жестом показала, что там спит мой сын. И я видела, что она боится все запачкать кровью. Я ее все-таки втолкнула в комнату, а сама выгнала отца. Он пулей вылетел с ножом...

Врачи скорой, которых вызвала Галия, сначала не могли войти в дом, так как Есмагамбет бегал по огороду с ножом. После прихода полиции врачи констатировали - жертве больше ничем нельзя помочь.

Жакенова, который говорил совершенно бредовые вещи, задержали и вскоре отправили на судебно-психиатрическую экспертизу.

- Клиническая картина и материалы дела показывали, что он не совсем психически здоров, - дала показания врач-психиатр Марал ДАНЕНОВА. - Однако нужна была углубленная экспертиза, поэтому мы направили его в Алматы. Было две экспертизы, так как врачи не могли определиться. После наблюдения в учреждении с интенсивным наблюдением ему поставили диагноз - хроническое бредовое расстройство (Р-22). Его было рекомендовано считать невменяемым.

- Какова вероятность излечения? - спросил судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ.

- Не скажу, что нулевая, но бредовое расстройство ревностного характера трудно поддается лечению.

- Но ведь человек раньше никаких признаков не подавал, не злоупотреблял спиртным, и в таком преклонном возрасте...

- С возрастом характерные особенности заостряются. Никто от этого не застрахован, - объяснила Даненова.

По словам психиатра, мужчину преследовала навязчивая мысль о том, что вся семья в сговоре против него. Специалисты посчитали, что он представляет опасность и для своих детей. Сейчас Есмагамбет Жакенов находится в психиатрической больнице, перед судом он по медицинским показаниям предстать не может. По приговору суда он будет определен в клинику до полного излечения.