Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"
Отчетные встречи акимов городов и районов с населением длятся в Костанайской области с 29 января. "НГ" старается транслировать эти встречи с жителями в прямом эфире.
Сегодня, 6 февраля, на вопросы жителей будет отвечать аким Костаная Базыл Жакупов. Третья и последняя встреча с акимом города пройдет в ГШДТ в 15:00. Она будет транслироваться в прямом эфире в нашем Instagram аккаунте.
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Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
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Моя Деревенька и её окрестности.
1952/СИЗО: поели в 1998 В это,что поели, почему то верю. А наши вот травкой - питаются. c.radikal.ru Жир - нагуливают.Потомство- будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops: