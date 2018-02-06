Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"

Отчетные встречи акимов городов и районов с населением длятся в Костанайской области с 29 января. "НГ" старается транслировать эти встречи с жителями в прямом эфире.

Сегодня, 6 февраля, на вопросы жителей будет отвечать аким Костаная Базыл Жакупов. Третья и последняя встреча с акимом города пройдет в ГШДТ в 15:00. Она будет транслироваться в прямом эфире в нашем Instagram аккаунте.