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elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный: Крутое экономическое пике Не "сыпь" мне соль на рану. Хотя об обрушении, слегка преувеличено, бывало и хуже ;-)
06.02.18 21:28
Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Крутое экономическое пике
06.02.18 21:20
Dron
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном зажигании ))))) и как оно там будет заряжаться - мистика и покрыто тайной... В любом немце прикуриватель будет активен...
06.02.18 21:17
Добринцофф
Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания
Бывалый: Не. Он имеет ввиду что не снимая аккума воткнуть в прикуриватель зарядное... Правда скромно опускается вопрос того, что по фен-шую прикуриватель разобщен с аккумулятором при выключенном...
06.02.18 21:12
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
1952/СИЗО: поели в 1998 В это,что поели, почему то верю. А наши вот травкой - питаются. c.radikal.ru Жир - нагуливают.Потомство- будут - производить... :lol: :lol: ;-) :oops:
06.02.18 21:01
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Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет увидеть в прямом эфире "НГ"

Базыл Жакупов проведет третью встречу с населением
6 февраля 2018, 10:42 |  Государство

Отчетные встречи акимов городов и районов с населением длятся в Костанайской области с 29 января. "НГ" старается транслировать эти встречи с жителями в прямом эфире.

Сегодня, 6 февраля, на вопросы жителей будет отвечать аким Костаная Базыл Жакупов. Третья и последняя встреча с акимом города пройдет в ГШДТ в 15:00. Она будет транслироваться в прямом эфире в нашем Instagram аккаунте.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая редакция, а можно трансляцию через ютуб вести? ... на компе инстаграмм чё-то не показывает видео... а сходить прям не получается.
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Народный контроль
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на компе инстаграмм чё-то не показывает видео... а сходить прям не получается.

Почему не показывает? Смотреть значить время есть а сходить времени нет. Может быть простая банальная трусость не позволяет ?Сидеть диванным троллем куда проще,обливать из за угла.

§ 112
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Может быть простая банальная трусость не позволяет ?Сидеть диванным троллем куда проще,обливать из за угла.

Ну..
Одын нол, как всегда, у уида и слов то нет..
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§ yudjin
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну..

сам с собой разговариваешь, Заканыч?

Цитата:
Народный контроль:

а не твоё дело... почему я не могу туда пойти. В отличие от тебя раболепная нурлыкунка радеющая за тауелсиздыкцию улиц, я в акимат на слушания по переименованию ходил.
А смотреть там не на кого... слушать буду

[Исправлено: Gljuk, 06.02.2018 - 14:57]
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§ Dron
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Юджин, ты через приложение пытался открыть или браузер? Может через другой браузер нужно? Или флеш плеер обновить.
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§ yudjin
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5083
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
ы через приложение пытался открыть или браузер?

инстаграмм через комп как-то не показывает видео... мож там регистрироваться надо...
на ютубе алау буду слушать.
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Нуртас
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 14:51
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1371
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 06.02.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Сидеть диванным троллем куда проще,обливать из за угла.

Так забавно слышать такие слова от вчкушкиной))

Цитата:
112:
у уида и слов то нет..

Заканыч, не совсем так... Одно слово Юджина стоит доброго десятка слов каких-то непонятных серых троллей, которые даже не регистрируются на форуме, при этом громко размышляя о чужой трусости... Думаю львиная доля адекватных форумчан согласится со мной...

А по теме: будем ждать новостей об отчётной встрече, коли никто из нас не удосужился её посетить...
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§ Мейрам
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 189
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 06.02.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
можно трансляцию через ютуб вести?

https://www.youtube.com/watch?v=5LJXrtdPlmQ вот трансляция была на ютубе
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§ 112
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9262
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.02.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Одно слово Юджина стоит доброго десятка слов

У нас везде во всех сферах и коллективах так, один Уважаемый или близкий к начальству человек, стоит и десять и сотню обычных работяшек, не приближенных к власти..
Я не про уида конкретно, я про систему в общем, которая наблюдается в каждом отдельно взятом коллективе..
Вот и аким тоже пригласил по видимому своих Уважаемых..
Никого не напоминает, применительно к нашей действительности?
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Народный контроль
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я пришла только с итоговой встречи с населением! Все всем довольны! Бурные аплодисменты за работу акиму звучали! Пресса была в ожиданий какой нибудь сенсаций.но встреча прошла на ура. Так что сопите в трубочку!

Народный контроль
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 19:22
Комментарий удален модератором.

§ Dron
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 06.02.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Пресса была в ожиданий какой нибудь сенсаций

А я был в ожиданиЙ твоего очередного нурлыкунского вброса на этом форуме, но сенсациЙ не случился.
Профайл

Народный контроль
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
А я был в ожиданиЙ твоего очередного нурлыкунского вброса на этом форуме, но сенсациЙ не случился.

Что то вы так хмуро и удручённо выходили из зала,что то мне даже вас жалко стало.Не копайте другому яму! Скоро у меня будет селфи с Златоуста ! Там есть один объект, роддом, и в который входишь, раздвинув руками бурьян.Не поверишь!!!

ПсихТеатр
Re: Отчетную встречу акима Костаная с населением можно будет...




Отправлено: 06.02.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А в курсе ваша родня из златоуса как вы к их родине и людям которые там проживают , как вы их" любите"?
Ваша знакомая учительница из рязани , вкурсе как вы их ненавидите.

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