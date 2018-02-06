Автомобиль загорелся в Костанае из-за короткого замыкания

Фотографии горящего автомобиля прислали сегодня, 6 февраля, утром на WhatsApp "НГ" 8-747-907-57-92. Как сообщил очевидец, пожарные вскрыли один из гаражей в кооперативе "Рубин", на месте работали 2 пожарных расчета. Сотрудники противопожарной службы пояснили, что замкнуло устройство для зарядки аккумулятора.

В управлении ЧС Костаная этот случай подтвердили. Звонок в пожарную часть поступил в 8.10. Помощь вызвал владелец автомобиля. Причина пожара - короткое замыкание в моторном отсеке. Площадь пожара составила 3 кв. м.

- Это рядовой случай, такое зимой происходит часто, - пояснила "НГ" инженер управления ЧС Костаная, старший лейтенант гражданской защиты Гульнара ЖОЛБАРИСОВА. - Больше времени уходит на прогрев защиты, вероятность возгорания повышается, так как не все автовладельцы следят за техническим состоянием своих машин. Надо смотреть, чтобы нигде не подтекало масло или бензин. Сейчас наше управление как раз проводит акцию "Безопасность на транспорте". Наши сотрудники предупреждают водителей о правилах безопасности в таких случаях.

Фото и видео очевидца