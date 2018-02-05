Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением

Отчетная встреча акима Костанайского района Кайрата АХМЕТОВА с населением прошла сегодня, 5 февраля, в ДК «Золотой колос» поселка Затобольск. Чтобы задать свои вопросы, на неё приехали представители сельских округов и поселков.

Также в режиме реального времени можно было обращаться к акиму в call-центр или на WhatsApp.

Сначала Ахметов сообщил о результатах социально-экономического развития района. В частности, отметил, что в 2017 году в микрорайоне Северный села Заречное построили 9 многоэтажек (шесть из них уже заселены) и 62 частных дома (46 из них заселены).

В 2018 году планируется обустроить подъездные пути к многоэтажкам и построить еще 3 многоквартирных дома. В перспективах возведение двух жилых микрорайонов: Байтерек в с. Мичуринское и Астана в п. Затобольск.

В 2017 году наконец сделали реконструкцию главной трассы п. Затобольск - улицы Ленина. На это из бюджета потратили 667 млн тенге.

- Спасибо вам за то, что сделали дорогу, водопровод, остановки поставили, - обратилась к акиму жительница Затобольска. - Но хотелось бы знать, когда ремонт доведут до конца.

- Улица Ленина - это наш вопрос с бородой, ее ремонта ждали лет 6-7, - ответил Кайрат Ахметов. - В этом году завершим ее ремонт. Еще реконструкции ждут улицы Калабаева, Школьная, Казахская, Ворошилова. В течение двух лет мы должны прийти к общему знаменателю и сделать основные дороги в Затобольске, Заречном и Мичурино.

Обрадовали на встрече жителей п. Майколь - в этом году выделено 283 млн тенге на ремонт подъездной дороги в поселок. Он будет закончен к концу года.

- В середине апреля мы начнем работы, - заявил аким района. - За последние годы это будет первый капитальный ремонт дороги районного значения.

Спрашивали об открытии аптечных пунктов в отдаленных селах, о проведении в поселки газа и канализации. В ответ услышали, что разработана ПСД на газификацию с. Озерное, осталось теперь дождаться выделения на это средств.

Жителям с. Глазуновка сообщили, что к концу года будет достроен детский сад, которого они долго ждали.

Жительница п. Затобольск пожаловалась на ул. Леонида Беды, которая, по ее словам, весной превращается в грязевую лужу.

-У нас всего 8 улиц похожи на дороги, а остальные - нет, - самокритично сказал аким. - Ваша улица в ремонтный список на 2018 год не попала. Но мы запишем этот вопрос и примем меры.

Пенсионер из Затобольска пожаловался, что после изменения маршрута автобуса № 106 добираться до Костаная, да еще и с тяжелыми сумками, стало гораздо тяжелее. Ахметов ответил: буквально накануне акимат провел встречу с перевозчиком и договорился, что по маршруту 106 автобуса теперь будет ходить №102 "Б".

- Мы создали рабочую группу, определились, что этот маршрут будут испытывать 2-3 месяца, после мы выслушаем перевозчиков - насколько им это выгодно. Внесем предложения и изменения, - сообщил аким. - 102 "Б" будет ездить по улице 40 лет Октября, где ходит основной 102-й маршрут, с интервалом в 20 минут, а по ул. Дорожников - через каждые 8 минут.

На вопрос корреспондента «НГ», был ли смысл менять в таком случае 106-й маршрут на 102 "Б", аким ответил, что он его не видит.

- Я тоже не вижу смысла менять, - признался Кайрат Жумашевич. - Раньше 106-й маршрут захватывал Центральный рынок в Костанае, Затобольск и Заречный. 102-й заезжает в поселок через ул. 40 лет Октября, а 102 "Б" теперь будет курсировать через улицу Ленина. Этот маршрут тоже будет ходить через с. Заречное. Всего в работу запущено 19 автобусов 102 и 12 автобусов маршрута 102 "Б". Такая схема работает с сегодняшнего дня.

Ахметов пообещал, что этот вопрос власти будут держать под контролем.

Фото Татьяны НАЗАРУК