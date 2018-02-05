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05.02.18 21:09
Медный
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05.02.18 21:02
yudjin
Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
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Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные маршруты» пассажирских автобусов

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

5 февраля 2018, 14:31 |  Криминал

С начала 2018 года на территории города Костаная зарегистрировано 42 карманные кражи, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области. 22 из них были совершены в автобусах и на остановках, 9 - на рынках и 11 - в торговых домах.

«По словам сотрудника ОКП УВД города Костаная Дениса КОНОНЕНКО, не все маршрутные автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, что затрудняет поимку преступников. Если даже запись изъята, то по качеству изображения невозможно установить подозреваемого. Наиболее криминогенными маршрутами являются автобусы №№ 13, 18, 2, 3, 25, 5, 21», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Сотрудники отдела криминальной полиции УВД Костаная провели встречу с перевозчиками, представителями автобусных парков. Полицейские просят владельцев маршрутов автобусов не скупиться на установку камер видеонаблюдения. В полиции считают, что «при наличии технических средств воры-карманники откажутся от своих криминальных намерений».

Также сотрудники отдела криминальной полиции по личной инициативе разработали яркие листовки по профилактике краж чужого имущества. Они раздали печатную продукцию жителям Костаная и водителям автобусов.

В УВД Костаная отметили, что с ноября 2017 года и по настоящее время проводится оперативно-профилактические мероприятия «Карманник» и «Магазин». Они направлены на предупреждение, пресечение и раскрытие краж. Оперативники продолжают расклейку ориентировок на преступников в общественных местах и автобусах. На сходах с населением распространены свыше 100 буклетов с информацией рекомендательного характера о необходимости принятия мер профилактики преступлений.

 
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Комментарии к новости

позор юджина
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 14:43
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы их сами всех знаите поименно. Всех выпустили по удо. Кстати где инфа про квартирные кражи? Их в сутки с десяток происходит.
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ША-ХИ-НЯ
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ложите деньги в бюстгалтер и вас никто не обкрадет,,он же не самоубийца,,))))

Народный контроль
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 16:09
Комментарий удален модератором.

ЮКА
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...




Отправлено: 05.02.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карманники работают в переполненных автобусах, добавьте количество автобусов в час пик, чтоб карманникам не было возможности прижаться и все будет нормально.

§ Vital
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:

А может по шапке лучше надовать местным участковым , ппсникам а то они прикормились на дорогах , семечки пешеходы и т.д. Карманика в три секунды можно вычислить. Нужно только захотеть.
Профайл

§ Vital
Re: Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.02.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может они и не сильно напрягаются. Время только терять на них , их все равно через полгода выпускают на день рождения дедушки или столицы.. Вот и обращаются к людям.поймают посадим, не поймают да и фиг с ним.
Профайл

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