Костанайские полицейские назвали «наиболее криминогенные маршруты» пассажирских автобусов

С начала 2018 года на территории города Костаная зарегистрировано 42 карманные кражи, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области. 22 из них были совершены в автобусах и на остановках, 9 - на рынках и 11 - в торговых домах.

«По словам сотрудника ОКП УВД города Костаная Дениса КОНОНЕНКО, не все маршрутные автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, что затрудняет поимку преступников. Если даже запись изъята, то по качеству изображения невозможно установить подозреваемого. Наиболее криминогенными маршрутами являются автобусы №№ 13, 18, 2, 3, 25, 5, 21», - сказано в пресс-релизе ведомства.

Сотрудники отдела криминальной полиции УВД Костаная провели встречу с перевозчиками, представителями автобусных парков. Полицейские просят владельцев маршрутов автобусов не скупиться на установку камер видеонаблюдения. В полиции считают, что «при наличии технических средств воры-карманники откажутся от своих криминальных намерений».

Также сотрудники отдела криминальной полиции по личной инициативе разработали яркие листовки по профилактике краж чужого имущества. Они раздали печатную продукцию жителям Костаная и водителям автобусов.

В УВД Костаная отметили, что с ноября 2017 года и по настоящее время проводится оперативно-профилактические мероприятия «Карманник» и «Магазин». Они направлены на предупреждение, пресечение и раскрытие краж. Оперативники продолжают расклейку ориентировок на преступников в общественных местах и автобусах. На сходах с населением распространены свыше 100 буклетов с информацией рекомендательного характера о необходимости принятия мер профилактики преступлений.