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05.02.18 21:09
Медный
Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области
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Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области

5 февраля 2018, 13:54 |  Государство

Антимонопольный департамент по Алматы оштрафовал ТОО "2Day Telecom" (бренд Beeline) за низкую цену на услугу "Интернет дома" в городах Лисаковск и Рудный Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Антимонопольный департамент по городу Алматы, поступило обращение на действия ТОО "2Day Telecom", о снижении цен на рынке предоставления доступа к сети интернет в городах Лисковск и Рудный Костанайской области, что приводит к устранению с рынка конкурентов. По итогам проведенного расследования, Антимонопольный департамент выявил в действиях ТОО "2Day Telecom", факты злоупотребления доминирующим положением выразившиеся в установлении монопольно низкой цены", - сообщили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Алматы МНЭ РК.

По итогам расследования ДКРЕМЗКиПП по Алматы возбудило административное дело по части 3 статьи 159 КоАП РК - "Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением".

Согласно постановлению Апелляционной коллегии Алматинского городского суда, ТОО "2Day Telecom" злоупотреблял доминирующим положением на рынке, установив монопольно низкую цену на рынке в размере 2500 тенге в декабре 2017 года и подключил 306 абонентов к тарифному плану "Навсегда 40" в городах Лисаковск и Рудный. А это, как отмечено в документе, является нарушением Предпринимательского кодекса РК. Также было установлено, что на сайте Beeline была информация о стоимости тарифного плана в размере 3000 тенге, но, при этом, в Рудном распространялись рекламные листовки с суммой 2500 тенге в месяц.

"При этом ТОО представлено сведение о себестоимости тарифного плана в декабре 2016 года, которая составила 2596,09 тенге. ТОО было установлено монопольно низкие цены, так как затраты на формирование тарифного плана, превышают стоимость тарифного плана", - отмечается в постановлении.

"Из материалов дела следует, что товарищество, посредством установления монопольно низкой цены, увеличило объем продажи (...) тарифного плана "Навсегда 40" на 2752 процентов", - сказано в документе.

"ТОО "2Day Telecom" привлечен к ответственности, с наложением штрафа в размере 38 250 тенге, и конфискацией монопольного дохода в размере 765 000 тенге. На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме, монопольный доход конфискован", - добавили в ДКРЕМЗКиПП.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2349
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТОО "2Day Telecom" привлечен к ответственности, с наложением штрафа в размере 38 250 тенге, и конфискацией монопольного дохода в размере 765 000 тенге.

Что такое 765 тыс. тг для такой компании? Это их 30 секундная выручка за день. Может и 10тисекундная.
Профайл

Агай
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала прочитал как "...оштрафован за низкую скорость...", подумал наконец-то, а то в рекламе одно, а по факту и 10 Мбит/с вечером нет.

А в чем проблема-то? Ну хотят они себе в убыток работать и пусть работают... Главное, чтобы качество было как обещают, а вот с этим есть проблемы.

Кунак
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
э, антимонопольщики. вы на кого работаете вообще?

Вова
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не смеет Казахтелекому переходить дорогу

Гость
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 14:51
Комментарий удален модератором.

истина
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капитализм, конкуренция.. нее не слышали!
молодцы BEELINE!!!

Начальник
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша -рыночная экономика.
цену подняли -штраф,
цену опустили -штраф

гость
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 15:27
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 15:39
Комментарий удален модератором.

§ sofia
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
sofia


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.11
Отправлено: 05.02.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казактелеком цены атомные. Алтел вроде как сделал безлимитный, ну тоже цена заоблочная. А тут Билайн поставил нормальную цену. Так тут же не довольные. Вы за проезд на автусах боритесь с ценами. 100 тенге они хотят. Вот это много. Были бы нормальные автобусы.где новые автобусы? Оставти билайн в покое.
Профайл

Горожанка
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот билайн задолбал по самое нехочу! По 25 раз на дню звонят операторы и впаривают свои услуги, по 30 раз на дню приходят смс с предложеием тех же долбанных услуг! А по вечерам звонит автомат и опять же навязывает тоже самое! Задолбали!!!

"Утром яИшница, в обед - яИшница, вечером - яИшница! А ночью - омлЭт!" (С)

* Добринцофф
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5779
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве билайн работает не в конкурентной среде,за что штраф?
Давайте тогда и некоторые супермаркеты города штрафовать,у них то-же на некоторые продукты не оправдано занижены цены.
Профайл

мдя
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оштрафуйте лучше работодателей за низкую зарплату
8-)

Карамерген
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто предъяву выкатил на Билайн? Имя истца в студию!

ваще
Re: Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в...




Отправлено: 05.02.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
некоторые продукты не оправдано занижены цены.


кто о чем ,о бане некоторые.

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