Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области

Антимонопольный департамент по Алматы оштрафовал ТОО "2Day Telecom" (бренд Beeline) за низкую цену на услугу "Интернет дома" в городах Лисаковск и Рудный Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Антимонопольный департамент по городу Алматы, поступило обращение на действия ТОО "2Day Telecom", о снижении цен на рынке предоставления доступа к сети интернет в городах Лисковск и Рудный Костанайской области, что приводит к устранению с рынка конкурентов. По итогам проведенного расследования, Антимонопольный департамент выявил в действиях ТОО "2Day Telecom", факты злоупотребления доминирующим положением выразившиеся в установлении монопольно низкой цены", - сообщили в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Алматы МНЭ РК.

По итогам расследования ДКРЕМЗКиПП по Алматы возбудило административное дело по части 3 статьи 159 КоАП РК - "Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монопольным положением".

Согласно постановлению Апелляционной коллегии Алматинского городского суда, ТОО "2Day Telecom" злоупотреблял доминирующим положением на рынке, установив монопольно низкую цену на рынке в размере 2500 тенге в декабре 2017 года и подключил 306 абонентов к тарифному плану "Навсегда 40" в городах Лисаковск и Рудный. А это, как отмечено в документе, является нарушением Предпринимательского кодекса РК. Также было установлено, что на сайте Beeline была информация о стоимости тарифного плана в размере 3000 тенге, но, при этом, в Рудном распространялись рекламные листовки с суммой 2500 тенге в месяц.

"При этом ТОО представлено сведение о себестоимости тарифного плана в декабре 2016 года, которая составила 2596,09 тенге. ТОО было установлено монопольно низкие цены, так как затраты на формирование тарифного плана, превышают стоимость тарифного плана", - отмечается в постановлении.

"Из материалов дела следует, что товарищество, посредством установления монопольно низкой цены, увеличило объем продажи (...) тарифного плана "Навсегда 40" на 2752 процентов", - сказано в документе.

"ТОО "2Day Telecom" привлечен к ответственности, с наложением штрафа в размере 38 250 тенге, и конфискацией монопольного дохода в размере 765 000 тенге. На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме, монопольный доход конфискован", - добавили в ДКРЕМЗКиПП.