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05.02.18 21:10
Добринцофф
Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
yudjin: Вот даже он другого мнения... я всего 5 насчитал, а он чуть больше: Поповича,Калинина,Терешкова,25 лет целины,Ленина,Красноармейская,40 лет октятбря,там где-то ещё 1мая вроде как сделали...
05.02.18 21:09
Медный
Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области
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05.02.18 21:02
yudjin
Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
Народный контроль: Хочу отметить что в Затоболовке позитива всё таки больше. Дороги прекрасные. вчкушка, ты когда уже слюнями раболепно перестанешь бросаться... ты скоко не хвали барина, слаще у...
05.02.18 20:57
Добринцофф
В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях
Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,когда у всего частного сектора котлы от электричества работают,а канализационный коллектор по каирбекова...
05.02.18 20:52
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Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима Костанайского района Кайрата Ахметова с населением в прямом эфире

Отчетные встречи акимов с населением начались 29 января
5 февраля 2018, 11:04 |  Государство

В Костанае с 29 января проходят отчетные встречи акимов городов и районов с населением.

Сегодня, 5 февраля, состоится встреча акима Костанайского района Кайрата Ахметова. Встреча пройдет в 15:00 в в районном доме культуры.

Для тех, кто прийти не сможет, а узнать ответы на вопросы жителей желание есть, мы проведем прямую трансляцию в нашем Instagram аккаунте.

Завтра, 6 февраля, на вопросы жителей будет отвечать аким Костаная Базыл Жакупов. Встреча с акимом города пройдет в ГШДТ в 15:00. Прямой эфир этой встречи также будет в нашем Instagram.
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Комментарии к новости

...
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...




Отправлено: 05.02.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот лалалала скажет.
а судьба его завтра? она предсказуема.
сколько, это решит суд.

Народный контроль
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...




Отправлено: 05.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу отметить что в Затоболовке позитива всё таки больше. Дороги прекрасные. Качеству питьевой воды можно позавидовать. Если Затоболовка получит статус города,наверное и получит своё переименование. И через три года начнётся строительство трёх микрорайонов.

§ yudjin
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5076
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.02.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
наверное и получит своё переименование

ой, бай, вчкбаева, ты согласна за возвращение исторического названия Самодуровка?... а другого просто НЕ БЫЛО!

Цитата:
Народный контроль:
Дороги прекрасные.

ага... аж все 5 из пол сотни.
Профайл

гость
Re: Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима...




Отправлено: 05.02.18 - 15:35
Комментарий удален модератором.

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