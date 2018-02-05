Сегодня, 5 февраля, можно наблюдать встречу акима Костанайского района Кайрата Ахметова с населением в прямом эфире
В Костанае с 29 января проходят отчетные встречи акимов городов и районов с населением.
Сегодня, 5 февраля, состоится встреча акима Костанайского района Кайрата Ахметова. Встреча пройдет в 15:00 в в районном доме культуры.
Для тех, кто прийти не сможет, а узнать ответы на вопросы жителей желание есть, мы проведем прямую трансляцию в нашем Instagram аккаунте.
Завтра, 6 февраля, на вопросы жителей будет отвечать аким Костаная Базыл Жакупов. Встреча с акимом города пройдет в ГШДТ в 15:00. Прямой эфир этой встречи также будет в нашем Instagram.
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