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"Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой футболистов прямо на поле

5 февраля 2018, 09:36 |  Спорт

Костанаский футбольный клуб "Тобол" сыграл второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото из паблика ФК "Тобол" ВКонтакте

Соперником "Тобола" выступил махачкалинский "Анжи". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя российской премьер-лиги. Единственный гол был забит на 75-й минуте.

Также в концовке встречи два футболиста от каждой из команд устроили кулачный бой прямо на поле. Из-за этой стычки матч был прерван на несколько минут, так как участников драки прибежали разнимать одноклубники, в том числе со скамейки запасных. Позже судья показал обоим зачинщикам по красной карточке.

Для "Тобола" это второе поражение на сборах. В первой игре костанайцы уступили пражской "Славии" (0:2).

У "Тобола" запланированы еще две игры: 8 февраля с "Томью" из первой лиги России и 11-го числа с клубом "Тршинец" из третьей лиги Чехии.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 10:19
Комментарий удален модератором.

111
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой футбол нам не нужен. Николай Озеров.

Народный контроль
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш грузин обидел игрока Анджи. Какой то он у нас воинственный!

коматозник
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон оно как.
А мы думали ,что они играют то так плохо.
А они у нас в тоболе ,оказывается не футболисты, а бойцы ММА

§ Dron
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 05.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анжи светит в этом году вылет из премьер лиги. А про Тобол всегда знал, что это дворовая команда.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Наш грузин обидел игрока Анджи. Какой то он у нас воинственный

будем надеяться, что уже бывший игрок Тобола.

))
Re: "Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой...




Отправлено: 05.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в футбол играть , не подраться нормально не могут.

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