"Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой футболистов прямо на поле

Костанаский футбольный клуб "Тобол" сыграл второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Соперником "Тобола" выступил махачкалинский "Анжи". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя российской премьер-лиги. Единственный гол был забит на 75-й минуте.

Также в концовке встречи два футболиста от каждой из команд устроили кулачный бой прямо на поле. Из-за этой стычки матч был прерван на несколько минут, так как участников драки прибежали разнимать одноклубники, в том числе со скамейки запасных. Позже судья показал обоим зачинщикам по красной карточке.

Для "Тобола" это второе поражение на сборах. В первой игре костанайцы уступили пражской "Славии" (0:2).

У "Тобола" запланированы еще две игры: 8 февраля с "Томью" из первой лиги России и 11-го числа с клубом "Тршинец" из третьей лиги Чехии.