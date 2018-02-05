"Тобол" проиграл "Анжи" в матче с дракой футболистов прямо на поле
Костанаский футбольный клуб "Тобол" сыграл второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото из паблика ФК "Тобол" ВКонтакте
Соперником "Тобола" выступил махачкалинский "Анжи". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя российской премьер-лиги. Единственный гол был забит на 75-й минуте.
Также в концовке встречи два футболиста от каждой из команд устроили кулачный бой прямо на поле. Из-за этой стычки матч был прерван на несколько минут, так как участников драки прибежали разнимать одноклубники, в том числе со скамейки запасных. Позже судья показал обоим зачинщикам по красной карточке.
Для "Тобола" это второе поражение на сборах. В первой игре костанайцы уступили пражской "Славии" (0:2).
У "Тобола" запланированы еще две игры: 8 февраля с "Томью" из первой лиги России и 11-го числа с клубом "Тршинец" из третьей лиги Чехии.
Последние новости
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Пользователей: 3
Всего: 131
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Флуд и оффтопик (часть 3)
А вот и сам Герой России. посмертно b.radikal.ru Простой парень Гвардии Майор Роман Филипов. с соболезнованием.
Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
yudjin: Вот даже он другого мнения... я всего 5 насчитал, а он чуть больше: Поповича,Калинина,Терешкова,25 лет целины,Ленина,Красноармейская,40 лет октятбря,там где-то ещё 1мая вроде как сделали...
Beeline оштрафовали за низкую цену на интернет в Костанайской области
даже и не знаю что написать.. всё уже написали)))) и антимонопольный всего лишь инструмент в руках "правильных капиталистов" - которые не обидят себя и своего брата, а на народ как...
Вместо автобуса № 106 между Костанаем и Затобольском начал ходить № 102 "Б" - итоги встречи акима Костанайского района с населением
Народный контроль: Хочу отметить что в Затоболовке позитива всё таки больше. Дороги прекрасные. вчкушка, ты когда уже слюнями раболепно перестанешь бросаться... ты скоко не хвали барина, слаще у...
В Костанае будут отключать электроэнергию в связи с ремонтом на подстанциях
Для меня так и останется загадкой,почему плановый ремонт подстанций надо делать посреди зимы,когда у всего частного сектора котлы от электричества работают,а канализационный коллектор по каирбекова...