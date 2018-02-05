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ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК

5 февраля 2018, 09:23 |  Государство

Пресс-служба Министерства образования и науки РК опубликовала разъяснения по некоторым вопросам, которые были неверно интерпретированы, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz

"Во-первых, вновь начинают муссироваться различные интерпретации, связанные с якобы отменой ЕНТ (Единое национальное тестирование) для поступления в вузы. Некоторые СМИ, взяв за основу приказ о зачислении детей в организации ТиПО (колледжи) без требований сертификатов ЕНТ с целью расширения возможностей для поступления в колледжи, получения рабочих специальностей, начали выдавать публикации, основанные на собственных выводах, и распространять правила на вузы. ЕНТ для поступления в вузы не отменяется. Сообщения о возможной отмене ЕНТ не имеют под собой оснований", - сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве разъяснили неверную интерпретацию в части внедрения подушевого финансирования в среднем образовании. Появились сообщения о том, что в этом году появятся бесплатные места в частных школах, в рамках госзаказа.

"Подушевое финансирование не отнимает права у частных школ выставлять собственные финансовые требования, и государство не гарантирует появление в них бесплатных мест. Безусловно, внедрение подушевого финасирования снизит стоимость обучения в частных школах и создаст в перспективе бесплатные места в этих школах, но только в том случае, если их будет много и, как и по программе "Балапан", рынок наполнен будет предложениями. Мы сомневаемся, что это произойдет в этом году", - подчеркнули в министерстве.

Еще один факт, который разъяснило ведомство, касается научных грантов. "Появилась дезинформация, что ученые, которые подали на гранты, не имели права находиться в составе национальных научных советов. Поскольку практически все ученые Казахстана планировали подать заявки, научные коллективы настояли на том, чтобы в составе этих советов заслуженные ученые присутствовали. Однако в момент обсуждения и голосования по проекту, в котором ученый участвует, он/она не имел права находиться в комнате обсуждений. Поэтому впервые были сделаны видеозаписи заседаний национальных советов и выложены на сайт НЦГН", - подчеркнули в пресс-службе.

Министерство образования и науки РК подчеркнуло, что будет продолжать информировать население о фактах дезинформации или неверной трактовки сообщений с целью более точного понимания существующих правил.
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1369
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 05.02.18 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушал, что вроде при поступлении в забугорные ВУЗы результаты нашего ЕНТ непринципиальны для них, но глубже не интересовался за ненадобностью...
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§ Медный
Re: ЕНТ для поступления в вузы не отменяется - МОН РК
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1724
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.02.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то не больно то идёт реформирование... вернее народ хочет но министерство тормозит.

давно пора вернуть всё взад :lol:
ну, а если совсем серьёзно, то конечно пора убрать дурацкий тренинг с заучиванием ЕНТ, наладить выдачу аттестата о среднем образовании по выпускным экзаменам и вернуть приём в ВУЗы по экзамену.
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