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Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском районе

4 февраля 2018, 15:09 |  Криминал

В суде гражданин У. пояснил, что пистолет нашел дома, оружие осталось от отца. А продать его решил, чтобы купить спиртное. Дело по ст. 482 ч. 1 КоАП РК рассмотрел Камыстинский районный суд. 

Иллюстративное фото

Гражданин У. хотел незаконно продать пистолет, не зарегистрированный в органах внутренних дел.

"Согласно заключения эксперта, данное оружие является газовым револьвером модели SM 2000 калибра 9 мм, германского производства, без номера, технически исправно. Огнестрельным оружием не является", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Постановлением суда на мужчину наложено взыскание в виде штрафа в размере 20-месячного расчетного показателя в сумме 45 380 тенге в доход государства с конфискацией оружия.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.
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Комментарии к новости

Иолис
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бог создал людей, а Кольт сделал их равными.

§ Медный
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.02.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не судьба мужику бухнуть, теперь и штраф ещё
не получился из него "оружейный барон" :lol:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10234
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.02.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно заключения эксперта

ЗаключениЮ! Предлог согласно употребляется с дательным падежом! И это пресс-служба!
Профайл

кума
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разницы нет: хоть в родительном, хоть в
дательном падеже, верно.

abkjkju
Re: Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском...




Отправлено: 04.02.18 - 18:03
Комментарий удален модератором.

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