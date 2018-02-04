Пытавшийся продать пистолет мужчина осужден в Камыстинском районе

В суде гражданин У. пояснил, что пистолет нашел дома, оружие осталось от отца. А продать его решил, чтобы купить спиртное. Дело по ст. 482 ч. 1 КоАП РК рассмотрел Камыстинский районный суд.

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Гражданин У. хотел незаконно продать пистолет, не зарегистрированный в органах внутренних дел.

"Согласно заключения эксперта, данное оружие является газовым револьвером модели SM 2000 калибра 9 мм, германского производства, без номера, технически исправно. Огнестрельным оружием не является", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Постановлением суда на мужчину наложено взыскание в виде штрафа в размере 20-месячного расчетного показателя в сумме 45 380 тенге в доход государства с конфискацией оружия.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.