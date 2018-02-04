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"Даже без Федерера и Вавринки Швейцария - сильная команда. Блестящая победа!" - президент КТФ Утемуратов

Vesti.kz

4 февраля 2018, 11:30 |  Спорт

Президент Казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов подвел итоги матча со Швейцарией в 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz


"Это наша одиннадцатая по счету победа. За эти семь лет в Мировой группе мы проиграли только один раз - сборной Чехии, которая тогда была действующим чемпионом. Я хочу поздравить всех любителей тенниса, болельщиков и телезрителей, которые поддерживали нас два дня, с такой блестящей и досрочной победой над Швейцарией.

Знаете, даже без Федерера и Вавринки Швейцария - это очень сильная теннисная команда. В Кубке Дэвиса, а особенно в Мировой группе, никогда не бывает простых соперников. В этом турнире игроки представляют свою страну, выкладываются - для них это одни из самых важных матчей в году. 

Хочу порадоваться за такую победу и выход в четвертьфинал, который стал для нас пятым. Заслуженная и очень нужная для теннисистов и болельщиков победа. Следующий наш соперник - кто-то из пары Канада - Хорватия, играем на выезде, к сожалению", - сказал Утемуратов в интервью журналистам. 


Напомним, сборная Казахстана досрочно победила Швейцарию в матчевой встрече в Астане - 3:0. В первый день Дмитрий Попко обыграл Генри Лааксонена - 6:2, 7:6, 3:6, 7:5, а Михаил Кукушкин оказался сильнее Адриана Бромера - 3:6, 6:3, 6:2, 6:3. Решающей же стала парная встреча, в которой Александр Недовесов и Тимур Хабибуллин со счетом 3:2 победили швейцарцев Марка Андреа Хуслера и Луку Маргароли - 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3.
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Комментарии к новости

362
Re: "Даже без Федерера и Вавринки Швейцария - сильная...




Отправлено: 04.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утемуратов вытащит, наших теннисистов, этот за что не возьмется все у него получается, упорный, у нас никогда не было тенниса, а он смог его вытащит., молодец, вот ему футбол надо дать.

§ 112
Re: "Даже без Федерера и Вавринки Швейцария - сильная...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь "наши" спортсмены живут и работают в США и Австралии как все нормальные спортики?
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