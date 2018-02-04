"Даже без Федерера и Вавринки Швейцария - сильная команда. Блестящая победа!" - президент КТФ Утемуратов

Президент Казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов подвел итоги матча со Швейцарией в 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.



"Это наша одиннадцатая по счету победа. За эти семь лет в Мировой группе мы проиграли только один раз - сборной Чехии, которая тогда была действующим чемпионом. Я хочу поздравить всех любителей тенниса, болельщиков и телезрителей, которые поддерживали нас два дня, с такой блестящей и досрочной победой над Швейцарией.



Знаете, даже без Федерера и Вавринки Швейцария - это очень сильная теннисная команда. В Кубке Дэвиса, а особенно в Мировой группе, никогда не бывает простых соперников. В этом турнире игроки представляют свою страну, выкладываются - для них это одни из самых важных матчей в году.



Хочу порадоваться за такую победу и выход в четвертьфинал, который стал для нас пятым. Заслуженная и очень нужная для теннисистов и болельщиков победа. Следующий наш соперник - кто-то из пары Канада - Хорватия, играем на выезде, к сожалению", - сказал Утемуратов в интервью журналистам.



Напомним, сборная Казахстана досрочно победила Швейцарию в матчевой встрече в Астане - 3:0. В первый день Дмитрий Попко обыграл Генри Лааксонена - 6:2, 7:6, 3:6, 7:5, а Михаил Кукушкин оказался сильнее Адриана Бромера - 3:6, 6:3, 6:2, 6:3. Решающей же стала парная встреча, в которой Александр Недовесов и Тимур Хабибуллин со счетом 3:2 победили швейцарцев Марка Андреа Хуслера и Луку Маргароли - 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3.



