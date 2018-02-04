Китай выделил казахстанцам 125 образовательных грантов
informburo.kz
Китай выделил казахстанцам 125 грантов на обучение в вузах, сообщает informburo.kz со ссылкой на АО "Центр международных программ".
Иллюстративное фото
Конкурс на обучение в вузах Китая объявило Министерство образования и науки РК. Стипендиальные программы включают возможность обучения по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также возможность прохождения стажировки.
Возможность обучения в вузах Китая казахстанцы получили благодаря сразу нескольким международным соглашениям:
- 72 места в вузах КНР получат казахстанцы в рамках соглашения между министерствами образования Казахстана и КНР;
- 13 мест в рамках соглашения между Правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования;
- 40 по китайско-казахстанским специальным стипендиям КНР.
Образовательный грант покроет расходы на обучение и проживание (общежитие), а также даст право на получение ежемесячной стипендии в размере 2-3 тысяч юаней (100-150 тысяч тенге по курсу Нацбанка РК на 4 февраля 2018 года).
Обучение будет проходить на английском или китайском языке на выбор. При этом стипендианту дадут возможность пройти годичные курсы китайского. Отсюда и требования к соискателям по уровню знания иностранного языка.
Документы будут принимать до 1 марта 2018 года.
Ранее о стипендиях, выделяемых казахстанским абитуриентам объявили вузы Венгрии.
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