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Китай выделил казахстанцам 125 образовательных грантов

informburo.kz

4 февраля 2018, 12:11 |  Государство

Китай выделил казахстанцам 125 грантов на обучение в вузах, сообщает informburo.kz со ссылкой на АО "Центр международных программ".

Иллюстративное фото

Конкурс на обучение в вузах Китая объявило Министерство образования и науки РК. Стипендиальные программы включают возможность обучения по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также возможность прохождения стажировки.

Возможность обучения в вузах Китая казахстанцы получили благодаря сразу нескольким международным соглашениям:

  • 72 места в вузах КНР получат казахстанцы в рамках соглашения между министерствами образования Казахстана и КНР;
  • 13 мест в рамках соглашения между Правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области образования;
  • 40 по китайско-казахстанским специальным стипендиям КНР.

Образовательный грант покроет расходы на обучение и проживание (общежитие), а также даст право на получение ежемесячной стипендии в размере 2-3 тысяч юаней (100-150 тысяч тенге по курсу Нацбанка РК на 4 февраля 2018 года).

Обучение будет проходить на английском или китайском языке на выбор. При этом стипендианту дадут возможность пройти годичные курсы китайского. Отсюда и требования к соискателям по уровню знания иностранного языка.

Документы будут принимать до 1 марта 2018 года.

Ранее о стипендиях, выделяемых казахстанским абитуриентам объявили вузы Венгрии.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Китай выделил казахстанцам 125 образовательных грантов
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Захотят и иероглифы выучат..
И никто главно не ноет там..
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Нуртас
Re: Китай выделил казахстанцам 125 образовательных грантов




Отправлено: 04.02.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот конкретно, деловой разговор, вот туда и надо направлять своих детей, получать современное образование в дальнейшем будут трудоустроены Государством согласно полученным специальностям, а то вот в России обучается 70 000 студентов из Казахстана, бьют себя здесь в грудь некоторые, они едут туда на свой страх и риск и ни кто им рабочий места не обещает ни здесь ни там, возможно в дальнейшем они пополнят ряды безработных России и Казахстана или будут переучиваться на рабочий специальности, сколько нужно специалистов, какой специальности, какого уровня квалификации государство определило, подписало договора с теми государствами они и будут готовить специалистов, они наше будущее, их со студенческой скамьи интегрируют в мировое сообщество.

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