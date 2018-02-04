Костанайская легкоатлетка стала обладательницей двух медалей чемпионата Азии в Тегеране

Казахстанские легкоатлеты выиграли 12 медалей на зимнем чемпионате Азии в Тегеране. Благодаря этому урожаю наград подопечные Григория Егорова заняли первое место в столице Ирана, сообщает informburo.kz.

К золоту в беге на 3 000 м Татьяна Нерознак (в центре) добавила серебро на 1 500-метровой дистанции /Фото kazathletics.kz

В Тегеране завершился зимний чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях (1-3 февраля). Казахстан на континентальном первенстве завоевал 12 медалей различного достоинства. В том числе две награды - золотая и серебряная - на счету костанайской спортсменки Татьяны Нерознак.

Как сообщает kazathletics.kz, Нерознак удалось уверенно завоевать золотую медаль в беге на 3 000 метров, причем финишировала она почти с 15-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы. Отдохнув после предыдущего выступления, Татьяна предприняла попытку сделать золотой дубль, выйдя на старт 1 500-метрового забега. Наша легкоатлетка вновь продемонстрировала отменную заряженность на борьбу, однако до второй высшей награды иранской пробы ей не хватило примерно полутора секунд. На финише Нерознак уступила Гаянтике Аберахне из Шри-Ланки. Той самой, которая в прошлом году выиграла финальный старт на 800 метров на Азиатских играх в помещениях в Ашгабате. А буквально сразу же после казахстанки финишную черту сегодня пересекла Тхи Оан Нгуен из Вьетнама.

Результаты выступления сборной Казахстана:

Золото: Татьяна Нерознак (бег на 3000 метров), Ирина Эктова (тройной прыжок), Светлана Голендова (бег на 400 метров), Айгерим Шыназбекова (бег на 60 метров с барьерами), Анастасия Ермакова, Никита Филиппов (оба - прыжки с шестом), женская сборная Казахстана (эстафета 4x400).

Серебро: Виктория Зябкина (бег на 60 метров), Элина Михина (бег на 400 метров), Татьяна Нерознак (бег на 1500 метров), мужская сборная Казахстана (эстафета 4x400).

Бронза: Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).

Тройка сильнейших чемпионата Азии:

1. Казахстан - 12 медалей (золото - 7, серебро - 4, бронза - 1).

2. Иран - 24 медали (золото - 5, серебро - 9, бронза - 10).

3. Катар - 9 медалей (золото - 4, серебро - 3, бронза - 2)