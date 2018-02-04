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04.02.18 20:24
неравнодушная
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
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Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь

"Когда мы разучились улыбаться чужим людям и почему прячем дома за высокими заборами?"
4 февраля 2018, 13:23 |  Мнения

Наблюдаю жизнь небольшого немецкого города, диву даюсь. Пошли мы в Ратушу (здание городской управы), там размещен музей: в 1648 году в Оснабрюке было подписано Вестфальское соглашение мира после тридцатилетней войны между гугенотами и католиками.

Здание открыто для всех желающих с раннего утра. Зашли. Все исторические залы открыты – внутри мебель, портреты, витрины с документами и печатями. Идём с этажа на этаж вверх по указателям. В кабинетах люди работают за прозрачными дверями, поднимают головы, здороваются. В фойе смотрим фильм на дисплее, устроились в креслах напротив. Из углового кабинета - видимо, с летучки - высыпали сотрудники, проходят мимо, здороваются, улыбаются. И тут я представила, как в акимат Костаная или мэрию Москвы зашли бы иностранцы и ходили по этажам. Да там дальше будки с охранником на входе вообще бы никто не проник! Не то что заполучить улыбки от «слуг народа».

На улице вижу вывеску «Оптика», вспомнила, что заушники на очках ослабли и носоупоры погнулись. Дай, думаю, зайду: а вдруг? Ко мне тут же подошел консультант. Объясняю проблему. "Не вопрос!" сказал он. И никаких: а вы у нас очки заказывали? Или: а где ваш гарантийный талон на обслуживание? Пока я примеряла новые оправы, вынесли мои очки. Сколько стоит ремонт? Нисколько!  Наслаждайтесь жизнью, пожелали нам вслед.

Удивляюсь дальше. Окна домов, квартир ничем не прикрыты и заманчиво светятся яркими огнями. Мне нравится смотреть на них и думать про людей, которые живут вот так открыто, нараспашку. А потом я увидела, что все общественные заведения в городе тоже без штор или жалюзи. Открытая прозрачная жизнь. Или это чтобы всем было видно, что люди делом заняты, а не пьют кофе за рабочим столом?

В Оснабрюке мы были по медицинским делам, пришлось часть времени провести в клинике. Удивила не столько клиника, сколько другое: именитые врачи, ассистенты, санитары и клиенты - все вместе обедают в одной столовой. Очень демократично. Смеются, общаются. У нас главного врача любой больницы вообще сложно представить рядом с народом.

А где народ? Трудится, ведет детей в школы, варит пиво, стоит на остановках. Зашли в церковь - читаем эпитафии, рассматриваем витражи. Подходит пожилой, но бравый мужчина, предлагает показать церковь. А я никогда не отказываюсь от знакомств с местными. Вольф оказался интересным собеседником. Волонтер? Скучающий одинокий пенсионер? Наверняка прихожанин этой церкви, да и какая разница, если столько открытости и любви в сердце. Оставили пожертвования церкви, пошли дальше осмыслять увиденное.

Вроде ничего особенного не происходит. Вялотекущая жизнь маленького города. Но в ней столько самой жизни! А ещё улыбок и простоты в лучшем смысле этого слова. И телефоны. Их будто нет ни у кого. Всюду - в кафе, больнице, в электричках - никто не сидит, уткнувшись в телефон. В пивоварне за соседним столиком парни играли в карты, за другим столом молодежь что-то яростно обсуждала, не забывая поглощать «тазики» еды (ох уж эти вечно голодные студенты!). Большие компании заходили и, пристроив свои мокрые зонты, тут же включались в разговоры и громкий смех. Люди общаются! Живые настоящие люди.

Когда мы разучились улыбаться чужим людям и почему прячем дома за высокими заборами? Почему у нас не редкость парочка в кафе - и каждый в своем телефоне? Я не идеализирую жизнь там. И знаю, что улыбки могут быть фальшивыми. Но они хотя бы есть. А у нас и этого нет. 

Что с нами не так?
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Комментарии к новости
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Вильямс
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И знаю, что улыбки могут быть фальшивыми. Но они хотя бы есть. А у нас и этого нет.

Что с нами не так?
Как же и чему нам улыбаться, Империю про...ли, и ходить улыбаться? скажете то же, между прочим вам идет эта рубашка, наконец то наряд сменили.

андрей
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 13:37
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9391
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.02.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сижу в кафе в Москве. На улице пурга. Такси само остановилось и подвезло бесплатно. На улице дети тащат круги для катания с горок. Автолюбители выкапывают свои четырёхколёсные сугробы. Слышно смех детей. Не часто пурга в Москве. Может быть в мэрию зайти? Я как раз сейчас на Малую Никитскую поеду. Там рядом. :-)
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362
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сижу в кафе в Москве. На улице пурга. Такси само остановилось и подвезло бесплатно. На улице дети тащат круги для катания с горок. Автолюбители выкапывают свои четырёхколёсные сугробы. Слышно смех детей. Не часто пурга в Москве. Может быть в мэрию зайти? Я как раз сейчас на Малую Никитскую поеду. Там рядом.

Попробуй.

димон
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сижу в столовой на кск, вышел спросить который час, - получил в глаз, собирался в акимат, - не пойду :lol: :lol: :lol:

ордынец
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что с нами не так?
Да все просто.
У нас это обычная борьба за выживание.
Там люди живут, у нас большинство выживает.
Гаджеты, это отдельная история.
Отучились люди в процессе борьбы, от живого человеческого общения.

§ Victor Yang
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10234
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что с нами не так?

Самым наглядным ответом будет пирамида Маслоу. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей.
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§ drakon
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13244
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Может быть в мэрию зайти?

С Собяниным - поздоровайся и привет ему от меня... :lol: :oops:
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§ 112
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще пофантазируйте что в Германии жизнь лучше и качественнее чем у вас в России..
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362
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
димон:
сижу в столовой на кск, вышел спросить который час, - получил в глаз, собирался в акимат, - не пойду

и не ходи, там сегодня выходной.

Вильямс
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 16:56
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вброс иностранца , можно уже и не читать, не интересно(((((( :-x :-x :-x :-x :-(

Zanoza
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне удивительно другое. В каждой статье автора всегда нытьё и базнадёга. Всегда лучше там, где нас нет.... Да, возможно у нас не улыбаются, но есть куча других очень хороших моментов. До Европы нам далеко, но мы ЗДЕСЬ живём в предлагаемых обстоятельствах. Попробуйте, Ирина, видеть хорошее.... Жизнь изменится!!! Там люди живут без штор, потому, что соседи доносят в полицию. ОТ СТРАХА они даже закрыться боятся. Что бы все видели "мы ничего не нарушаем"... Вот, - последний случай: уехавшие 2-3 года назад молодые люди в собственной квартире устроили шутливую борьбу. Ребёнок очень эмоционально реагировал (как настоящий ребёнок), в какой-то момент прозвучало: а ну, не бей мою маму!!! Через пару минут полицейский наряд арестовал папу, ребёнка определил в соответствующее заведение. Теперь все они ждут суда.....А в суде им обязательно улыбнутся, и очень доброжелательно осудят, и если они вернутся домой, их встретят соседи - с очень ласковой и доброй улыбкой! Сказка, а не жизнь!

неравнодушная
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 18:06
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь




Отправлено: 04.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что с нами не так?

Всё не так , другие мы . Их не тащили за шкирку 70 лет , как нас в светлое будущее . За них не думала партия , что им есть , пить , носить и как жить . У них пол страны не сидела в своих же собственных лагерях , а потом выйдя из этих самых лагерей , эти самые пол страны перенесли воровские и тюремные законы в жизнь , а в тюремной жизни не принято открыто выражать свои эмоции , а тем более улыбаться кому то . Да , наш человек спокойно чувствует себя за высоким забором , с решётками на окнах и глазком в двери , заточая себя фактически добровольно в тюрьму . Наверное потому ещё что нашего человека постоянно обманывают . Государство , полиция , власть , банки и т.д. Нам постоянно с экрана твердят про осторожность , на улице , в автобусе , в магазине , постоянно призывают быть на чеку и быть бдительными , не доверять незнакомым людям на улице , видеть во всём опасность и угрозу . Быть доверчивым , открытым и добрым в нашем мире означает быть лохом , которого необходимо доить , обманывать и наказывать за его доверчивость . Отсюда и поведение у нас такое , даже здесь на форуме , быть постоянно готовым к агрессии , войне и ненависти , а кто слаб да ещё и улыбается , запинывать и долбить , что б не путался под ногами у сильных . По другому не жили и не умеем .

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