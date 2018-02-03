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Yudjin: Подарок для писаной торбы
Новости из мира велодорожек. До недавнего времени ни у кого наверное не вызывало сомнение, где именно смогли сделать самую глупую реконструкцию улицы. Создав чемпионские по глупости тротуары с...
03.02.18 21:02
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: удалять ножом Руки , коротки . elektron: злоупотребление не попёрли Позже , узнаем . Я то , в среду собрался Совет ветеранов , навестить , сказать там , что от elektron: :lol:
03.02.18 20:34
Карамергену
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
Карамерген: Интересно, а сколько россиян учится в Казахстане? У нас же ЕНТ, к нам поступить сложнее, да и да и школьные программы с каждым годом отдаляются, просто Россия временно закрыла на все...
03.02.18 20:34
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
Хохол: этот персонаж опять все с ног на голову перевернул. если тебе велодорожки в Кустанае не нужны, то не ори тут за других. и финансы с подарками ты попутал, откуда с какой аульной глуши...
03.02.18 20:30
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
112: а подарок на первое делать обязон. совсем запутался ты... уважение и раболепский подарок, разные вещи. по себе не суди неполживец.
03.02.18 20:27
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Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов

informburo.kz

3 февраля 2018, 17:55 |  Государство

Иностранным студентам, обучающимся в высших учебных заведениях России, продлили сроки временного пребывания. После внесения поправок в федеральный Закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" они смогут оставаться в стране до конца учёбы, передаёт informburo.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Иллюстративное фото

Изменения в законе касаются всех иностранных студентов очной и очно-заочной форм обучения, в том числе и подготовительных отделений. К слову, последним после окончания подготовки не нужно выезжать из России: теперь можно сразу поступать на основную программу вузов.

При этом в обязанности университетов теперь входит предоставление в территориальный миграционный орган ходатайств о продлении сроков временного пребывания иностранцев.

"До вступления этого закона в силу многие иностранные граждане или не рассматривали обучение в России из-за сложностей миграционного законодательства, или испытывали трудности при завершении подготовительного факультета и поступлении на программы высшего профессионального образования. Это было связано с дополнительными финансовыми расходами и временными затратами. Теперь подготовительный факультет – это не просто дополнительные курсы, а первая составляющая в получении высшего профессионального образования. Иностранный студент может непрерывно обучаться в РФ без выезда", – отметила директор Центра обучения иностранных студентов Санкт-Петербургского университета ИТМО Марина Серова.

По данным СМИ, первое место среди иностранных студентов в России заняли граждане Казахстана – в 2015-2016 учебном году в России их было почти 73,5 тысячи человек. На втором и третьем местах – Украина с 23 217 студентами и Китай – с 22 529 учащимися.
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Комментарии к новости

Карамерген
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 03.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сколько россиян учится в Казахстане?

Карамергену
Re: Россия упростила правила пребывания для иностранных...




Отправлено: 03.02.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Интересно, а сколько россиян учится в Казахстане?

У нас же ЕНТ, к нам поступить сложнее, да и да и школьные программы с каждым годом отдаляются, просто Россия временно закрыла на все глаза и принимает всех без разбора по политическим мотивам с целью увеличения влияния на поссоветские республики, затрачивает на это огромные средства (посмотрим хватит ли средств после того как начнут действовать санкции) а Казахстану выгодно что молодежь выезжает за пределы РК (сами знаете какая категория выезжает) нам не нужно 70000 програмистов, технологов, инженеров обученные по старым технологиям, они со временем там и останутся, так как будут у нас не востребованы, те специалисты которые нам нужны обучаются по программе Болашак в Западных, Американских вузах

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 03.02.18 - 20:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 03.02.18 - 20:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов




Отправлено: 03.02.18 - 20:51
Комментарий проходит проверку.

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