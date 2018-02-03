Иностранным студентам, обучающимся в высших учебных заведениях России, продлили сроки временного пребывания. После внесения поправок в федеральный Закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" они смогут оставаться в стране до конца учёбы, передаёт informburo.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Иллюстративное фото

Изменения в законе касаются всех иностранных студентов очной и очно-заочной форм обучения, в том числе и подготовительных отделений. К слову, последним после окончания подготовки не нужно выезжать из России: теперь можно сразу поступать на основную программу вузов.

При этом в обязанности университетов теперь входит предоставление в территориальный миграционный орган ходатайств о продлении сроков временного пребывания иностранцев.

"До вступления этого закона в силу многие иностранные граждане или не рассматривали обучение в России из-за сложностей миграционного законодательства, или испытывали трудности при завершении подготовительного факультета и поступлении на программы высшего профессионального образования. Это было связано с дополнительными финансовыми расходами и временными затратами. Теперь подготовительный факультет – это не просто дополнительные курсы, а первая составляющая в получении высшего профессионального образования. Иностранный студент может непрерывно обучаться в РФ без выезда", – отметила директор Центра обучения иностранных студентов Санкт-Петербургского университета ИТМО Марина Серова.

По данным СМИ, первое место среди иностранных студентов в России заняли граждане Казахстана – в 2015-2016 учебном году в России их было почти 73,5 тысячи человек. На втором и третьем местах – Украина с 23 217 студентами и Китай – с 22 529 учащимися.