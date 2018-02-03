Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"
Tengrinews.kz
В отеле Rixos President Astana проходит VII торжественная церемония вручения национальной премии "Халықтың сүйiктісі", "Народный любимец года", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Премия "Народный любимец года" в новой номинации - "За вклад в продвижении идеи мира и сотрудничества на Евразийском континенте" - "Мудрая сила" - "Мудрая сила Евразии" присуждена Главе государства Нурсултану Назарбаеву.
Совет национальной премии "Халықтың сүйiктісі" обратился к авторитетной международной организации - Евразийской Академии телевидения и радио - с просьбой определить лауреата в новой международной номинации.
На сцену для присуждения почетной премии вышли президент Евразийской академии телевидения и радио, продюсер Валерий Розин (Москва, Россия) и председатель ассоциации Совета работников СМИ Украины Виктор Петренко.
"Во всех предложениях совета на первом месте всегда был один и тот же человек. Мы понимаем, что такое единодушие - это исключительно. И международное сообщество вручает эту премию нашему выдающемуся современнику, человеку, который не говорит нам, что с нами будет, а создает это будущее. Создателю политической философии Евразийства", - сказал Валерий Розин.
Статуэтка победителя номинации выполнена в виде совы - символа мудрости.
Напомним, премия проводится с 2011 года и стала одной из самых популярных некоммерческих премий в Казахстане.
В мае в рамках национальной премии "Халықтың сүйiктісі" будет организована республиканская детская премия "Талабы таудай балдырған", которой будут отмечены одаренные, талантливые дети детского и подросткового возрастов со всего Казахстана в различных номинациях. Награждение данной премией пройдет в канун Дня защиты детей.
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