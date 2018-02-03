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Yudjin: Подарок для писаной торбы
Новости из мира велодорожек. До недавнего времени ни у кого наверное не вызывало сомнение, где именно смогли сделать самую глупую реконструкцию улицы. Создав чемпионские по глупости тротуары с...
03.02.18 21:02
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: удалять ножом Руки , коротки . elektron: злоупотребление не попёрли Позже , узнаем . Я то , в среду собрался Совет ветеранов , навестить , сказать там , что от elektron: :lol:
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Карамергену
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03.02.18 20:34
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
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03.02.18 20:30
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
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Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"

Tengrinews.kz

3 февраля 2018, 16:56 |  Общество

В отеле Rixos President Astana проходит VII торжественная церемония вручения национальной премии "Халықтың сүйiктісі", "Народный любимец года", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Премия "Народный любимец года" в новой номинации - "За вклад в продвижении идеи мира и сотрудничества на Евразийском континенте" - "Мудрая сила" - "Мудрая сила Евразии" присуждена Главе государства Нурсултану Назарбаеву.

Совет национальной премии "Халықтың сүйiктісі" обратился к авторитетной международной организации - Евразийской Академии телевидения и радио - с просьбой определить лауреата в новой международной номинации.

На сцену для присуждения почетной премии вышли президент Евразийской академии телевидения и радио, продюсер Валерий Розин (Москва, Россия) и председатель ассоциации Совета работников СМИ Украины Виктор Петренко.

"Во всех предложениях совета на первом месте всегда был один и тот же человек. Мы понимаем, что такое единодушие - это исключительно. И международное сообщество вручает эту премию нашему выдающемуся современнику, человеку, который не говорит нам, что с нами будет, а создает это будущее. Создателю политической философии Евразийства", - сказал Валерий Розин.

Статуэтка победителя номинации выполнена в виде совы - символа мудрости.

Напомним, премия проводится с 2011 года и стала одной из самых популярных некоммерческих премий в Казахстане.

В мае в рамках национальной премии "Халықтың сүйiктісі" будет организована республиканская детская премия "Талабы таудай балдырған", которой будут отмечены одаренные, талантливые дети детского и подросткового возрастов со всего Казахстана в различных номинациях. Награждение данной премией пройдет в канун Дня защиты детей.
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Комментарии к новости

путинец
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 17:11
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно все напрочь залижут...

Стиляга из Москвы
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валерий Ру*зин, а не Розин))

аргентинец
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дали бы уж ему Нобелевскую премию, чтобы узпакоились лизуны, такое очучение что не успеют все награды премии подарить

§ сайлау курманов
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2566
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подхалимы всех стран объединяйтесь , для вас есть прекрасный город в котором вы себя найдете
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коматозник
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
дали бы уж ему Нобелевскую премию, чтобы узпакоились лизуны, такое очучение что не успеют все награды премии подарить

Да давно бы уже дали.
Но!Не все наших силах...

362
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентинец:
дали бы уж ему Нобелевскую премию, чтобы узпакоились лизуны, такое очучение что не успеют все награды премии подарить

Цитата:
аргентинец:
продюсер Валерий Розин (Москва, Россия) и председатель ассоциации Совета работников СМИ Украины Виктор Петренко. это мастера высшего пилотажа, наши у них в учениках ходят по сей день.

Хохол
Re: Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный...




Отправлено: 03.02.18 - 20:24
Комментарий удален модератором.

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