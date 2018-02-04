Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на машине
Tengrinews.kz
Европейские эксперты не советуют родителям подвозить детей в школу на автомобиле. Тому есть несколько причин, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам Джессики Вестман из университета шведского Карлстада, подобные поездки в школу отрицательно сказываются на психике детей, на их формировании.
Немецкий психолог Клаус Зайфрид говорит, что с ранних лет детей нужно приучать к самостоятельности: "С ранних лет они должны осваивать пространство улицы".
Как отмечают специалисты, самое оптимальное - когда школьники, особенно младших классов, ходят в школу пешком, едут на велосипеде или на общественном транспорте в компании своих сверстников. Так безопаснее, им есть о чем поговорить и взрослеют они быстрее. Кроме того, добираясь до школы самостоятельно, дети "просыпаются" уже по дороге на занятия, а не во время первого урока. А те, кто проснулся раньше, лучше усваивают материал.
В одной из школ Ганновера, сообщает издание, решили бороться с "родительскими такси" необычным способом: в 350 метрах от школы учителя и родители каждое утро перекрывают движение. "Запретную зону" отгораживают барьерами, ставят пикеты: "Родительские такси" - налево, дети - направо!".
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