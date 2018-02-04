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неравнодушная
Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на машине
показная - роскошь - причина моббинга в классе, возле ГМГ - целый парк СИТРОЕНОВ и ЖЫПАРЕЙ 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
04.02.18 20:49
555107
Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на машине
Если у ребенка есть желание учится он из Архангельска в одних лаптях в Москву попрется
04.02.18 20:43
112
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
Директор Пляжа: Кстати в Швейцарии и Норвегии, социализм с рыночными отношениями. Ах да, как же я запамятовал.. В Швейцариях коммунисты отстроили коммунизм! Вот блин и Истории не знаю то.. А тут...
04.02.18 20:24
неравнодушная
Ирина БУРЕЕВА: Прозрачная жизнь
при чем тут пирамида Маслоу? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
04.02.18 20:16
Директор Пляжа
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
112: У нас то капитализма и в помине пока нет. Отпрыгиваешь? А что у нас? Дикий феодальный строй с элементами худщего из совка? Твои кенты говорили об обратном. Вы бы там определились что ли))))...
04.02.18 19:57
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Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на машине

Tengrinews.kz

4 февраля 2018, 19:31 |  Общество

Европейские эксперты не советуют родителям подвозить детей в школу на автомобиле. Тому есть несколько причин, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Джессики Вестман из университета шведского Карлстада, подобные поездки в школу отрицательно сказываются на психике детей, на их формировании.

Немецкий психолог Клаус Зайфрид говорит, что с ранних лет детей нужно приучать к самостоятельности: "С ранних лет они должны осваивать пространство улицы".

Как отмечают специалисты, самое оптимальное - когда школьники, особенно младших классов, ходят в школу пешком, едут на велосипеде или на общественном транспорте в компании своих сверстников. Так безопаснее, им есть о чем поговорить и взрослеют они быстрее. Кроме того, добираясь до школы самостоятельно, дети "просыпаются" уже по дороге на занятия, а не во время первого урока. А те, кто проснулся раньше, лучше усваивают материал.

В одной из школ Ганновера, сообщает издание, решили бороться с "родительскими такси" необычным способом: в 350 метрах от школы учителя и родители каждое утро перекрывают движение. "Запретную зону" отгораживают барьерами, ставят пикеты: "Родительские такси" - налево, дети - направо!".
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожыл бы этот ученый в 6ти км от школы на отделении как я в Осиновке, а школа в Абае или на конечной 11го маршрута или как в другой деревне в 5ти км от центра..
По сугобам и в любой морос..
Иногда нас ГАЗ66 возил, в школу только, назад пешим..
Профайл

§ 112
Re: Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас опаснее по городу пешим передвигаться, обязательно собьют водятелы после пьянки..
На Маяковского вон, в Рудном 5ти летнего и все на смерть..
Профайл

555107
Re: Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на...




Отправлено: 04.02.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если у ребенка есть желание учится он из Архангельска в одних лаптях в Москву попрется

неравнодушная
Re: Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на...




Отправлено: 04.02.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
показная - роскошь - причина моббинга в классе, возле ГМГ - целый парк СИТРОЕНОВ и ЖЫПАРЕЙ 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)

Гость
Ученые объяснили, почему нельзя возить детей в школу на машине




Отправлено: 04.02.18 - 21:03
Комментарий проходит проверку.

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