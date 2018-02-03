Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
Yudjin: Подарок для писаной торбы
Новости из мира велодорожек. До недавнего времени ни у кого наверное не вызывало сомнение, где именно смогли сделать самую глупую реконструкцию улицы. Создав чемпионские по глупости тротуары с...
03.02.18 21:02
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: удалять ножом Руки , коротки . elektron: злоупотребление не попёрли Позже , узнаем . Я то , в среду собрался Совет ветеранов , навестить , сказать там , что от elektron: :lol:
03.02.18 20:34
Карамергену
Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
Карамерген: Интересно, а сколько россиян учится в Казахстане? У нас же ЕНТ, к нам поступить сложнее, да и да и школьные программы с каждым годом отдаляются, просто Россия временно закрыла на все...
03.02.18 20:34
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
Хохол: этот персонаж опять все с ног на голову перевернул. если тебе велодорожки в Кустанае не нужны, то не ори тут за других. и финансы с подарками ты попутал, откуда с какой аульной глуши...
03.02.18 20:30
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
112: а подарок на первое делать обязон. совсем запутался ты... уважение и раболепский подарок, разные вещи. по себе не суди неполживец.
03.02.18 20:27
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Прощай, ёлка!" в этом году бьет рекорды за все 15 лет проведения акции

Лика НОВИКОВА

3 февраля 2018, 14:09 |  Общество

Корреспонденты "НГ" вместе с работниками ТОО "АБЗ+" подвели нашу экологическую акцию к финишной черте. В понедельник елочный десант очистит дворы школ №№ 115,  22 и 5. И подведет итог очередного сезона.

Два дня, 1-го и 2 февраля, мы вывозили сосны со двора СШ № 16 - лидера прошлых лет нашего проекта.

Сделали 9 рейсов и вывезли 1 101 дерево - в район Костанай-2 на корм козам и в поселок Заречный на подкормку овцам. Также собранные учениками СШ № 16 деревья помогут не замерзнуть двум семьям из Костаная.

Последнюю машину со школьного двора отвезли Людмиле ДОБРЫНИНОЙ - на растопку печи в частном доме. Из за стены дорогих коттеджей не сразу заметно ветхий домик женщины. В доме нет воды,  постоянно холодно, поэтому Людмила постоянно ходит в верхней одежде.

- Спасибо большое за помощь, - сказала она. - Я в этом году не смогла устроиться на работу. Перебиваюсь, как могу. У меня высокое давление, астма. В этом году уже три раза забирали на скорой - открывалось кровотечение из носа и горла.

По словам Людмилы, родственники отказываются ей помогать. Лишь воду в пятилитровых бутылях передает через забор сестра, живущая недалеко. Угля нет, печка старенькая.

- Вот все что осталось, - показала Людмила на остатки сухих веток и деревяшки, отвечая на наш вопрос о запасе дров. -  Не могу устроиться на работу,  здоровье сильно подкачало в этом году. Денег нет совсем,  уже несколько дней не ем. У меня ни масла подсолнечного, ни хлеба - ничего нет вообще.

До пенсионного возраста Добрининой еще 14 лет.

Впереди у нас еще три школы, собранные их учениками сосны тоже помогут людям.

Подводя промежуточный итог, смело можно сказать, что акция, проходящая под девизом "Нашей елке - не место на помойке!", поставила новый рекорд - 5 111 собранных сосен.

"НГ" продолжает прием заявок от костанайцев, которым нужны сосны на корм домашним животным, на отопление дома или на другие нужды. Звоните в рабочее время по телефону 53-69-95 или на редакционный WhatsApp +7-747-907-57-92.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.02.18 17:55 Россия упростила правила пребывания для иностранных студентов
03.02.18 16:56 Нурсултану Назарбаеву присудили премию "Народный любимец-2017" в номинации "Мудрая сила"
03.02.18 13:37 Yudjin: Подарок для писаной торбы
03.02.18 11:31 «Мечтал скрестить репей с мимозой» - Георгий Соков открыл персональную выставку «Великие имена-2»
03.02.18 10:55 Министр оборонной и аэрокосмической промышленности обнаружил у народа фобию
03.02.18 09:12 В Казахстане предложили проверять у будущих учителей педагогические способности
02.02.18 18:22 Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
02.02.18 17:25 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
02.02.18 16:51 На следующей неделе Костанайская область окажется во власти очередного антициклона
02.02.18 15:47 В Казахстане составили рейтинг школ по использованию цифровых ресурсов

Комментарии к новости

§ 112
Re: "Прощай, ёлка!" в этом году бьет рекорды за все 15...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если родственники отвернулись от нее, на то есть видимо причины.
Думаю не совсем разумно обливать их по полной на всю страну, мол они такие нехорошие..
Профайл

Или характер скверный
Re: "Прощай, ёлка!" в этом году бьет рекорды за все 15...




Отправлено: 03.02.18 - 14:45
Комментарий удален модератором.

мнение
Re: "Прощай, ёлка!" в этом году бьет рекорды за все 15...




Отправлено: 03.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что вы невольно стимулируете население к вырубке деревьев.
Тут надо что-то менять...

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 4
Всего: 92

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх