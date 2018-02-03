"Прощай, ёлка!" в этом году бьет рекорды за все 15 лет проведения акции

Корреспонденты "НГ" вместе с работниками ТОО "АБЗ+" подвели нашу экологическую акцию к финишной черте. В понедельник елочный десант очистит дворы школ №№ 115, 22 и 5. И подведет итог очередного сезона.

Два дня, 1-го и 2 февраля, мы вывозили сосны со двора СШ № 16 - лидера прошлых лет нашего проекта.

Сделали 9 рейсов и вывезли 1 101 дерево - в район Костанай-2 на корм козам и в поселок Заречный на подкормку овцам. Также собранные учениками СШ № 16 деревья помогут не замерзнуть двум семьям из Костаная.

Последнюю машину со школьного двора отвезли Людмиле ДОБРЫНИНОЙ - на растопку печи в частном доме. Из за стены дорогих коттеджей не сразу заметно ветхий домик женщины. В доме нет воды, постоянно холодно, поэтому Людмила постоянно ходит в верхней одежде.

- Спасибо большое за помощь, - сказала она. - Я в этом году не смогла устроиться на работу. Перебиваюсь, как могу. У меня высокое давление, астма. В этом году уже три раза забирали на скорой - открывалось кровотечение из носа и горла.

По словам Людмилы, родственники отказываются ей помогать. Лишь воду в пятилитровых бутылях передает через забор сестра, живущая недалеко. Угля нет, печка старенькая.

- Вот все что осталось, - показала Людмила на остатки сухих веток и деревяшки, отвечая на наш вопрос о запасе дров. - Не могу устроиться на работу, здоровье сильно подкачало в этом году. Денег нет совсем, уже несколько дней не ем. У меня ни масла подсолнечного, ни хлеба - ничего нет вообще.

До пенсионного возраста Добрининой еще 14 лет.

Впереди у нас еще три школы, собранные их учениками сосны тоже помогут людям.

Подводя промежуточный итог, смело можно сказать, что акция, проходящая под девизом "Нашей елке - не место на помойке!", поставила новый рекорд - 5 111 собранных сосен.

"НГ" продолжает прием заявок от костанайцев, которым нужны сосны на корм домашним животным, на отопление дома или на другие нужды. Звоните в рабочее время по телефону 53-69-95 или на редакционный WhatsApp +7-747-907-57-92.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА