«Мечтал скрестить репей с мимозой» - Георгий Соков открыл персональную выставку «Великие имена-2»
Татьяна НАЗАРУК
Такими строками член Союза художников РК Георгий СОКОВ охарактеризовал свое творчество на открытии своей выставки в картинной галерее Костаная.
- Их можно переставлять в разном порядке и оттенки смысла будут немного меняться: "Живя в быту банальной прозы, в наш век всеобщего психоза, мечтал скрестить репей с мимозой", - зачитал залу художник. - Вот какие-то контрасты. Я так бы сказал про свое творчество.
Художественно-выставочный сезон 2018 года галерея открыла 2 февраля выставкой «Великие имена-2» - продолжением одноименной, которую Соков представил в 2015 году.
Тема этой серии работ - великие поэты, художники, композиторы, чье творчество когда-то произвело на Георгия Михайловича сильное впечатление.
34 работы художник создавал с 2009-го по 2017 годы. Но большинство из них написаны в два последних года.
Здесь можно найти размышления о наследии Александра Пушкина и Абая Кунанбаева, фантазийный образ Георгия Победоносца, а также цикл рисунков по мотивам произведений композитора Игоря Стравинского. Музыке, кстати, посвящена большая часть работ Сокова.
Гостей на вернисаже было много. Галерея оживилась и в прямом смысле загудела. Ожидание торжественной части скрасила группа "Рисунки ветром". Флейта, гитара и скрипка - такое трио очень подходило под настроение картин художника.
Посмотреть на свежие работы Сокова пришли и маститые товарищи по цеху, и совсем еще молодые художники. Корреспонденты «НГ» заметили двух молодых парней - уличных художников и графферов, о которых мы писали в прошлом году.
Пришел на выставку и давний друг Георгия Сокова, заслуженный артист России Валерий ЗАХАРЬЕВ, назвавший экспозицию «настоящим подвигом».
- Мне кажется, что мы недооцениваем ситуацию: я вам скажу, что это самое значимое, истинное культурное событие в городе, - заметил Захарьев. - Эта выставка сделала бы честь любой картинной галерее. Не хочется говорить частности, хочется любоваться теми художественными находками, которыми художник делится с нами.
Щедро одаренный желтым цветом листок, который Соков назвал "Солнце Ван Гога", делает отсылку к картине голландского художника "На пороге вечности". В работе "Явление Боттичелли" Соков обращается к образу Венеры, а картина "Эль Греко. Антиподы" наводит на мысли о работах испанского художника и побуждает найти в них те самые противоположности.
Все рисунки выполнены в смешанной графике. Как рассказал «НГ» автор, он рисовал и акварелью, и карандашами, и мог бы сделать это чем угодно. Эту мысль подхватил художник Андрей АРИСКИН.
- Как сказал Репин, дайте мне грязь и я нарисую солнце, - поддержал он Сокова.
Сам же Георгий Михайлович о своей выставке говорит, что он всего лишь делает то, что умеет. И отшучивается: "Я очень нескромный, но здорово это скрываю!"
- Я читал, смотрел, глядел, это ведь производит какое-то впечатление, - все же рассказал «НГ» Георгий Соков о процессе работы над выставкой. - Вот кто-то читает Пушкина и поет, например. Он отражает в этом свое видение. А я, как умею, так и реагирую. Умел бы лепить, слепил бы что-нибудь. Надеюсь, что вам выставка понравится. А если даже не понравится, то это тоже хорошо.
Посмотреть на работы Георгия Сокова можно будет еще в течение месяца на первом этаже областной картинной галереи (ул. Алтынсарина, 113).
Фото Татьяны НАЗАРУК
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