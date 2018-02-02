3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены

Большая часть средств пойдет на ремонты и строительство дорог, жилья, подготовку ПСД для этого, а также на строительство футбольного манежа в Костанае и цифровизацию.

Сегодня, 2 февраля, депутаты областного маслихата утвердили перечень первоочередных бюджетных нужд, предложенный исполнительной властью.

- Свободный остаток образовался в результате перевыполнения доходной части бюджета 2017-го года, - пояснила в докладе заместитель руководителя управления финансов акимата Костанайской области Елена ДЕРИЙ. - Предлагается перераспределить управлению физической культуры и спорта 1,116 млрд тенге - на финансирование строительства футбольного манежа в Костанае в рамках государственно-частного партнерства, управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог - 836,8 млн тенге, управлению образования - 298 млн тенге.

Всего дополнительное бюджетное финансирование получают 6 управлений и аппарат акима области, которому предназначены 39 млн тенге на ремонт лифтов в здании и приобретение оборудования для видеоконференцсвязи.

Финансирование по каждому управлению было расшифровано.

Так, большая часть средств, предназначенных управлению автодорог, пойдет на софинансирование ремонтов 9 дорог областного и районного значения - 554,7 млн тенге и на средний ремонт улиц в Рудном - 250 млн тенге.

Управление образования получает 118 млн тенге на капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и кровли в учреждении «Ясли-сад № 14 г. Рудного», 80 млн тенге - на завершение капитального ремонта Боскольской школы в Карабалыкском районе и 100 млн тенге - на приобретение и доставку учебников.

Управлению энергетики и ЖКХ перераспределен 191 млн тенге, в том числе 106 млн тенге - на ликвидацию 8 аварийных пустующих домов в Аркалыке, 80 млн тенге - на ликвидацию свалок там же и 5 млн тенге - на разработку ПСД для строительства газопровода высокого давления от села Александровка до Борис-Романовки, Надеждинки, Воскресеновки в Костанайском районе и сел Боровское, Введенка, Первомайское, Молодежное, Буденовка Мендыкаринского района.

Управление строительства, архитектуры и градостроительства получает 487,6 млн тенге, из них самая большая сумма, 354 млн тенге, предназначена для софинансирования 9 проектов подведения инженерных коммуникаций к микрорайонам Юбилейный и Кунай в Костанае, к 39-му кварталу в Рудном и в поселке Дружба. Еще 114 млн - на разработку ПСД для подведения коммуникаций в трех будущих микрорайона в Затобольске.

Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования добавлено 3,5 млн тенге на приобретение здания для Усаковского лесхоза в Федоровском районе.

На проведение в области мероприятий по цифровизации выделено 354 млн тенге. Из них 178 млн предназначены на создание IT-лицея-интерната в Костанае, а также предусмотрены средства - 32 млн тенге - на разработку мобильных приложений «Электронный путеводитель предпринимателя», «Цифровой каталог отечественных товаропроизводителей Костанайской области», «Путеводитель инвестора», «Интеллектуальный помощник туриста» и приобретение пяти информационных киосков.

- Все деньги распределены по очень важным направлениям, - сказал в завершение работы сессии аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Например, на ремонт дорог областного значения. Тем более, что 554 млн тенге можно умножать на 10 - мы софинансируем 10% от сумм, которые выделяет республиканский бюджет. Так что это начало. А в целом мы планируем привлечь около 12 млрд тенге только на ремонты дорог областного значения. И прошлогодний показатель - 25 млрд тенге, привлеченных на ремонты дорог всех категорий, мы в этом году с лихвой перевыполним.

Такая же арифметика по софинансированию была приведена акимом и по поводу строительства жилья. В среднем по 5-6 млрд тенге необходимо вложить в подведение коммуникаций и обустройство инфраструктуры для новых микрорайонов. Аким, кстати, сказал, что в этом году микрорайон Юбилейный в Костанае будет отстроен «процентов на 70».