На следующей неделе Костанайская область окажется во власти очередного антициклона

Циклон, который совсем недавно пришел на территорию региона, не задержится надолго. Уже в понедельник его сменит антициклон. Правда, в отличие от двух предыдущих антициклонов, этот будет более теплым и температура воздуха существенно не понизится.

- В первой половине следующей недели по ночам ожидается 15-20, местами 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем температура будет -7-12, местами -15 градусов. Осадков не будет, но местами возможен туман.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет слабый, переменного направления.