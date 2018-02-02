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1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
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На следующей неделе Костанайская область окажется во власти очередного антициклона

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

2 февраля 2018, 16:51 |  Государство

Циклон, который совсем недавно пришел на территорию региона, не задержится надолго. Уже в понедельник его сменит антициклон. Правда, в отличие от двух предыдущих антициклонов, этот будет более теплым и температура воздуха существенно не понизится.

- В первой половине следующей недели по ночам ожидается 15-20, местами 25 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем температура будет -7-12, местами -15 градусов. Осадков не будет, но местами возможен туман.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет слабый, переменного направления.
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