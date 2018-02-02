Открыто публиковать свои доходы призвали чиновников на антикоррупционном конгрессе в Костанае

Предложение было высказано сегодня, 2 февраля, на первом республиканском антикоррупционном конгрессе, который прошел в Костанае. Активисты казахстанского движения «Жанару», представители центральных и местных госорганов, политических партий, НПО и посол ОБСЕ в Казахстане обсуждали, «как переломить хребет коррупционной гидре».

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- На борьбу с коррупцией нацелены все силы, - заявил участникам форума первый заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ. - Основным документом является антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Координирующую роль играет специально созданная комиссия по вопросам борьбы с коррупцией, в состав которой вошли первые руководители правоохранительных и иных государственных органов, представители неправительственного сектора и средств массовой информации. Полагаю, что антикоррупционный конгресс, организованный впервые в Костанайской области республиканским общественным объединением «Жанару», внесет свой вклад в наше общее дело на пути к искоренению коррупции.

Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь САБО отметил, что организация «Жанару» - очень авторитетная, потому что «там сидят аксакалы», и объяснил, почему он находится здесь:

- Наша организация занимается безопасностью. Какая связь между ней и коррупцией? Для безопасности всех стран нужно, чтобы были спокойствие и стабильность в каждой из наших стран. Борьба против коррупции - очень важная составляющая, поэтому мы участвуем в этих процессах и оказываем содействие. Мы - не организация, которая вам скажет, что делать, но у нас есть большой опыт многих стран, которым можно делиться. ОБСЕ оказывало Казахстану поддержку в разработке антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы. Также мы оказывали содействие в создании законодательной базы — Закона «О доступе к информации», Закона «О государственных закупках». Наш офис способствовал участию Казахстана в Стамбульском плане действий по борьбе с коррупцией. Казахстан очень ориентируется на эту организацию. Если страна участвует - это своего рода лицензия на то, что дела идут наилучшим образом.

Председатель РОО «Жанару» Оралбай АБДЫКАРИМОВ напомнил, что это общественное движение было создано в 2013 году. На сегодня оно заключило соглашения и меморандумы о сотрудничестве с акиматами Астаны, Алматы и 14-ти областей, министерством сельского хозяйства РК, Федерацией профсоюзов РК, Национальной палатой предпринимателей РК... Провело более 100 различных мероприятий, более 30 лекций, 20 общественных слушаний, выпустило более 2 000 флаеров и 1000 буклетов на антикоррупционную тему.

- В 2017 году было выявлено свыше 23 000 коррупционных нарушений, - напомнил Абдыкаримов. - Как могут государственные органы требовать от своих граждан соблюдения законов, если сами попирают ногами его величество Закон? Первами жертвами коррупции становятся представители бизнеса. Никакая компания не способна бороться с коррупцией в одиночку.

Председатель движения высказал несколько предложений, направленных на борьбу с коррупцией. Например, призвал чиновников опубликовать своих доходы за год, чтобы обеспечить прозрачность их бюджетов.

Однако в конце речи Оралбай Абдыкаримов вступился за госслужащих:

- Сейчас идет охота на госслужащих в соцсетях. Но мы все забываем, что чиновник - такой же гражданин Республики Казахстан, которого защищает Основной закон. Госслужащие боятся ходить в гости, фотографироваться...

Несколько докладчиков отметили, что Казахстану необходима независимая антикоррупционная экспертиза законодательства. На сегодня подобную экспертизу проводит министерство юстиции, которое... эти законы и принимает.