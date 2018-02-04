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Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...

«Мы умеем блистать фонтанами пустых спичей. А вот то, что рядом, ценим очень низко»
4 февраля 2018, 10:17 |  Мнения

30 января в картинной галерее прошла встреча, превратившаяся в настоящий праздник для горстки костанайских ценителей искусства. Это встреча с бывшим нашим земляком заслуженным артистом России, режиссером и замечательным чтецом Валерием Захарьевым.

Посвященная единству поэзии и живописи, она буквально заворожила зал. Не случайно один из старейших наших художников Николай Торшин сказал, что и он, столько лет отдавший искусству, открыл для себя немало нового. Настолько органично, естественно и, выражаясь уже по-канцелярски, информативно было то, о чем говорилось в галерее, где экран иллюстрировал сказанное замечательными по качеству изображениями…

Слушал, смотрел и думал: «Вот она, образцовая лекция культуролога и искусствоведа!» А мне ведь есть с чем сравнивать. За семь лет прямой связи с МГУ я многое видел и очень многих слышал. Но это многое, даже услышанное в ДК на Ленинских горах, уступало тому, о чем так запросто говорилось здесь, у нас. Лично для меня этот разговор об искусстве был лучшим из всего, что я когда либо слышал на подобные темы: ни ненужного пафоса, ни сквозящей заученности, ничего, что хоть как-то настораживало бы и отвлекало от сути.

А мысли, с которыми я спускался с крутых ступеней галереи, были грустными. Захарьев приезжает в Костанай постоянно. Бывает здесь подолгу. Всегда искренне и живо интересуется нашей культурой. И что? Спасибо, конечно же, огромное спасибо сотрудникам галереи. Но ведь у нас не один центр культуры. Да к тому же есть и институт повышения квалификации учителей и т. д., и т. п. Казалось бы, вот она, наша золотая рыбка - только сумей ухватить! Ведь циклы лекций можно было бы организовать. Находятся же средства на иные цели. Так нет же.

И если б дело было только в одном Захарьеве! Мы умеем блистать фонтанами пустых спичей и стандартизировано хвалебных од. А вот то, что рядом, ценим так поразительно низко. И дело тут не в чьей-то недохваленности, либо наоборот - в дутой известности. И недооцененность, и псевдозначимость были везде и всегда. Но наша не просто проблема, а беда в ином – в том, что мы так нерачительно используем то, что буквально под боком. Платим немалые деньги заезжим именитостям. Ну, и слава Богу. Но, произнося столько речей о надобности патриотизма, еще так блекло, так мало используем свое, родное. Я сам - всего лишь преподаватель. И мне особо жаловаться на студентов – грех. Но как мало они знают о наших очень неплохих авторах, художниках. Да что уж неплохих - настоящих мастерах своего дела. Сколько подлинных, достойных серьезного обсуждения произведений можно увидеть у Г. М. Сокова, Н. В. Торшина, Н. В. Гончарова. И только ли у них? А сколько еще земляков, которые и за пределами Костаная и Казахстана проращивают наши, казахстанские корни, обогащая мир своим творчеством!

Случается, газеты пишут и о них. Но, наверное, этого явно мало, если незнание не отступает. А ведь когда студенты оказываются то на встречах, то на новых выставках, они очень часто пишут замечательные отзывы. Значит, дело не в косности молодежи. Нужны новые формы организации работы в сфере культуры, А может быть, и хорошо забытые старые? Но все они дадут свой реальный эффект лишь когда те, кто курирует работу в сферах культуры и образования, вместе с ведущими специалистами и самими творцами сумеют всерьез объединить свои усилия.

От редакции. Постоянному автору "Нашей Газеты" Юрию Бондаренко 1 февраля исполнилось 70 лет. "НГ" поздравляет Юрия Яковлевича с юбилеем!
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Комментарии к новости

Карамерген
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор, Вы отстали от жизни. Вот если бы он очередного коня поставил, с кем-нибудь на спине, да на оживленном перекрестке! Вот это была бы тема! И деньги бы нашлись на всё, и место, и толпа была бы довольна. А культура.. Песок в воде не растворяется)))

ЖЫЛБЫЛ
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да к тому же есть и институт усовершенствования учителей и т. д., и т. п.

Институт повышения квалификации и уже не одно десятилетие так называется. И что значит "...и т. д., и т. п."? Возраст дает о себе знать?
Цитата:
Сколько подлинных, достойных серьезного обсуждения произведений можно увидеть у Г. М. Сокова, Н. В. Торшина, Н. В. Гончарова.

Ни о чем. Это всего лишь мнение автора. По мне так ничего особенного, так, чтиво на любителя, причем весьма одиозного

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мне особо жаловаться на студентов – грех. Но как мало они знают о наших очень неплохих авторах, художниках. Да 


Цитата:
Я сам - всего лишь преподаватель. И


Так почему ваши ученики так плохо все знают на ваш взгляд?
Может дело ко всему еще и в преподавателях?
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§ Тимур Гафуров
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 312
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 04.02.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЖЫЛБЫЛ:

Институт повышения квалификации и уже не одно десятилетие так называется

исправлено. спасибо
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Нуртас
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казалось бы, вот она, наша золотая рыбка - только сумей ухватить! Ведь циклы лекций можно было бы организовать. Находятся же средства на иные цели. Так нет же.
Вот это слово организовать, это значить ни в чем не повинных, студентов, курсантов, госслужащих загонять на эти третьесортные выставка - продаж картин, на эти симфонические и оперные концерты, вы уже замучили народ, дайте ему права выбора, сам выберет куда ходить, что вам от государства нужно? дали бесплатно помещение при чем бесплатно, дали возможность дать объявление и все ждите кто придет, вот я уважаю Шукеева, мудры человек, когда наш местный деятель, попросил средства на создание симфонического оркестра и оперы, Шукеев ответил, ну закупим мы инструменты, музыкантов найдем, выделим помещение, но для кого это все? нет среды.

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нуртас:
ну закупим мы инструменты, музыкантов найдем, выделим помещение, но для кого это все? нет среды.

Настоящему творческому человеку от Бога этого ничего не надо.
Сам найдет, сам отыщет и сделает..
А делать гениев покупая им холст и краски, это как корову научить управлять космолетом, думаю это не разумно..
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§ MEN
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 04.02.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не нужно не зная человека так обиходом обвинять во всех грехах. Сам учился у Юрия Яковлевича (хотя и заочно) и поверьте тот кто хочет у ТАКОГО преподавателя научится. а тот кто просто протирал штаны тот и по жизни протирает и уже не только штаны. К сожалению очень мало таких преподавателей сейчас а скоро и их не станет к сожалению. Очень редко пишу комменты, но тут не выдержал просто.
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Нуртас
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
не нужно не зная человека так обиходом обвинять во всех грехах. Сам учился у Юрия Яковлевича (хотя и заочно) и поверьте тот кто хочет у ТАКОГО преподавателя научится. а тот кто просто протирал штаны тот и по жизни протирает и уже не только штаны. К сожалению очень мало таких преподавателей сейчас а скоро и их не станет к сожалению. Очень редко пишу комменты, но тут не выдержал просто.

Ни кто его ни в чем не обвиняет, просто это человек из прошлого, ему там было хорошо, он был молод и солнце светило ярче и облака были голубее, те кто о ком говорит то же люди из прошлого, которые выпали, не смогли реализоваться в современных условиях, кто мешает тем же художникам или режиссерам выйти в мир выставить свои картины зарабатывать миллионный долларов? а они здесь прозябают еле еле окупая расходные материала, краски, холсты, или тому же режиссеру снять какой нибудь фильм, заработать приз оскар, деньги и наконец то забрать свою мать из этой дыры и создать ей хорошие условия? просто это бесплодный стариковский разговор, все плохо раньше все было хорошо, возможно лет через 10-15 мы то же будем говорить что в наше время все было хорошо а сейчас все плохо?

§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
Сам учился у Юрия Яковлевича (хотя и заочно) и поверьте тот кто хочет у ТАКОГО преподавателя

Хочешь сказать что на вскидку знаешь всех абсолютно художников, писателей, литературоведов, философов, а так же всяких мыслителей всех впемен и народов и всех творческих людей и знаешь наизусть все их цитаты?
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§ 112
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9228
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.02.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен, всх абсолютно может и полезно знать, как и где жили и что говорили, но это для самого узкого круга лиц.
Их тысячи.
А жизнь их всю запомнить и записать то, что они говорят и не всякий комп выдержит, это же запомнить нужно столько..
Зачем обычному студенту всех их знать, если он учится допустим на Экономиста?
Только узкий круг и то в сфере экономики, например Адам Смит, тот же Маркс..
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§ Медный
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1722
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.02.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для автора Таиров о художниках
Поздравляю, желаю крепкого здоровья, и радовать нас своими статьями

[Исправлено: Медный, 04.02.2018 - 17:05]
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шанхай уральская
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...




Отправлено: 04.02.18 - 18:02
Комментарий удален модератором.

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