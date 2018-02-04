Юрий БОНДАРЕНКО: Давайте говорить...

30 января в картинной галерее прошла встреча, превратившаяся в настоящий праздник для горстки костанайских ценителей искусства. Это встреча с бывшим нашим земляком заслуженным артистом России, режиссером и замечательным чтецом Валерием Захарьевым.

Посвященная единству поэзии и живописи, она буквально заворожила зал. Не случайно один из старейших наших художников Николай Торшин сказал, что и он, столько лет отдавший искусству, открыл для себя немало нового. Настолько органично, естественно и, выражаясь уже по-канцелярски, информативно было то, о чем говорилось в галерее, где экран иллюстрировал сказанное замечательными по качеству изображениями…

Слушал, смотрел и думал: «Вот она, образцовая лекция культуролога и искусствоведа!» А мне ведь есть с чем сравнивать. За семь лет прямой связи с МГУ я многое видел и очень многих слышал. Но это многое, даже услышанное в ДК на Ленинских горах, уступало тому, о чем так запросто говорилось здесь, у нас. Лично для меня этот разговор об искусстве был лучшим из всего, что я когда либо слышал на подобные темы: ни ненужного пафоса, ни сквозящей заученности, ничего, что хоть как-то настораживало бы и отвлекало от сути.

А мысли, с которыми я спускался с крутых ступеней галереи, были грустными. Захарьев приезжает в Костанай постоянно. Бывает здесь подолгу. Всегда искренне и живо интересуется нашей культурой. И что? Спасибо, конечно же, огромное спасибо сотрудникам галереи. Но ведь у нас не один центр культуры. Да к тому же есть и институт повышения квалификации учителей и т. д., и т. п. Казалось бы, вот она, наша золотая рыбка - только сумей ухватить! Ведь циклы лекций можно было бы организовать. Находятся же средства на иные цели. Так нет же.

И если б дело было только в одном Захарьеве! Мы умеем блистать фонтанами пустых спичей и стандартизировано хвалебных од. А вот то, что рядом, ценим так поразительно низко. И дело тут не в чьей-то недохваленности, либо наоборот - в дутой известности. И недооцененность, и псевдозначимость были везде и всегда. Но наша не просто проблема, а беда в ином – в том, что мы так нерачительно используем то, что буквально под боком. Платим немалые деньги заезжим именитостям. Ну, и слава Богу. Но, произнося столько речей о надобности патриотизма, еще так блекло, так мало используем свое, родное. Я сам - всего лишь преподаватель. И мне особо жаловаться на студентов – грех. Но как мало они знают о наших очень неплохих авторах, художниках. Да что уж неплохих - настоящих мастерах своего дела. Сколько подлинных, достойных серьезного обсуждения произведений можно увидеть у Г. М. Сокова, Н. В. Торшина, Н. В. Гончарова. И только ли у них? А сколько еще земляков, которые и за пределами Костаная и Казахстана проращивают наши, казахстанские корни, обогащая мир своим творчеством!

Случается, газеты пишут и о них. Но, наверное, этого явно мало, если незнание не отступает. А ведь когда студенты оказываются то на встречах, то на новых выставках, они очень часто пишут замечательные отзывы. Значит, дело не в косности молодежи. Нужны новые формы организации работы в сфере культуры, А может быть, и хорошо забытые старые? Но все они дадут свой реальный эффект лишь когда те, кто курирует работу в сферах культуры и образования, вместе с ведущими специалистами и самими творцами сумеют всерьез объединить свои усилия.

От редакции. Постоянному автору "Нашей Газеты" Юрию Бондаренко 1 февраля исполнилось 70 лет. "НГ" поздравляет Юрия Яковлевича с юбилеем!

