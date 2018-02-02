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1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
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С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе

2 февраля 2018, 14:38 |  Криминал

Более центнера вино-водочной продукции обнаружил наряд пункта пропуска «Убаган авто» Костанайского пограничного отряда при досмотре транспорта 43-летнего гражданина Российской Федерации.

Иллюстративное фото

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы комитета национальной безопасности РК, задержанный ехал из Казахстана в Россию на автомобиле "ВАЗ". В машине был обнаружен алкоголь суммарным объемом более 100 литров: 54 литра водки и столько же вина. Разрешительных документов на право провоза спиртных напитков у россиянина не оказалось.

Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Узункольского района.
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Комментарии к новости

230
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может на свадьбу ехал, обычно так наши Казахи едут, ящик водки, мешок муки, барана, и там всякие восточные сладости, сам так ехал на проводы.

осведомленный
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая же это крупная партия, если нам на той, это всего на пол дня?

§ 112
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас Союз или нет?
Уже покупать в в Казахстане и перевозить в Россию запрещено?
Зачем тогда нужен этот был Союз, для какого то самолюбования что ли?
Профайл

Алибаба
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть бы вез себе, если купил - не украл.. Этого добра не жалко.

123
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чот развели его. Спокойно все возят.

Хохол
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уже покупать в в Казахстане и перевозить в Россию запрещено?

Казахстанцы его хлопнули , наверное случайный и поехал впервые . Скорей всего для отчётности и показать что работают . Те кто регулярно перевозит , тех не хлопают .

230
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
осведомленный:
Какая же это крупная партия, если нам на той, это всего на пол дня?

так если каждый родственник по столько на той привезет, думаю на дня три хватит.

230
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лично я объяснил, и их погранцам и нашим что везу на проводы племянника в армию, тогда война в чечне была, все меня поняли, даже подсказали как лучше доехать.

правп
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
счет-фактуру с точки реализации берешь и никаких проблем, вези хоть фуру

Прохожий
Re: С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на...




Отправлено: 02.02.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для того, чтобы купить такой объем алкоголя по Закону нужна лицензия!
Без наличия у покупателя лицензии ни один разумный продавец не выпишет накладную!!!

Гость
С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе




Отправлено: 02.02.18 - 17:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе




Отправлено: 02.02.18 - 18:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе




Отправлено: 02.02.18 - 20:25
Комментарий проходит проверку.

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