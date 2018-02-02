С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе
Более центнера вино-водочной продукции обнаружил наряд пункта пропуска «Убаган авто» Костанайского пограничного отряда при досмотре транспорта 43-летнего гражданина Российской Федерации.
Иллюстративное фото
Как сообщает пресс-служба Пограничной службы комитета национальной безопасности РК, задержанный ехал из Казахстана в Россию на автомобиле "ВАЗ". В машине был обнаружен алкоголь суммарным объемом более 100 литров: 54 литра водки и столько же вина. Разрешительных документов на право провоза спиртных напитков у россиянина не оказалось.
Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Узункольского района.
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