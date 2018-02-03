Yudjin: Подарок для писаной торбы

Недавно, смотря новости на местном канале, из уст журналиста услышал, что наша область к середине лета подарит Астане к юбилею 10 км новой велодорожки, обустроит спортивные и игровые объекты. Сначала я, обрадовавшись, подумал, что это «город-сказка, город-мечта» Астана сделает этакий подарок житнице страны, ведь следом в сюжете аким области сказал, что впервые в день рождения столицы её творческие коллективы поедут в регионы с концертами. Но не тут-то было…

Читаю на сайте: «Традиционно в честь юбилея Астаны регионами страны реализуется проект «Подарок столице». По согласованию с акиматом г. Астаны принято решение, что Костанайская область реконструирует дорожно-тропиночную сеть, которая предусматривает увеличение протяженности велодорожки с 19 км до 30,1 км с расширением в 2 раза проезжей части до 3,6 м. Помимо этого запланировано обустройство двух пунктов проката, двух игровых детских площадок, площадок для скейтбординга, занятия теннисом, футболом, корты для катания на роликах в летнее время и коньках в зимнее время, а также кросс-кантри. Акиматом Астаны ведется работа по разработке проектно-сметной документации и проведению государственной экспертизы. А реализация проекта пройдет за счет областного бюджета. По словам акима области Архимеда Мухамбетова, все работы завершат к 1 июля».

Ну как вам, подарочек? Нехило для столицы, в которую, судя по причёсанному внешнему виду, и так вкладываются колоссальные бюджетные средства, заработанные всё страной. При этом, не имея в Костанае ни метра велосипедной дорожки вдоль улиц в черте города, корты можно пересчитать по пальцам, а что такое кросс-кантри - можно только догадываться. А не скажет ли аким, есть ли всё это в каждом городе и райцентре области, которую он возглавляет? И почему при прошлогоднем пластическом ремонте проспекта Абая не сделано даже намёка на велодорожку, хотя разговоры о ней ведутся уже несколько лет? Или это такая попытка проявить щедрость нищего на такие объекты региона с дальнейшей личной перспективой перебраться в процветающую и благоухающую столицу? А может, жители столицы какие-то особенные, если там и общественный транспорт без проблем обновлен за счёт бюджета, и проезд в нём дешевле, чем планируется в Костанае, и пенсионеры могут бесплатно колесить по улицам, глядя на подарки регионов?

Ладно, наш областной центр худо-бедно и криво-косо обрастает уличными площадками для доступных занятий массовым спортом, но ведь есть множество поселков, которые не прочь обзавестись за счёт областного бюджета хоть чем-то из всего перечисленного. И ведь поставленное во главе угла освоение средств пойдёт для людей своего подотчётного региона, а не других в рамках показушного мифа для иностранцев о благополучии всей страны. И если есть в областном бюджете средства на такие щедрые подарки, то стоит ли акиму выдумывать акции про процветание и склонять местных предпринимателей добровольно в них участвовать?

Да и сам юбилей столицы, о котором начали говорить еще более чем за полгода, притягивая за уши даты и мероприятия по разрезанию красных ленточек, напоминает мне народную поговорку про ношение с писаной торбой. Согласно фразеологическому словарю, это выражение означает: «Уделять слишком много внимания тому, кто (или что) такого внимания не заслуживает; переоценивает кого-либо, что-либо». Ну а пока в писаную торбу будут вкладываться и вкладываться последние гроши нищенствующих, она так и останется всего лишь писаной.

Автор - пользователь сайта «НГ»