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Yudjin: Подарок для писаной торбы
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03.02.18 20:34
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
Хохол: этот персонаж опять все с ног на голову перевернул. если тебе велодорожки в Кустанае не нужны, то не ори тут за других. и финансы с подарками ты попутал, откуда с какой аульной глуши...
03.02.18 20:30
ордынец
Yudjin: Подарок для писаной торбы
112: а подарок на первое делать обязон. совсем запутался ты... уважение и раболепский подарок, разные вещи. по себе не суди неполживец.
03.02.18 20:27
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Yudjin: Подарок для писаной торбы

«Нехило для столицы, в которую и так вкладываются колоссальные средства»
3 февраля 2018, 13:37 |  Мнения

Недавно, смотря новости на местном канале, из уст журналиста услышал, что наша область к середине лета подарит Астане к юбилею 10 км новой велодорожки, обустроит спортивные и игровые объекты. Сначала я, обрадовавшись, подумал, что это «город-сказка, город-мечта» Астана сделает этакий подарок житнице страны, ведь следом в сюжете аким области сказал, что впервые в день рождения столицы её творческие коллективы поедут в регионы с концертами. Но не тут-то было…

Читаю на сайте: «Традиционно в честь юбилея Астаны регионами страны реализуется проект «Подарок столице». По согласованию с акиматом г. Астаны принято решение, что Костанайская область реконструирует дорожно-тропиночную сеть, которая предусматривает увеличение протяженности велодорожки с 19 км до 30,1 км с расширением в 2 раза проезжей части до 3,6 м. Помимо этого запланировано обустройство двух пунктов проката, двух игровых детских площадок, площадок для скейтбординга, занятия теннисом, футболом, корты для катания на роликах в летнее время и коньках в зимнее время, а также кросс-кантри. Акиматом Астаны ведется работа по разработке проектно-сметной документации и проведению государственной экспертизы. А реализация проекта пройдет за счет областного бюджета. По словам акима области Архимеда Мухамбетова, все работы завершат к 1 июля».

Ну как вам, подарочек? Нехило для столицы, в которую, судя по причёсанному внешнему виду, и так вкладываются колоссальные бюджетные средства, заработанные всё страной. При этом, не имея в Костанае ни метра велосипедной дорожки вдоль улиц в черте города, корты можно пересчитать по пальцам, а что такое кросс-кантри - можно только догадываться. А не скажет ли аким, есть ли всё это в каждом городе и райцентре области, которую он возглавляет? И почему при прошлогоднем пластическом ремонте проспекта Абая не сделано даже намёка на велодорожку, хотя разговоры о ней ведутся уже несколько лет? Или это такая попытка проявить щедрость нищего на такие объекты региона с дальнейшей личной перспективой перебраться в процветающую и благоухающую столицу? А может, жители столицы какие-то особенные, если там и общественный транспорт без проблем обновлен за счёт бюджета, и проезд в нём дешевле, чем планируется в Костанае, и пенсионеры могут бесплатно колесить по улицам, глядя на подарки регионов?

Ладно, наш областной центр худо-бедно и криво-косо обрастает уличными площадками для доступных занятий массовым спортом, но ведь есть множество поселков, которые не прочь обзавестись за счёт областного бюджета хоть чем-то из всего перечисленного. И ведь поставленное во главе угла освоение средств пойдёт для людей своего подотчётного региона, а не других в рамках показушного мифа для иностранцев о благополучии всей страны. И если есть в областном бюджете средства на такие щедрые подарки, то стоит ли акиму выдумывать акции про процветание и склонять местных предпринимателей добровольно в них участвовать?

Да и сам юбилей столицы, о котором начали говорить еще более чем за полгода, притягивая за уши даты и мероприятия по разрезанию красных ленточек, напоминает мне народную поговорку про ношение с писаной торбой. Согласно фразеологическому словарю, это выражение означает: «Уделять слишком много внимания тому, кто (или что) такого внимания не заслуживает; переоценивает кого-либо, что-либо». Ну а пока в писаную торбу будут вкладываться и вкладываться последние гроши нищенствующих, она так и останется всего лишь писаной.

Автор - пользователь сайта «НГ»
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Комментарии к новости
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м-да
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в бровь а в глаз. Добавить нечего.

§ 112
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то сдается мне, что фото не уида..
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Читатель 1
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсолютно верно! Особенно насчёт "писаной торбы"))) (и половину праздников и юбилеев пора отменять - хватит бездельничать)

неравнодушная
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая мерзкая картинка на фото справа , фуууууууууууууууу.

неравнодушная
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 14:29
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 14:37
Комментарий удален модератором.

Тут деревня
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Шымкенте велобайк работает. Там можно арендовать велосипед. Есть спец.дорожки, все сделано хорошо

Нирон
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 15:14
Комментарий удален модератором.

nik58
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким лицо подневольное в этой системе,этим все и сказано

Ольга
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий патриот, болеет за Костанай!
Но, почему анонимно?

§ Убийца драконов
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 03.02.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Редакция, опубликуйте эту статью в бумажной версии газеты. Пусть как можно больше людей узнают какой щедрый у нас аким, как лихо он швыряет деньги из областного бюджета на благо столицы. И наплевать что в нашем городе велодорожек нету, главное Астане подарок сделать, может Назарбаев узнает и похвалит его за это. Это важнее...

[Исправлено: Убийца драконов, 03.02.2018 - 18:06]
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неан
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 18:22
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
112


(Пользователи)
Сообщений: 9191
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.02.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
главное Астане подарок сделать

Ну этому нас с детства учат.
Тому же учителю хоть ты разорвись, а подарок на первое делать обязон..
Не аким такой, мы советские людишки все такие и дело именно в нас..
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§ сайлау курманов
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2566
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если бы акимы избирались населением , как это делается во все цивилизованном мире , возможно он (аким) послал бы всех кто предлагает сия проекты, сказал бы я избран народом и должен служит ему , а так назначенные акимы должны служить своим хозяевам и не могут отказать им
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Хохол
Re: Yudjin: Подарок для писаной торбы




Отправлено: 03.02.18 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин как будто с луны свалился . А то что Костанай черпает силы , финансы и средства с районов его не удивляет ? А когда Астана это делает , у него глаза на лоб . Да и про велодорожки . Когда хотят поднят цену за проезд в автобусах , крику до потолка , при этом пересесть на велики , в летний период что б для здоровья и экономии , желающих нет . Для кого строить велодорожки в Костанае , если все будут до последнего ломиться в переполненный автобус , кричать о отвратительном обслуживании и заоблачных ценах на билет , но при этом даже не допуская мыслей , что можно доехать от дома до работы на велосипеде .

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