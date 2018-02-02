Быстрее не бывает

Форум
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная

Галина ПЕТРЕНКО

2 февраля 2018, 12:32 |  Государство

Об этом сегодня, 2 февраля, во время внеочередной сессии облмаслихата сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он заявил, что сейчас вопрос прорабатывается на уровне республики

Фото altynsarin.ru

Сессия утвердила перечень проектов, на которые будет израсходован свободный остаток денежных средств прошлогоднего областного бюджета. Таковой сформировался за счет перевыполнения его доходной части. В числе проектов - 114 млн тенге на завершение разработки ПСД для инженерных коммуникаций трех будущих микрорайонов в окрестностях Затобольска.

- Поселок этот сегодня, причем по данным переписи еще 10-летней давности, имеет 25 000 населения, - отметил глава региона. - Рядом Заречный - еще 10 000. В новых микрорайонах рядом с Мичуринским мы планируем ввести около 5 000 квартир, с учетом коэффициента семейности на 4 умножаем - получаем 20 000 человек. Этот райцентр целесообразно сделать городом-спутником Костаная, продолжая туда городскую застройку, потому что через 2-3 года областной центр застроится полностью. Основная инфраструктура есть - Большой мост отремонтирован, заканчивается подготовка ПСД для ремонта Корейского моста, который будет укрепляться и расширяться, появятся несколько развязок.

Аким отметил, что такое решение «потянет за собой большую работу» в Затобольске: надо будет строить дороги, обновлять коммунальные сети, наращивать мощности коммунальных предприятий. Но идея перспективная.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.02.18 18:22 Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
02.02.18 17:25 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
02.02.18 16:51 На следующей неделе Костанайская область окажется во власти очередного антициклона
02.02.18 15:47 В Казахстане составили рейтинг школ по использованию цифровых ресурсов
02.02.18 15:10 Открыто публиковать свои доходы призвали чиновников на антикоррупционном конгрессе в Костанае
02.02.18 14:38 С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе
02.02.18 14:13 Тарифную политику в Костанайской области обсудит общественный совет
02.02.18 13:54 Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году
02.02.18 12:52 Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу в Костанайской области
02.02.18 10:38 За долги по взносам в фонд ОСМС индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать

Комментарии к новости
Страница 1 из 3123»

§ yudjin
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная

об этом речь уже лет 5 идет... но когда нурлыкуны в порыве юбилейной незалежности переименовывали улицы в одинаковые названия в городе и Затобольске, то на вопрос жительницы посёлка как это будет в будущем, что в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием, аким Ахметов удивлялся: кто, мол, вам это сказал?....не слышал про такое... Кнешна, его это мало волнует... переименовал левой, переименует и правой...
Профайл

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будапешт ))))

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием

В каком таком "одном населенном пункте"?
Может сначала читать научишься, а потом возмущаться начнешь?

§ лимон
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.02.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
будет левый берег - правый берег :lol:
Профайл

неравнодушная
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
. Кнешна, его это мало волнует... переименовал левой, переименует и правой..

ощибаешься ето волнует таких как ты "поцреотиков" :-P :-P :-P :-P

§ 112
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревню хотят в город превратить..
Зачем?
Чтобы понапихать туда очередные 20 тысяч ипотечников, с которых нужно будет высасывать на воду, на отопление, на электроэнергию, то есть заставя всех этих людишек работать на монополистов?
Профайл

§ 112
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9168
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.02.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и насчет спутника..
Это как бы кто то собрался сделать в наше время Луну, спутником Земли..
Затоболовка что, и так не спутник Костаная, или есть возможность вылететь из Костанайской Арбиты и перестать быть спутником?
А тут мы, заселим туда 20 тысяч колхозников, и никуда Затоболовка не денется..
Добринцофу хорошо кстати, сразу супермаркет отстроит вместо небольшого магазинчика..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10230
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
, что в одном населенном пункте 2 улицы с одинаковым названием

Не, ты не так понял. Город-спутник - это отдельный населённый пункт. А раньше про слияние ходили слухи.
Профайл

неравнодушная
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Город-спутник - это отдельный населённый пункт.

этогород а не ЗТБ :-P :-P

§ yudjin
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5073
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.02.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В каком таком "одном населенном пункте"?

в таком одном... Затобольск планируют сделать районом города... как например киевский.

Дык я и не возмущаюсь сей новостью... поскольку это не новость, а просто факты.
И факт, что в город-спутник с 25 000 населением ходит один автобус... А Архимеду то откуда про это знать? Осваивать то в этом направлении нечего...

Цитата:
неравнодушная:
ощибаешься ето волнует таких как ты "поцреотиков"

Заканыч да не пались ты так ;-)
Профайл

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:21
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Затобольск планируют сделать районом города

Ты статью-то - читал вообще?
Или опять только заголовок, да и тот не понял?

§ Victor Yang
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10230
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Затобольск планируют сделать районом города... как например киевский.

Не так. Это будет (возможно) агломерация - явление нам пока незнакомое. Как я понимаю, это вроде городской федерации - вроде город один, а вроде в него другой входит.
Профайл

1952/СИЗО
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Заканыч да не пались ты так

смешно, не я ето. это твои нагаша

Ольга
Re: Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником...




Отправлено: 02.02.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГОРОДОМ а не поселком

Страница 1 из 3123»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 3
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх