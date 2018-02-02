Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная

Об этом сегодня, 2 февраля, во время внеочередной сессии облмаслихата сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он заявил, что сейчас вопрос прорабатывается на уровне республики

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Сессия утвердила перечень проектов, на которые будет израсходован свободный остаток денежных средств прошлогоднего областного бюджета. Таковой сформировался за счет перевыполнения его доходной части. В числе проектов - 114 млн тенге на завершение разработки ПСД для инженерных коммуникаций трех будущих микрорайонов в окрестностях Затобольска.

- Поселок этот сегодня, причем по данным переписи еще 10-летней давности, имеет 25 000 населения, - отметил глава региона. - Рядом Заречный - еще 10 000. В новых микрорайонах рядом с Мичуринским мы планируем ввести около 5 000 квартир, с учетом коэффициента семейности на 4 умножаем - получаем 20 000 человек. Этот райцентр целесообразно сделать городом-спутником Костаная, продолжая туда городскую застройку, потому что через 2-3 года областной центр застроится полностью. Основная инфраструктура есть - Большой мост отремонтирован, заканчивается подготовка ПСД для ремонта Корейского моста, который будет укрепляться и расширяться, появятся несколько развязок.

Аким отметил, что такое решение «потянет за собой большую работу» в Затобольске: надо будет строить дороги, обновлять коммунальные сети, наращивать мощности коммунальных предприятий. Но идея перспективная.