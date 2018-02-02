В Казахстане составили рейтинг школ по использованию цифровых ресурсов

На сегодняшний день активнее всех цифровыми образовательными ресурсами используются педагоги Южно-Казахстанской области. Об этом свидетельствует статистические данные за период с 1 сентября 2017 года по 10 января 2018 года, опубликованные на портале bilimland.kz, передает Informburo.kz.

С 2017 в Казахстане все школы подключились к цифровом образовательным ресурсам (ЦОР), которые уверенно входят в практику педагогов. В базу ЦОР вошли 40 000 видео и интерактивных уроков. Для школ без доступа к интернету цифровые образовательные ресурсы разместили на специальных серверах школ.

С момента начала проекта ЦОР наблюдается рост интереса к образованию с помощью видео-уроков, отмечается на сайте. Такой образовательный метод удобен не только для учителей, но и родителей. Видеоуроки помогают освоить темы в случаях, когда прочтение множества страниц по эффективности проигрывает просмотру готового ресурса за 10 часов.

К таким темам можно отнести программирование, требующее глубоких знаний математики, информатики, которые вошли в топ самых посещаемых предметов.

По числу просмотров лидируют языковые предметы, при этом первое место занимает казахский язык, второе – английский язык.

Информационно-аналитический центр опубликовал рейтинг казахстанских школ по использованию цифровых образовательных ресурсов. Из 7100 школ по просмотрам видеоуроков в топ-10 вошли:

ОШ №171, Алматы, Алатауский район;

ОШ №171, Алматы, Алатауский район;

ОШ №41, Алматы, Алатауский район;

ОШ №152, Алматы, Алатауский район;

КШДС "Таншолпан", Карагандинская область, Абайский район;

Школа-лицей №15, Карагандинская область, Балхаш;

ГУ Средняя общеобразовательная школа №35, Павлодарская область, Павлодар;

СШ № 19, Костанайская область, Рудный;

Средняя школа №1 п. Осакаровка, Карагандинская область, Осакаровский район;

ОШ №88, Алматы, Бостандыкский район.

В топ-10 школ с наименьшими показателями (1-12 просмотров) попали:

Средняя школа имени С.Бердыкулова с дошкольным мини-центром, Алматинская область, Жамбылский район;

Средняя школа Мынбаевa с дошкольным мини-центром, Алматинская область, Жамбылский район;

СШ №12 Корганбай, Карагандинская область, Жезказган;

Калиновская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;

НШ №62 им. Т.Бокина, Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район;

Ульговская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;

Суаткольская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;

Сулы-Элеваторная основная школа, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район;

КГУ Основная средняя школа имени Жакыпбека Малдыбаева, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район;

Самарская ОШ, Акмолинская область, Атбасарский район.

По статистике за период с 1 сентября 2017 года по 10 января 2018 года по активности в просмотрах интерактивных уроков лидирует Южно-Казахстанская область.

Статистика просмотров интерактивных уроков по регионам с 01.09.2017 по 10.01.2018

В статистике 2018 года наблюдается иная картина. За январь общее количество просмотров превысило 1 миллион – это 50% от количества просмотров за пять месяцев 2017 года. Лидирующие позиций занимают те же пять регионов со сменой лидера. В январе больше всего видео-уроков просмотрели в Алматы.

Наиболее лёгкими для изучения с помощью цифровых образовательных ресурсов остались языковые предметы, математика и информатика.

Статистика самых просматриваемых предметов с 01.01.2018 по 31.01.2018

В феврале 2017 года министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заявил, что цифровых образовательных ресурсов на рынке достаточно, поэтому в министерстве больше не будут вкладываться в их разработку. Тем не менее, МОН РК намерен обеспечить доступ казахстанских школьников к цифровым образовательным ресурсам высокого качества.