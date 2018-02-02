Быстрее не бывает

Форум
1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Казахстане составили рейтинг школ по использованию цифровых ресурсов

2 февраля 2018, 15:47 |  Общество

На сегодняшний день активнее всех цифровыми образовательными ресурсами используются педагоги Южно-Казахстанской области. Об этом свидетельствует статистические данные за период с 1 сентября 2017 года по 10 января 2018 года, опубликованные на портале bilimland.kz, передает Informburo.kz.

С 2017 в Казахстане все школы подключились к цифровом образовательным ресурсам (ЦОР), которые уверенно входят в практику педагогов. В базу ЦОР вошли 40 000 видео и интерактивных уроков. Для школ без доступа к интернету цифровые образовательные ресурсы разместили на специальных серверах школ.

С момента начала проекта ЦОР наблюдается рост интереса к образованию с помощью видео-уроков, отмечается на сайте. Такой образовательный метод удобен не только для учителей, но и родителей. Видеоуроки помогают освоить темы в случаях, когда прочтение множества страниц по эффективности проигрывает просмотру готового ресурса за 10 часов.

К таким темам можно отнести программирование, требующее глубоких знаний математики, информатики, которые вошли в топ самых посещаемых предметов.

По числу просмотров лидируют языковые предметы, при этом первое место занимает казахский язык, второе – английский язык.

Информационно-аналитический центр опубликовал рейтинг казахстанских школ по использованию цифровых образовательных ресурсов. Из 7100 школ по просмотрам видеоуроков в топ-10 вошли:

  • ОШ №171, Алматы, Алатауский район;
  • ОШ №171, Алматы, Алатауский район;
  • ОШ №41, Алматы, Алатауский район;
  • ОШ №152, Алматы, Алатауский район;
  • КШДС "Таншолпан", Карагандинская область, Абайский район;
  • Школа-лицей №15, Карагандинская область, Балхаш;
  • ГУ Средняя общеобразовательная школа №35, Павлодарская область, Павлодар;
  • СШ № 19, Костанайская область, Рудный;
  • Средняя школа №1 п. Осакаровка, Карагандинская область, Осакаровский район;
  • ОШ №88, Алматы, Бостандыкский район.

В топ-10 школ с наименьшими показателями (1-12 просмотров) попали:

  • Средняя школа имени С.Бердыкулова с дошкольным мини-центром, Алматинская область, Жамбылский район;
  • Средняя школа Мынбаевa с дошкольным мини-центром, Алматинская область, Жамбылский район;
  • СШ №12 Корганбай, Карагандинская область, Жезказган;
  • Калиновская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;
  • НШ №62 им. Т.Бокина, Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район;
  • Ульговская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;
  • Суаткольская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;
  • Сулы-Элеваторная основная школа, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район;
  • КГУ Основная средняя школа имени Жакыпбека Малдыбаева, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район;
  • Самарская ОШ, Акмолинская область, Атбасарский район.

По статистике за период с 1 сентября 2017 года по 10 января 2018 года по активности в просмотрах интерактивных уроков лидирует Южно-Казахстанская область.

Статистика просмотров интерактивных уроков по регионам с 01.09.2017 по 10.01.2018

Статистика просмотров интерактивных уроков по регионам с 01.09.2017 по 10.01.2018

В статистике 2018 года наблюдается иная картина. За январь общее количество просмотров превысило 1 миллион – это 50% от количества просмотров за пять месяцев 2017 года. Лидирующие позиций занимают те же пять регионов со сменой лидера. В январе больше всего видео-уроков просмотрели в Алматы.

Наиболее лёгкими для изучения с помощью цифровых образовательных ресурсов остались языковые предметы, математика и информатика.

Статистика самых просматриваемых предметов с 01.01.2018 по 31.01.2018.

Статистика самых просматриваемых предметов с 01.01.2018 по 31.01.2018

В феврале 2017 года министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заявил, что цифровых образовательных ресурсов на рынке достаточно, поэтому в министерстве больше не будут вкладываться в их разработку. Тем не менее, МОН РК намерен обеспечить доступ казахстанских школьников к цифровым образовательным ресурсам высокого качества.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.02.18 18:22 Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
02.02.18 17:25 3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
02.02.18 16:51 На следующей неделе Костанайская область окажется во власти очередного антициклона
02.02.18 15:10 Открыто публиковать свои доходы призвали чиновников на антикоррупционном конгрессе в Костанае
02.02.18 14:38 С крупной партией алкоголя задержан житель РФ на казахстанской границе
02.02.18 14:13 Тарифную политику в Костанайской области обсудит общественный совет
02.02.18 13:54 Какие дороги отремонтируют в Костанае в 2018 году
02.02.18 12:52 Имя Камшат Доненбаевой намерены присвоить колледжу и скверу в Костанайской области
02.02.18 12:32 Райцентр Затобольск планируют сделать городом-спутником Костаная
02.02.18 10:38 За долги по взносам в фонд ОСМС индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать

Комментарии к новости

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 3
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх