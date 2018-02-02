В Казахстане составили рейтинг школ по использованию цифровых ресурсов
На сегодняшний день активнее всех цифровыми образовательными ресурсами используются педагоги Южно-Казахстанской области. Об этом свидетельствует статистические данные за период с 1 сентября 2017 года по 10 января 2018 года, опубликованные на портале bilimland.kz, передает Informburo.kz.
С 2017 в Казахстане все школы подключились к цифровом образовательным ресурсам (ЦОР), которые уверенно входят в практику педагогов. В базу ЦОР вошли 40 000 видео и интерактивных уроков. Для школ без доступа к интернету цифровые образовательные ресурсы разместили на специальных серверах школ.
С момента начала проекта ЦОР наблюдается рост интереса к образованию с помощью видео-уроков, отмечается на сайте. Такой образовательный метод удобен не только для учителей, но и родителей. Видеоуроки помогают освоить темы в случаях, когда прочтение множества страниц по эффективности проигрывает просмотру готового ресурса за 10 часов.
К таким темам можно отнести программирование, требующее глубоких знаний математики, информатики, которые вошли в топ самых посещаемых предметов.
По числу просмотров лидируют языковые предметы, при этом первое место занимает казахский язык, второе – английский язык.
Информационно-аналитический центр опубликовал рейтинг казахстанских школ по использованию цифровых образовательных ресурсов. Из 7100 школ по просмотрам видеоуроков в топ-10 вошли:
- ОШ №171, Алматы, Алатауский район;
- ОШ №171, Алматы, Алатауский район;
- ОШ №41, Алматы, Алатауский район;
- ОШ №152, Алматы, Алатауский район;
- КШДС "Таншолпан", Карагандинская область, Абайский район;
- Школа-лицей №15, Карагандинская область, Балхаш;
- ГУ Средняя общеобразовательная школа №35, Павлодарская область, Павлодар;
- СШ № 19, Костанайская область, Рудный;
- Средняя школа №1 п. Осакаровка, Карагандинская область, Осакаровский район;
- ОШ №88, Алматы, Бостандыкский район.
В топ-10 школ с наименьшими показателями (1-12 просмотров) попали:
- Средняя школа имени С.Бердыкулова с дошкольным мини-центром, Алматинская область, Жамбылский район;
- Средняя школа Мынбаевa с дошкольным мини-центром, Алматинская область, Жамбылский район;
- СШ №12 Корганбай, Карагандинская область, Жезказган;
- Калиновская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;
- НШ №62 им. Т.Бокина, Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район;
- Ульговская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;
- Суаткольская СШ, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район;
- Сулы-Элеваторная основная школа, Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район;
- КГУ Основная средняя школа имени Жакыпбека Малдыбаева, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район;
- Самарская ОШ, Акмолинская область, Атбасарский район.
По статистике за период с 1 сентября 2017 года по 10 января 2018 года по активности в просмотрах интерактивных уроков лидирует Южно-Казахстанская область.
Статистика просмотров интерактивных уроков по регионам с 01.09.2017 по 10.01.2018
В статистике 2018 года наблюдается иная картина. За январь общее количество просмотров превысило 1 миллион – это 50% от количества просмотров за пять месяцев 2017 года. Лидирующие позиций занимают те же пять регионов со сменой лидера. В январе больше всего видео-уроков просмотрели в Алматы.
Наиболее лёгкими для изучения с помощью цифровых образовательных ресурсов остались языковые предметы, математика и информатика.
Статистика самых просматриваемых предметов с 01.01.2018 по 31.01.2018
В феврале 2017 года министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев заявил, что цифровых образовательных ресурсов на рынке достаточно, поэтому в министерстве больше не будут вкладываться в их разработку. Тем не менее, МОН РК намерен обеспечить доступ казахстанских школьников к цифровым образовательным ресурсам высокого качества.
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