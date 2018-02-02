За долги по взносам в фонд ОСМС индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать
Галина ПЕТРЕНКО
1 февраля в областном пресс-клубе прошел брифинг по поводу отсрочки внедрения обязательного социального медицинского страхования в Казахстане. Один из вопросов - как изменятся в связи с этим сроки уплаты взносов и отчислений.
Отсрочка дана до 1 января 2020 года. За это время государство рассчитывает решить вопрос с самозанятыми, которые сейчас из ОСМС выпадают, - более четко определить это понятие, их статус для налоговых органов.
Что касается остальных, то в течение всего этого периода платить в фонд обязательного социального медицинского страхования будут только работодатели.
- Обращаем внимание на то, что в связи с изменениями, внесенными в закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», с 1 января 2018 года индивидуальные предприниматели не делают отчислений в фонд ОСМС, - сказал руководитель отдела по информированию населения филиала фонда ОСМС по Костанайской области Аскар КАСИМОВ. - Но если у них есть наемные работники, то за них ИП делать отчисления обязаны. Если ИП работают по патенту и они уже уплатили взносы за 2018 год, эти денежные средства они могут вернуть. Для этого им нужно обратиться в свои филиалы ГЦВП, написать соответствующие заявления и в течение 5 рабочих дней денежные средства им будут возвращены.
При этом, если те же ИП в 2017-м году свои обязательства не исполнили - за себя не заплатили, они должны за прошедший период это сделать. За игнорирование обязательств по выплатам в ОСМС предусмотрены пени и штрафы. Взимать их будет служба госдоходов.
Инфографика предоставлена филиалом фонда ОСМС по Костанайской области
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