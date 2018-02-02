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1952/доктор СИЗО
Моя Деревенька и её окрестности.
Кванза угомонись. Все знают, что целый вечер атакуешь бедного Дракошу под моим фальшивым ником. Интересно что ты ему пишешь?
02.02.18 20:54
гость
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Случайно не Гойко Митрич ? Egal wie schwer die Zeit auch ist .
02.02.18 20:51
yeti91
3 млрд 326 млн тенге оказались свободным остатком прошлогоднего бюджета Костанайской области и были перераспределены
футбол с этими вложениями не приносит НИКАКОЙ прибыли,зачем вкладывать деньги в заведомо супер убыточное дело ,за это судить надо,лучше во дворах отремонтируйте футбольные площадки где сетка-рябица...
02.02.18 20:51
yeti91
Поднять тариф на электроснабжение предложил директор ТОО «КЭЦ» на публичных слушаниях в Костанае
народ поставив светодиодные лампы мы забрали у них часть прибыли но если они привыкли к примеру в 10 миллиардам в месяц то сейчас получают 7 соответственно это решится только повышением тарифа но...
02.02.18 20:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Вот это наш местный - Ковбой. b.radikal.ru Говорят,что в киносериалах снимается,с лошадью... :lol:
02.02.18 20:34
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За долги по взносам в фонд ОСМС индивидуальных предпринимателей могут оштрафовать

Галина ПЕТРЕНКО

2 февраля 2018, 10:38 |  Государство

1 февраля в областном пресс-клубе прошел брифинг по поводу отсрочки внедрения обязательного социального медицинского страхования в Казахстане. Один из вопросов - как изменятся в связи с этим сроки уплаты взносов и отчислений.

Отсрочка дана до 1 января 2020 года. За это время государство рассчитывает решить вопрос с самозанятыми, которые сейчас из ОСМС выпадают, - более четко определить это понятие, их статус для налоговых органов.

Что касается остальных, то в течение всего этого периода платить в фонд обязательного социального медицинского страхования будут только работодатели.

- Обращаем внимание на то, что в связи с изменениями, внесенными в закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», с 1 января 2018 года индивидуальные предприниматели не делают отчислений в фонд ОСМС, - сказал руководитель отдела по информированию населения филиала фонда ОСМС по Костанайской области Аскар КАСИМОВ. - Но если у них есть наемные работники, то за них ИП делать отчисления обязаны. Если ИП работают по патенту и они уже уплатили взносы за 2018 год, эти денежные средства они могут вернуть. Для этого им нужно обратиться в свои филиалы ГЦВП, написать соответствующие заявления и в течение 5 рабочих дней денежные средства им будут возвращены.

При этом, если те же ИП в 2017-м году свои обязательства не исполнили - за себя не заплатили, они должны за прошедший период это сделать. За игнорирование обязательств по выплатам в ОСМС предусмотрены пени и штрафы. Взимать их будет служба госдоходов.

Инфографика предоставлена филиалом фонда ОСМС по Костанайской области


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Комментарии к новости

Гражданин
Re: За долги по взносам в фонд ОСМС индивидуальных...




Отправлено: 02.02.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если ИП в 2017 году было приостановлено, надо платить ОСМС?

236
Re: За долги по взносам в фонд ОСМС индивидуальных...




Отправлено: 02.02.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин:
А если ИП в 2017 году было приостановлено, надо платить ОСМС?

кинь на всяки случай, они некуда не денутся.

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