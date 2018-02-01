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Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с журналистами «НГ»

Евгений ШИБАРШИН

1 февраля 2018, 17:13 |  Общество

Сегодня, 1 февраля, глава офиса программ ОБСЕ в Астане, посол Дьёрдь САБО побывал в редакции костанайского областного еженедельника «Наша Газета». Его интересовало отношение журналистов к недавно принятым изменениям и дополнениям в законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций.

- Во время подготовки этого законопроекта эксперт ОБСЕ из России подготовил экспертную оценку и рекомендации примерно на 30-ти листах, - отметил посол. – Наши предложения были переданы в Министерство информации и коммуникаций. Отдельные моменты вошли в принятый закон, но, если в целом оценивать эти изменения, то есть среди них, на наш взгляд, как положительные, так и отрицательные.

Журналисты сообщили, что последствия этих новшеств пока не ощущают, и заметили: принятие «положительных» правовых норм еще не означает, что они помогут их профессиональной деятельности. В качестве примера рассказали о сложившейся практике получения оперативной информации от госструктур. Зачастую, чтобы получить нужные сведения, требуется делать официальный запрос. Хотя достаточно телефонного разговора с компетентным чиновником.

Не обошли стороной и тему госзаказа, по которому СМИ выделяют средства из бюджета на реализацию информационной политики акиматов. Редакция «НГ» считает, что работу органов местной власти можно освещать и без оплаты бюджетными деньгами. Зато журналисты будут более свободны в подаче информации.

- Такая практика существует и в других странах, - отреагировал на это замечание Дьёрдь Сабо. – Разве государство не может таким образом поддерживать развитие СМИ? Вы тоже можете использовать эту возможность для своего развития.

В ответ услышал, что эти деньги создают сотрудникам редакций тепличные условия, которые ведут не столько к развитию, сколько к деградации, к потере журналистского профессионализма. Не говоря уж о том, что такого рода доходы толкают СМИ к демпингу на рынке рекламных услуг, что иначе, как недобросовестной конкуренцией, не назовешь.

Интересовался посол ОБСЕ и мнением журналистов по поводу перспектив печатных СМИ в условиях бурно развивающихся социальных сетей, а также возможностями «НГ» по расширению своей читательской аудитории. Журналисты, в свою очередь, попросили дипломата рассказать о тенденциях в современной политике. На что он сказал, что в последнее время в странах с развитыми демократическими институтами заметно усилилось влияние политических технологий на приход политиков к власти и ее удержание. В этой связи СМИ и социальные сети играют решающую роль.

- Но возрастает и роль гражданского общества, - добавил посол ОБСЕ. – Я не раз присутствовал на обсуждении проекта закона, регулирующего религиозную деятельность в Казахстане, и видел, как активно вели себя представители негосударственных организаций. Это говорит о хорошей тенденции. Как их активность отразится на самом законе, мы увидим, когда он будет принят. Если Казахстан решил войти в 30 самых развитых стран мира, надо учитывать, что в остальных 29-ти уже есть гражданское общество.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

неравнодушная
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 17:28
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10221
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.02.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по фото, беседа была скучной.
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неравнодушная
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
беседа была скучной.

еще бы, по венгерски никто не знает.

* 112
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но возрастает и роль гражданского общества, - 

Это он так подколол товарищей журналистов?
Кстати коль наши журналисты, эдакие любители коммунизма и СССР, мне не совсем понятно это их движение..
Это как там их, понты?
Почему бы не пригласить например майора ФСБ или КНБ вместо западненца?
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* 112
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Товарищ Шибаршин написал об этом..
Надеюсь он не присутствовал там?
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§ JereK
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1304
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 01.02.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Такая практика существует и в других странах, - отреагировал на это замечание Дьёрдь Сабо. – Разве государство не может таким образом поддерживать развитие СМИ? Вы тоже можете использовать эту возможность для своего развития.


Мдя, понятно, что интересы "Гражданского общества" казахстана далеко не в приоритете у ОБСЕ.

Цитата:
Если Казахстан решил войти в 30 самых развитых стран мира, надо учитывать, что в остальных 29-ти уже есть гражданское общество.


Красивый подкол. К сожалению, мечты о "30 развитых" это подростковые мечты одного человека, который, к тому же, ведет политику "шаг вперед, два назад" относительно этой цели.

[Исправлено: JereK, 01.02.2018 - 18:12]
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неравнодушная
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 18:15
Комментарий удален модератором.

неравнодушная
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 18:20
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Господи..
Товарищ Шибаршин написал об этом..
Надеюсь он не присутствовал там?

Марик , ты чё слепой ? Видишь на фото солидного мужчину почти напротив посла , который повернулся лысиной к нам , и который что то внимательно (зевая) записывает в блокнот . Это он самый .

читатель
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у вас, однако, тесновато...
:-(

§ yeti91
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 01.02.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казачёк то засланый😁

[Исправлено: yeti91, 01.02.2018 - 18:49]
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* 112
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Марик , ты чё слепой ? Видишь на фото солидного мужчину почти напротив посла , который повернулся лысиной к нам , и который что то внимательно (зевая) записывает в блокнот . Это он самый .

Не смотрел фото..
Но если так, то тов. Шибаршин как то уш неправильно делает, раз его учит какой то европеец и что самое главное, тов. Шибаршин, этот достойный человек, любящий СССР, как то не уважая свое мнение что ли, пришел на консультацию к западненцу..
Зачем?
Чтобы услышать очередную ложь, что у нас гражданское общество как то там возрастает?
Тому то откуда знать про нас?
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* 112
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 18:58
Комментарий удален модератором.
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гость
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...




Отправлено: 01.02.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Венгрия , довольно неплохая страна и в Евросоюзе , особо нагибать себя не даёт , но язык у них.... Тут , похоже мадьяр , " номер отбывает " , запланировано мероприятие - получите .

* 112
Re: Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 19:08
Комментарий удален модератором.
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