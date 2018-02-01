Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с журналистами «НГ»

Сегодня, 1 февраля, глава офиса программ ОБСЕ в Астане, посол Дьёрдь САБО побывал в редакции костанайского областного еженедельника «Наша Газета». Его интересовало отношение журналистов к недавно принятым изменениям и дополнениям в законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций.

- Во время подготовки этого законопроекта эксперт ОБСЕ из России подготовил экспертную оценку и рекомендации примерно на 30-ти листах, - отметил посол. – Наши предложения были переданы в Министерство информации и коммуникаций. Отдельные моменты вошли в принятый закон, но, если в целом оценивать эти изменения, то есть среди них, на наш взгляд, как положительные, так и отрицательные.

Журналисты сообщили, что последствия этих новшеств пока не ощущают, и заметили: принятие «положительных» правовых норм еще не означает, что они помогут их профессиональной деятельности. В качестве примера рассказали о сложившейся практике получения оперативной информации от госструктур. Зачастую, чтобы получить нужные сведения, требуется делать официальный запрос. Хотя достаточно телефонного разговора с компетентным чиновником.

Не обошли стороной и тему госзаказа, по которому СМИ выделяют средства из бюджета на реализацию информационной политики акиматов. Редакция «НГ» считает, что работу органов местной власти можно освещать и без оплаты бюджетными деньгами. Зато журналисты будут более свободны в подаче информации.

- Такая практика существует и в других странах, - отреагировал на это замечание Дьёрдь Сабо. – Разве государство не может таким образом поддерживать развитие СМИ? Вы тоже можете использовать эту возможность для своего развития.

В ответ услышал, что эти деньги создают сотрудникам редакций тепличные условия, которые ведут не столько к развитию, сколько к деградации, к потере журналистского профессионализма. Не говоря уж о том, что такого рода доходы толкают СМИ к демпингу на рынке рекламных услуг, что иначе, как недобросовестной конкуренцией, не назовешь.

Интересовался посол ОБСЕ и мнением журналистов по поводу перспектив печатных СМИ в условиях бурно развивающихся социальных сетей, а также возможностями «НГ» по расширению своей читательской аудитории. Журналисты, в свою очередь, попросили дипломата рассказать о тенденциях в современной политике. На что он сказал, что в последнее время в странах с развитыми демократическими институтами заметно усилилось влияние политических технологий на приход политиков к власти и ее удержание. В этой связи СМИ и социальные сети играют решающую роль.

- Но возрастает и роль гражданского общества, - добавил посол ОБСЕ. – Я не раз присутствовал на обсуждении проекта закона, регулирующего религиозную деятельность в Казахстане, и видел, как активно вели себя представители негосударственных организаций. Это говорит о хорошей тенденции. Как их активность отразится на самом законе, мы увидим, когда он будет принят. Если Казахстан решил войти в 30 самых развитых стран мира, надо учитывать, что в остальных 29-ти уже есть гражданское общество.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА