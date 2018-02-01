Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная

29 января, около 14.00, сотрудники дорожно-патрульной полиции УВД Костаная Азамат Сагиндиков и Алишер Избасаров получили сообщение о том, что в районе Северо-Западный, в одном из коттеджей, произошла кража. Через несколько часов, благодаря бдительности соседа хозяев дома, преступника нашли.

- Очевидцы сообщили, что рядом с домом в это время находилась автомашина марки «Мицубиси Галант» серебристого цвета, - цитирует старшего сержанта Сагиндикова пресс-службы ДВД Костанайской области. - С напарником и командиром взвода капитаном Данияром Нурумовым мы стали отрабатывать район

Сосед потерпевших увидел, как неизвестный покидал помещение из окна соседского дома. Мужчина сразу сообщил об этом и в полицию, и хозяевам коттеджа. Как оказалось, владельцы дома покинули его всего на несколько часов. Этим и воспользовался злоумышленник.

Предполагаемого преступника задержали в этот же день. Похожую по описанию соседа машину патруль увидел в районе Кривого магазина, на пересечении ул. Дощанова и Майлина.

- Водителю по рации дали команду об остановке. В салоне авто находился 34-летний подозреваемый, рядом с ним на пассажирском сидении лежал пакет с похищенным, - сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что подозреваемый проник в частный дом, отжав оконное стекло.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 п. 3 УК РК (кража с незаконным проникновением в жилое помещение).