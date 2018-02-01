Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная
Татьяна НАЗАРУК
29 января, около 14.00, сотрудники дорожно-патрульной полиции УВД Костаная Азамат Сагиндиков и Алишер Избасаров получили сообщение о том, что в районе Северо-Западный, в одном из коттеджей, произошла кража. Через несколько часов, благодаря бдительности соседа хозяев дома, преступника нашли.
- Очевидцы сообщили, что рядом с домом в это время находилась автомашина марки «Мицубиси Галант» серебристого цвета, - цитирует старшего сержанта Сагиндикова пресс-службы ДВД Костанайской области. - С напарником и командиром взвода капитаном Данияром Нурумовым мы стали отрабатывать район
Сосед потерпевших увидел, как неизвестный покидал помещение из окна соседского дома. Мужчина сразу сообщил об этом и в полицию, и хозяевам коттеджа. Как оказалось, владельцы дома покинули его всего на несколько часов. Этим и воспользовался злоумышленник.
Предполагаемого преступника задержали в этот же день. Похожую по описанию соседа машину патруль увидел в районе Кривого магазина, на пересечении ул. Дощанова и Майлина.
- Водителю по рации дали команду об остановке. В салоне авто находился 34-летний подозреваемый, рядом с ним на пассажирском сидении лежал пакет с похищенным, - сообщает пресс-служба.
Выяснилось, что подозреваемый проник в частный дом, отжав оконное стекло.
Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 п. 3 УК РК (кража с незаконным проникновением в жилое помещение).
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