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Добринцофф
Наши автобусы ездят на все 100...
КГСПС: А почему у перевозчиков претензии к пассажирам, а не к правительству и к поставщикам топлива и запчастей? Разве у перевозчиков есть претензии?По моему у них всё хорошо цена 100тнг...
01.02.18 20:58
коматозник
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
365: если так будут падать деньги, то западные медицинские корпорации придут на наш рынок, и тогда не будет проблем с врачами и с технологиями., дай Бог. Хи-хи -хи...
01.02.18 20:56
Народный контроль
Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная
Сосед: Если такое писали бы в Москве, то газеты была бы в 3х томах... А у вас разве преступления раскрывают? Вообще то в первый раз об этом слышу. Обычно у вас преступников назначают.
01.02.18 20:52
Дантист
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
Кто-то уже радостно потирает руки... И детям и правнукам хватит. Наивно ждать, что врачи с запада попрут к нам. А вот деньги туда, запросто.
01.02.18 20:49
КГСПС
Наши автобусы ездят на все 100...
Добринцофф: Почему ваши претензии не к работодателю ,а к перевозчику? А почему у перевозчиков претензии к пассажирам, а не к правительству и к поставщикам топлива и запчастей?
01.02.18 20:49
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Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная

Татьяна НАЗАРУК

1 февраля 2018, 16:55 |  Криминал

29 января, около 14.00, сотрудники дорожно-патрульной полиции УВД Костаная Азамат Сагиндиков и Алишер Избасаров получили сообщение о том, что в районе Северо-Западный, в одном из коттеджей, произошла кража. Через несколько часов, благодаря бдительности соседа хозяев дома, преступника нашли.

- Очевидцы сообщили, что рядом с домом в это время находилась автомашина марки «Мицубиси Галант» серебристого цвета, - цитирует старшего сержанта Сагиндикова пресс-службы ДВД Костанайской области. - С напарником и командиром взвода капитаном Данияром Нурумовым мы стали отрабатывать район

Сосед потерпевших увидел, как неизвестный покидал помещение из окна соседского дома. Мужчина сразу сообщил об этом и в полицию, и хозяевам коттеджа. Как оказалось, владельцы дома покинули его всего на несколько часов. Этим и воспользовался злоумышленник.

Предполагаемого преступника задержали в этот же день. Похожую по описанию соседа машину патруль увидел в районе Кривого магазина, на пересечении ул. Дощанова и Майлина.

- Водителю по рации дали команду об остановке. В салоне авто находился 34-летний подозреваемый, рядом с ним на пассажирском сидении лежал пакет с похищенным, - сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что подозреваемый проник в частный дом, отжав оконное стекло.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 п. 3 УК РК (кража с незаконным проникновением в жилое помещение).
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Комментарии к новости

Сосед
Re: Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя...




Отправлено: 01.02.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно, зачем такое писать, это же их работа, вы же не пишите что продавец в магазине продал продуктов на 100000 тг. Если такое писали бы в Москве, то газеты была бы в 3х томах...

§ сайлау курманов
Re: Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.02.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я с вами не согласен , в последнее время эти ребята заслуживают к себе хорошего отношения , за пешеходами не гоняются , курильщикам не пристают , вроде и не хамят и не грубят
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Народный контроль
Re: Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя...




Отправлено: 01.02.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сосед:
Если такое писали бы в Москве, то газеты была бы в 3х томах...

А у вас разве преступления раскрывают? Вообще то в первый раз об этом слышу. Обычно у вас преступников назначают.

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