Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
28 января в одном из крестьянских хозяйств сотрудники местной полицейской службы задержали двух подозреваемых в краже аккумуляторов с автомобиля КамАЗ. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото
Подельники поздно ночью проникли на территорию крестьянского хозяйства и пытались похитить два электронакопителя с грузового автомобиля.
Мужчин, снимающих аккумуляторы с КамАЗа, заметил сторож и сообщил об этом в полицию. Через несколько минут на место происшествия прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Куаныша Избасарова и старшины полиции Дулата Тлеубаева.
- На территории крестьянского хозяйства имелся только один выход, который мы и перегородили, - передает слова Куаныша Избасарова пресс-служба. - Злоумышленников мы задержали около автомобиля, когда они, погрузив аккумуляторы в тачку, пытались их вывезти.
Задержанными оказались ранее судимые жители Костаная и Затобольска.
Проводится досудебное расследование.
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