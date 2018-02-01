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Добринцофф
Наши автобусы ездят на все 100...
КГСПС: А почему у перевозчиков претензии к пассажирам, а не к правительству и к поставщикам топлива и запчастей? Разве у перевозчиков есть претензии?По моему у них всё хорошо цена 100тнг...
01.02.18 20:58
коматозник
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
365: если так будут падать деньги, то западные медицинские корпорации придут на наш рынок, и тогда не будет проблем с врачами и с технологиями., дай Бог. Хи-хи -хи...
01.02.18 20:56
Народный контроль
Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная
Сосед: Если такое писали бы в Москве, то газеты была бы в 3х томах... А у вас разве преступления раскрывают? Вообще то в первый раз об этом слышу. Обычно у вас преступников назначают.
01.02.18 20:52
Дантист
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
Кто-то уже радостно потирает руки... И детям и правнукам хватит. Наивно ждать, что врачи с запада попрут к нам. А вот деньги туда, запросто.
01.02.18 20:49
КГСПС
Наши автобусы ездят на все 100...
Добринцофф: Почему ваши претензии не к работодателю ,а к перевозчику? А почему у перевозчиков претензии к пассажирам, а не к правительству и к поставщикам топлива и запчастей?
01.02.18 20:49
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Читательский рейтинг

Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

1 февраля 2018, 15:45 |  Криминал

28 января в одном из крестьянских хозяйств сотрудники местной полицейской службы задержали двух подозреваемых в краже аккумуляторов с автомобиля КамАЗ. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото

Подельники поздно ночью проникли на территорию крестьянского хозяйства и пытались похитить два электронакопителя с грузового автомобиля.

Мужчин, снимающих аккумуляторы с КамАЗа, заметил сторож и сообщил об этом в полицию. Через несколько минут на место происшествия прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Куаныша Избасарова и старшины полиции Дулата Тлеубаева.

- На территории крестьянского хозяйства имелся только один выход, который мы и перегородили, - передает слова Куаныша Избасарова пресс-служба. - Злоумышленников мы задержали около автомобиля, когда они, погрузив аккумуляторы в тачку, пытались их вывезти.

Задержанными оказались ранее судимые жители Костаная и Затобольска.

Проводится досудебное расследование.

 
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Комментарии к новости

§ drakon
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13213
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.02.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно,они - раскрыли...
Сторож - раскрыл...
Профайл

правп
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во дают !

Житель
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 18:38
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае




Отправлено: 01.02.18 - 20:56
Комментарий удален модератором.

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