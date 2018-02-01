Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае

28 января в одном из крестьянских хозяйств сотрудники местной полицейской службы задержали двух подозреваемых в краже аккумуляторов с автомобиля КамАЗ. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото

Подельники поздно ночью проникли на территорию крестьянского хозяйства и пытались похитить два электронакопителя с грузового автомобиля.

Мужчин, снимающих аккумуляторы с КамАЗа, заметил сторож и сообщил об этом в полицию. Через несколько минут на место происшествия прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Куаныша Избасарова и старшины полиции Дулата Тлеубаева.

- На территории крестьянского хозяйства имелся только один выход, который мы и перегородили, - передает слова Куаныша Избасарова пресс-служба. - Злоумышленников мы задержали около автомобиля, когда они, погрузив аккумуляторы в тачку, пытались их вывезти.

Задержанными оказались ранее судимые жители Костаная и Затобольска.

Проводится досудебное расследование.