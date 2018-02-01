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Volonter
Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане
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01.02.18 20:24
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Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане

1 февраля 2018, 14:28 |  Государство

Первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил о сроках и процедуре проведения в Казахстане переписи населения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото

- Проведение переписи населения предполагается в ноябре 2019 года. Основное новшество - компьютеризация. Мы разработаем интернет-портал, через него определенная часть населения по желанию сможет предоставить свои данные, - сообщил журналистам Руслан Даленов в кулуарах обсуждения в Мажилисе проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной статистики".

- Также будут ходить интервьюеры, у них будут планшеты, и они тут же будут вводить в планшеты информацию, которая будет сразу попадать в базу данных и обрабатываться. Это, во-первых, скорость, во-вторых, исключение ошибок. Тут же будет проверяться, совпадает ли ИИН, есть ли такой гражданин и так далее, - отметил Руслан Даленов.

По мнению первого вице-министра национальной экономики, если большая часть населения республики передаст все сведения с помощью Интернета, это снизит нагрузку на интервьюеров и увеличит скорость обработки собранных данных.

"Подомовой опрос будет, конечно. Интервьюеры будут ходить. Не все захотят передавать данные через Интернет, это их право. Кому-то удобно так. Но мы считаем, что главное отличие предстоящей переписи - использование цифровых технологий. Если к вам пришел сотрудник органов статистики, вы можете сказать, что вы уже отчитались. Чтобы не было искажений, ваши данные просто тут же проверят по планшету", - отметил Руслан Даленов.

Он также сообщил, что пока неизвестно, сколько человек и средств будет задействовано в проведении переписи населения.

- За счет компьютеризации, внедрения электронных технологий, мы считаем, будет ниже. Сейчас мы считаем, пилотный проект будет проводиться в апреле 2018 года в двух районах - Аягозе и Боровом. Там мы оттестируем эти планшеты, интернет-портал, формы, насколько это удобно. Сами расчеты: сколько человек будет привлекаться для сбора данных - это будет делаться впоследствии, а также деньги. Но мы считаем, что применение интернет-технологий удешевит, - подчеркнул первый вице-министр национальной экономики.
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Комментарии к новости

Народный контроль
Re: Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане




Отправлено: 01.02.18 - 15:13
Комментарий удален модератором.

Иолис
Re: Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане




Отправлено: 01.02.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще 10лет таких цен и зарплат, и вместо переписи населения будет перекличка.

§ Volonter
Re: Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 01.02.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достаточно одного человека - забить фильтр "Казахстан" в поисковике в ОКах и в ВК, исключить идентичные страницы и окай!)) 8-)
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