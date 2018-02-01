Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном мужчине в Астане

Юрист Олег Чернов прокомментировал факт утечки информации о кастрированном в Астане мужчине и предположил, как фотографии и материалы дела могли попасть в социальные сети, передает Sputnik.

Иллюстративное фото

"В мессенджере WhatsApp распространяется постановление суда по делу 36-летней женщины, уличившей возлюбленного в связи с другой женщиной и ампутировавшей ему часть полового органа. Давайте разберем эту новость с правовой точки зрения", — предложил Чернов на своей странице в Facebook.

Согласно вводной части постановления следственного судьи районного суда №2 Есильского района города Астаны К. Дуйсембиева на судебном заседании находились 6 человек, а именно: судья, секретарь судебного заседания, прокурор, следователь, подозреваемая и адвокат подозреваемой.

"Вот собственно тот небольшой круг лиц, первыми получившими судебный акт и у кого он был в наличии. Статьей 201 УПК ("Общие правила производства следственных действий") предусмотрено, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению, о чем у участников уголовного процесса отбирается соответствующая подписка.

"Следует отметить, что постановления следственного судьи не имеются в открытом доступе, то есть ни в банке судебных актов, ни в ИС "Судебный кабинет" их нет. Таким образом, только один из вышеупомянутых мог начать неправомерное, а равно незаконное распространение судебного акта. Причин такого поступка может быть много: например, предостеречь, рассказать, как бывает, ну или просто поглумиться над ситуацией. Гадать не будем, а вернемся к правовым последствиям", — отмечает юрист.

Чернов указал, что, в первую очередь, речь идет о распространении сведений, относящихся к личной тайне, ответственность за которые предусмотрена статьей 147 УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите").

"Ампутация обоих яичников и колото-резаное ранение мошонки полового органа, это диагноз, который также охраняется врачебной тайной, сведения о котором отражены в судебном акте со ссылкой на медицинскую справку Городской больницы №2 г. Астаны. Итак, теперь вся страна узнала, что некий (гражданин — прим.) был подвергнут кастрации и лишен возможности продолжить свой род. Согласитесь, оказаться в данной ситуации мало кто захочет, да еще и чтобы это стало известно на всю страну", — заметил юрист (орфография и пунктуация судебного постановления сохранены — ред).

Чернов также прокомментировал информацию СМИ об отказе департамента внутренних дел Астаны от комментариев.

"На мой взгляд, реакция ДВД должна быть иной, поскольку мы говорим о совершенном преступлении, а именно распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, т.е. должно быть начато досудебное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. И, безусловно, виновные должны понести соответствующее наказание", — указал он.

В завершении Чернов призывает граждан не распространять подобную информацию.

"Уже не как юрист, а как обычный человек, хотелось бы призвать всех, кто захочет распространить личные тайны других в Сети, поставить себя на их место и подумать о том, как после такого поступка сложится их жизнь и сложится ли. Суд, в первую очередь, это место, где решаются судьбы людей, а не цирковая арена", — заключил он.