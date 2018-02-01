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Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном мужчине в Астане

1 февраля 2018, 11:27 |  Криминал

Юрист Олег Чернов прокомментировал факт утечки информации о кастрированном в Астане мужчине и предположил, как фотографии и материалы дела могли попасть в социальные сети, передает Sputnik.

Иллюстративное фото

"В мессенджере WhatsApp распространяется постановление суда по делу 36-летней женщины, уличившей возлюбленного в связи с другой женщиной и ампутировавшей ему часть полового органа. Давайте разберем эту новость с правовой точки зрения", — предложил Чернов на своей странице в Facebook.

Согласно вводной части постановления следственного судьи районного суда №2 Есильского района города Астаны К. Дуйсембиева на судебном заседании находились 6 человек, а именно: судья, секретарь судебного заседания, прокурор, следователь, подозреваемая и адвокат подозреваемой.

"Вот собственно тот небольшой круг лиц, первыми получившими судебный акт и у кого он был в наличии. Статьей 201 УПК ("Общие правила производства следственных действий") предусмотрено, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению, о чем у участников уголовного процесса отбирается соответствующая подписка.

"Следует отметить, что постановления следственного судьи не имеются в открытом доступе, то есть ни в банке судебных актов, ни в ИС "Судебный кабинет" их нет. Таким образом, только один из вышеупомянутых мог начать неправомерное, а равно незаконное распространение судебного акта. Причин такого поступка может быть много: например, предостеречь, рассказать, как бывает, ну или просто поглумиться над ситуацией. Гадать не будем, а вернемся к правовым последствиям", — отмечает юрист.

Чернов указал, что, в первую очередь, речь идет о распространении сведений, относящихся к личной тайне, ответственность за которые предусмотрена статьей 147 УК РК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите").

"Ампутация обоих яичников и колото-резаное ранение мошонки полового органа, это диагноз, который также охраняется врачебной тайной, сведения о котором отражены в судебном акте со ссылкой на медицинскую справку Городской больницы №2 г. Астаны. Итак, теперь вся страна узнала, что некий (гражданин — прим.) был подвергнут кастрации и лишен возможности продолжить свой род. Согласитесь, оказаться в данной ситуации мало кто захочет, да еще и чтобы это стало известно на всю страну", — заметил юрист (орфография и пунктуация судебного постановления сохранены — ред).

Чернов также прокомментировал информацию СМИ об отказе департамента внутренних дел Астаны от комментариев.

"На мой взгляд, реакция ДВД должна быть иной, поскольку мы говорим о совершенном преступлении, а именно распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия, т.е. должно быть начато досудебное расследование по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. И, безусловно, виновные должны понести соответствующее наказание", — указал он.

В завершении Чернов призывает граждан не распространять подобную информацию.

"Уже не как юрист, а как обычный человек, хотелось бы призвать всех, кто захочет распространить личные тайны других в Сети, поставить себя на их место и подумать о том, как после такого поступка сложится их жизнь и сложится ли. Суд, в первую очередь, это место, где решаются судьбы людей, а не цирковая арена", — заключил он.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ко мне на вацап тоже приходила эта инфа.Я удалил. Не стал дальше запускать. Ваще много приходит всякой фигни. Даже жуткие вещи как головы отрезают, и тому подобные. Пора кому то уже фильтровать что ли этот вацап.
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KCT
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Ампутация обоих яичников и колото-резаное ранение мошонки полового органа
Рука лицо.. Так кто кому чего отрезал? Винегрет какой-то.. Если мужику, то при чём тут женские органы-яичники? Если женщине, то откуда мошонка взялась?

Не судите строго
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто юрист перепутал. Яички и яичники

§ лимон
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ох уж эти соц.сети и ватсапы, не думают что рассылают
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Мистер
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне приходило это еще в начале недели. Там слили не только постановление, но еще и фото парня, фото из операционной, фото результатов операции. В постановлении даже имена не замазаны. Парню здоровья и крепких нервов.

§ Vital
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5366
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Менты и слили. Больше не кому. Гуляет бумага официальная с фото с фамилиями и с подробностями. У парняги теперь проблемы на все жизнь. А кто то решил потешется в соц сетях .
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* Сыкымы
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 01.02.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да "липа" это всё. Ни "шапки", ни печатей, ни подписей в этом "постановлении", просто печатный текст, да ещё у автора этого фейка пробелы в знании физиологии человека. Но названы конкретные имена и фамилии. Кто-то этих девушку и парня хотел опорочить, оклеветать либо это особо циничный розыгрыш.
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Лора
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наказать виновных,найти кто из этих 6 человек пустил инфу.

Красотка
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ни "шапки", ни печатей, ни подписей в этом "постановлении", просто печатный текст,

Какие подписи, печати? 21-й век на дворе, ЭЦП - есть такая штука. И благодаря ей сейчас все постановления, заявления, протоколы и тому подобное, выглядят именно так. Люди и правда сейчас без башни, без брезгливости, как еще иначе объяснить эту жажду обмена любой информацией, лучше бы чем полезным занялись... У подсудимой, мне кажется, явные психические отклонения. Он ведь ей даже мужем не являлся, к чему такие вещи творить с посторонним тебе человеком...

§ лимон
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.02.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У парняги теперь проблемы на все жизнь.

проблемы у него начались до этого случая, а это лишь последствия
ставь пароль на смартфон, раз ведешь двойную игру, и дать себя привязать к кровати так что невозможно освободиться, ждать пока обколят паховую область тут явно два сапога пара
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знаток жизни
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ко мне на вацап тоже приходила эта инфа

мысли какие? Кто прислал? Не Лилия? Может не так отдыхаешь после дальных поездок? Как уязвим мужчина, когда спит на чужой кровати. Может шприцы и скальпели кипитяться......

* Сыкымы
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 01.02.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Красотка:
Какие подписи, печати? 21-й век на дворе

Вы не поверите, но стандартные реквизиты должны быть на каждом официальном документе, имеющем юридическую силу.
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Мистер
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...




Отправлено: 01.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было слито фото одной страницы, не титульной, и не последней страницы чтобы там стояли подписи и реквизиты, печати. Когда-нибудь видели документы из суда?

Цитата:
Вы не поверите, но стандартные реквизиты должны быть на каждом официальном документе, имеющем юридическую силу.

§ 112
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 17:13
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 18:34
Комментарий удален модератором.
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