За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
35-летний гражданин А. 23 января, находясь дома и будучи пьяным, после полуночи проявил неуважение к людям, проживающим вместе с ним. В частности, мужчина нецензурно выражался в адрес своей тещи.
Иллюстративное фото smartia.me
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, в течении последнего года А. уже подвергался административному взысканию.
Лисаковский городской суд признал А. виновным по ст.73 ч.2 КРКоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 10 суток.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.
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