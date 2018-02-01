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За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска

1 февраля 2018, 10:35 |  Общество

35-летний гражданин А. 23 января, находясь дома и будучи пьяным, после полуночи проявил неуважение к людям, проживающим вместе с ним. В частности, мужчина нецензурно выражался в адрес своей тещи.

Иллюстративное фото smartia.me

Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, в течении последнего года А. уже подвергался административному взысканию.

Лисаковский городской суд признал А. виновным по ст.73 ч.2 КРКоАП (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.
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Комментарии к новости

ХХХ
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если теща не прописана там? И мужчина так бурно весело прощался с тещей чтоб она шла домой во свояси? А она так отблагодарила его.

Народный контроль
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
находясь дома и будучи пьяным,
Алкоголизм хронический — заболевание, характеризующееся совокупностью психических и соматических расстройств, возникших в результате систематического злоупотребления алкоголем.

Мазай
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти тещи....

доктор врач
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Алкоголизм хронический — заболевание, характеризующееся совокупностью психических и соматических расстройств, возникших в результате систематического злоупотребления алкоголем.


выписку свою с диагнозом посмотрела?

§ yudjin
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5066
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.02.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Алкоголизм хронический

прикол в том, что вчкушка мигом нарисовывается в тех ветках, где пахнет сивухой... чует свою тему, латентная ;-)
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Диванный аналитик
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть она отдохнёт пока, 10 суток то они быстро пролетят :lol:

Нурсулу
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска




Отправлено: 01.02.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тупой стереотип, что если тёща, то брррр!убить мало, а то, что зятья сейчас - бездельники и похабные алкоголики, ничего, да?

* Сыкымы
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 01.02.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурсулу:
Тупой стереотип, что если тёща, то брррр!убить мало,

Из семи комментариев - про брррр-тёщ только ваш коммент.
Цитата:
Нурсулу:
зятья сейчас - бездельники и похабные алкоголики

Зачем всех-то огульно? Есть конкретные примеры - про них и пишите.
Есть и тёщи такие, что не дай бог, есть и зятья - оторви да выбрось. Чужая семья - потёмки. Зачем на всех-то ярлыки навешивать?
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* 112
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 17:21
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
112


(Пользователи)
Сообщений: 9119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.02.18 - 18:32
Комментарий удален модератором.
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