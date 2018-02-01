Акция «Прощай, елка!» вновь ставит рекорды - и школьные, и человеческие

Экологическая акция «НГ», проходящая под девизом «Нашей елке - не место на помойке!», в самом разгаре. Благодаря нашим помощникам ее проведению не смогли помешать даже суровые морозы.

В 15-й раз газета вместе со школьниками дает вторую жизнь новогодним деревьям: ученики приносят сосны в школьные дворы, а мы развозим деревья горожанам, которым они еще принесут пользу.

Вывозить сосны мы начали 22 января, но морозы внесли коррективы. Несколько дней елочная бригада работа всего по 4-5 часов. Два дня нам не могли выделить грузовики - замерзало дизельное топливо. Но потом немного потеплело, и в течение пяти дней бригада из четырех человек - двух корреспондентов «НГ» и двух рабочих ТОО «АБЗ+» - загружала машину, предоставленную этим предприятием. Заместитель директора ТОО «АБЗ+» по производству Муса Омаров каждый раз откликался на наши просьбы помочь с погрузкой, хоть и удивлялся - ведь в прошлых сезонах нашей акции «НГ» помогали и волонтеры, и школьники.

Впрочем, во дворе средней школы № 8, куда мы приехали во вторник, 30 января, энтузиазма было хоть отбавляй.

- Мы сами собирали деревья, - хвастались ученики.

Они рассказали, что приносили сосны из разных районов города. В этом году ученики 5-го «Б» Алан Кажахметов и Айдар Жанайдаров устроили соревнование - кто больше деревьев соберет.

- Я в прошлом году собрал больше всех и в этом, - поделился с «НГ» Алан. - После тренировок по баскетболу собирал елки. Перед занятиями оставлял портфель в школе и тоже искал елки.

Алан Кажахметов принес 175 сосен во двор СШ № 8

Как сообщила заместитель директора СШ № 8 по воспитательной работе Алла Бурцева, Алан еще на каникулах начал приносить деревья и аккуратно втыкал в сугроб. Мальчик очистил всю округу от сосен и поставил новый рекорд - 175 штук.

- В ПКСК разрешили соседям по моему дому приносить елки в подвал. Все соседи свои деревья принесли. На улице останавливали меня и спрашивали, для чего они, - рассказал Алан. - Мы помним, что в прошлом году ими топили печки люди. Мы с друзьями говорили, что елки нужны для помощи людям.

Алан и его друг Тимофей Остроухов связывали деревья веревкой и тащили в школу. Айдар Жанайдаров собирал елки в районе КСК и складывал в огороде своего дома. Собрав 80 штук, попросил маму нанять грузовик, чтобы отвезти их на школьный двор.

Увидев КамАЗ, который в этот день предоставило ТОО «Таза жол АТ», мальчишки начали проситься наверх. Дети с удовольствием помогали фотокорреспонденту «НГ» Николаю Соловьеву загружать сосны. Со словами «Не бойтесь, мы сильные!» Алан и Тимофей несли к машине самые большие деревья.

- Козы обожрутся, столько елок! - удивлялись ребята. - Им надолго хватит!

В итоге со двора СШ № 8 мы вывезли 444 дерева, которые пригодятся семье Василюк на прокорм козам. Рекорд по сбору сосен в этом году поставила СШ № 17 - мы 4 дня вывозили со двора 2 457 деревьев. Причем половина была в сетках, в которых их привезли в Костанай на продажу.

Акция продолжается, осталось еще 6 школ. А пока подводим предварительные итоги. Ученики СШ № 7 собрали 424 сосны, СШ № 4 - 467 деревьев.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

