Быстрее не бывает

Форум
Дантист
1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
Кто-то уже радостно потирает руки... И детям и правнукам хватит. Наивно ждать, что врачи с запада попрут к нам. А вот деньги туда, запросто.
01.02.18 20:49
КГСПС
Наши автобусы ездят на все 100...
Добринцофф: Почему ваши претензии не к работодателю ,а к перевозчику? А почему у перевозчиков претензии к пассажирам, а не к правительству и к поставщикам топлива и запчастей?
01.02.18 20:49
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: вчем дело, Виктор? Алекс,я сегодня - не модерирую... :lol: :lol:
01.02.18 20:41
сайлау курманов
Что законно и что нет, когда БВУ взимают долги с граждан, разъяснили в костанайском филиале Нацбанка
при мне были два случая , когда заемщики не смогли дальше платить и банкиры без жалости продали за оставшийся к оплате долг совершенно дорогущую недвижимость , вот и сейчас у моих соседей такая же...
01.02.18 20:32
Volonter
Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане
Достаточно одного человека - забить фильтр "Казахстан" в поисковике в ОКах и в ВК, исключить идентичные страницы и окай!)) 8-)
01.02.18 20:24
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Что законно и что нет, когда БВУ взимают долги с граждан, разъяснили в костанайском филиале Нацбанка

Галина ПЕТРЕНКО

1 февраля 2018, 09:34 |  Государство

Невозможность выполнить обязательства перед банком - не такая уж редкая ситуация для заемщика. В стремлении забрать положенное банки, случается, перегибают палку. Об этом шла речь на брифинге 31 января в областном филиале Национального банка РК.

Директор филиала Жомарт КАЖРАХИМОВ рассказал о защите прав потребителей финансовых услуг. За прошлый год было рассмотрено 297 жалоб, в 11 случаях пришлось применить такие меры как предупреждения и предписания финансовым организациям, в 4 случаях банки были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 11 млн тенге.

- Сейчас в филиал продолжают поступать жалобы заемщиков на безакцептное списание с их счетов денежных средств банками второго уровня, - отметил Кажрахимов. - При том, что взыскание законным образом обращено на деньги гражданина, забирать со счета человека практически все, лишать его средств к существованию банки не имеют права.

Постановлением Верховного суда РК №7 от 25.11.2016 года «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа» установлена норма по обеспечению размера минимальной зарплаты на текущих счетах должников.

- Заемщики, которые оказываются в такой ситуации, должны знать, - подчеркнул Кажрахимов, - что банки при исполнении платежных требований должны соблюдать норму, оговоренную этим постановлением.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.02.18 18:45 1 млрд 704 млн тенге уже выплатили работодатели Костанайской области в Фонд обязательного социального медстрахования
01.02.18 17:13 Посол ОБСЕ в Казахстане Дьёрдь Сабо встретился с журналистами «НГ»
01.02.18 16:55 Полиция раскрыла кражу благодаря бдительности жителя Костаная
01.02.18 15:45 Кражу аккумуляторов раскрыла полиция в Костанае
01.02.18 14:28 Когда и как будет проходить перепись населения в Казахстане
01.02.18 11:27 Кто "слил" закрытую информацию о кастрированном мужчине в Астане
01.02.18 10:35 За скандал с тещей арестовали жителя Лисаковска
01.02.18 10:26 Акция «Прощай, елка!» вновь ставит рекорды - и школьные, и человеческие
01.02.18 08:41 Евгений ШИБАРШИН: В поисках справедливости
31.01.18 18:05 Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение

Комментарии к новости

FOMA
Re: Что законно и что нет, когда БВУ взимают долги с граждан,...




Отправлено: 01.02.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто не имеем не каких дел с подобными финансовыми учреждениями. Живем по средствами никаких проблем!

Иолис
Re: Что законно и что нет, когда БВУ взимают долги с граждан,...




Отправлено: 01.02.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В силу п. 9 ст. 159 ГК РК сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Для доказывания кабальности сделки необходимо доказать, как минимум, три вещи:

1. В момент совершения сделки сторона находилась под влиянием стечения тяжелых обстоятельств;

2. Из-за стечения указанных обстоятельств сделка была заключена, стороной, на крайне невыгодных для себя условиях;

3. Другая сторона не только знала о наличии тяжелых обстоятельств но и воспользовалась этим при заключении сделки.

Классическая ситуация:

У "А" сильно болен родственник и он нуждается в средствах для того, чтобы оплатить его лечение. Знакомый ростовщик знает о болезни родственника и тяжелом положении "А" в связи с чем предлагает тому срочный займ под 1 000 000 процентов.

Налицо кабальность сделки.

§ сайлау курманов
Re: Что законно и что нет, когда БВУ взимают долги с граждан,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.02.18 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при мне были два случая , когда заемщики не смогли дальше платить и банкиры без жалости продали за оставшийся к оплате долг совершенно дорогущую недвижимость , вот и сейчас у моих соседей такая же проблема , купили за 15 лямов и на полпути возникли проблемы , тут исполнитель согласен отдать и за семь.ничего с этим не поделаешь
Профайл Посетить вебсайт

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 3
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх