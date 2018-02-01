Что законно и что нет, когда БВУ взимают долги с граждан, разъяснили в костанайском филиале Нацбанка

Невозможность выполнить обязательства перед банком - не такая уж редкая ситуация для заемщика. В стремлении забрать положенное банки, случается, перегибают палку. Об этом шла речь на брифинге 31 января в областном филиале Национального банка РК.

Директор филиала Жомарт КАЖРАХИМОВ рассказал о защите прав потребителей финансовых услуг. За прошлый год было рассмотрено 297 жалоб, в 11 случаях пришлось применить такие меры как предупреждения и предписания финансовым организациям, в 4 случаях банки были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 11 млн тенге.

- Сейчас в филиал продолжают поступать жалобы заемщиков на безакцептное списание с их счетов денежных средств банками второго уровня, - отметил Кажрахимов. - При том, что взыскание законным образом обращено на деньги гражданина, забирать со счета человека практически все, лишать его средств к существованию банки не имеют права.

Постановлением Верховного суда РК №7 от 25.11.2016 года «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа» установлена норма по обеспечению размера минимальной зарплаты на текущих счетах должников.

- Заемщики, которые оказываются в такой ситуации, должны знать, - подчеркнул Кажрахимов, - что банки при исполнении платежных требований должны соблюдать норму, оговоренную этим постановлением.