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31.01.18 20:35
ваще
Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение
112: Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников.. из КНБ пишешь? я так и понял. и не удивился как можно атаковать сайт нг? да можно. но кому...
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рудничанин
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31.01.18 20:15
Александр Родионович Бородач
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
112: Костанай нужно сравнивать только думаю с европейскими городами, и то он лучше и краше их многих.. Повеселил на ночь.Не усну теперь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
31.01.18 20:11
Александр Родионович Бородач
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Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение

31 января 2018, 18:05 |  Государство

КНБ должен быть вправе приостанавливать работу сетей и средств связи в случае кибератаки, предлагается в проекте постановления Правительства "Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности", опубликованном на сайте "Открытые НПА", передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

"В случаях, не терпящих отлагательств и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой в результате компьютерной атаки, председатель КНБ РК, его заместители или начальники территориальных органов КНБ РК либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещённой на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генпрокуратуры РК в течение 24 часов", – говорится в пункте 17 Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности.

Порядок приостановления работы сетей и средств связи предусмотрен статьёй 41-1 Закона РК "О связи". В пункте 17 вышеназванного плана практически полностью дублируется формулировка пункта 1-2 этой статьи, в него лишь добавлено уточнение – "в результате компьютерной атаки".

В документе, вынесенном на публичное обсуждение, сообщается, что план "разработан в целях предотвращения информационно-технического воздействия на критически важную информационно-коммуникационной инфраструктуру и минимизации последствий воздействия на состояние защищенности информации (данных) объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры РК, при которых создается угроза защищенности информации или нарушается состояние штатного функционирования технологических процессов".

В нём отмечено, что владельцы критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры при инцидентах информационной безопасности регионального или республиканского масштаба должны оповестить Национальный координационный центр информационной безопасности, который, в свою очередь, должен незамедлительно сообщить о случившимся органам национальной безопасности РК.

Уточняется, что план не распространяется на информационные системы в защищённом исполнении, отнесённые к государственным секретам, а также сети телекоммуникаций специального назначения и/или правительственной, засекреченной, шифрованной и кодированной связи.

Публичное обсуждение проекта постановления Правительства продлиться до 13 февраля 2018 года.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9100
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников..
Профайл

рудничанин
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:12
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже ясно, что и обсуждать нечего))

Гость
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А-ля Сев.Корея и Китай.

рудничанин
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:47
Комментарий удален модератором.

Александр Родионович Бородач
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников..

Например тролля с ником 1,2,3, и уволить его с работы как спалившегося :lol:

рудницанин
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 19:54
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи...




Отправлено: 31.01.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников..


из КНБ пишешь? я так и понял. и не удивился
как можно атаковать сайт нг? да можно.
но кому это нужно.
если это кому то и нужно, то это не анонимы которые пишут что 112- плохой мальчик.
и его не атаковать не будут, а нажмут кнопку.
не пошло лечение тебе на пользу.
кстати кто оплачивал лечение то?

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