Быстрее не бывает

Форум
Серый волк
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
Вторая встреча и опять одна клоунесса с похвальбой. И жиденькие боты акимата, рассаженные по залу в галстуках, которых в жизни ни одни местный утопающий в грязи житель ностить не будет! Хотите...
31.01.18 20:35
ваще
Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение
112: Вот поэтому нужно убрать троллей, которые постоянно атакуют сайт с многочисленных своих ников.. из КНБ пишешь? я так и понял. и не удивился как можно атаковать сайт нг? да можно. но кому...
31.01.18 20:25
рудничанин
Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае
Хохол: Кто тебе сказал что без аккумулятора лимузин заехал и выехал ? гражданин продолжает настаивать что взяточники, преступники не должны сидеть в тюрьме. он не согласен с решением судей нашей...
31.01.18 20:15
Александр Родионович Бородач
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
112: Костанай нужно сравнивать только думаю с европейскими городами, и то он лучше и краше их многих.. Повеселил на ночь.Не усну теперь :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ...
31.01.18 20:11
Александр Родионович Бородач
Не грози КТЭК, доказывая свою правоту
До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)
31.01.18 20:05
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Погода в Костанайской области станет более комфортной уже после четверга

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

31 января 2018, 17:11 |  Общество

По прогнозам синоптиков, ночь со среды, 31 января, на четверг, 1 февраля, еще будет морозной - термометры покажут 22-25, местами 30 градусов ниже нуля. Но февраль начнется с потепления.

- В четверг ожидается небольшой снег, слабая низовая метель, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Дневные температуры в первый день февраля будут колебаться в пределах 8-13 градусов ниже нуля, но местами столбики термометров опустятся до 17 градусов со знаком «минус». Все остальные дни недели, с пятницы по воскресенье, по ночам будет от 12 до 17 градусов, местами 21 градус мороза. Днем ожидаем 5-10, местами 15 градусов ниже нуля.

Также до конца недели прогнозируется небольшой снег, местами низовые метели, что будет обусловлено действием циклона.

Синоптики прогнозируют во второй половине недели юго-восточный ветер скоростью 9-14, порывами до 15-20 м/сек.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.01.18 18:05 Постановление о новых полномочиях КНБ в области связи вынесли на публичное обсуждение
31.01.18 16:33 Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты
31.01.18 15:44 Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
31.01.18 14:49 Продлить временную регистрацию в Казахстане можно будет через SMS
31.01.18 14:05 Владельца лимузина, сбившего насмерть охранника, взяли под стражу в зале суда в Костанае
31.01.18 13:28 «Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
31.01.18 12:53 Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане 25 марта
31.01.18 11:57 Международный автобус «Рудный-Челябинск» задержали с пассажирами в связи с отсутствием талона на техосмотр
31.01.18 11:22 ФК "Тобол" проводит УТС-2 в Турции
31.01.18 11:01 Первая в 2018 году сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае 3 февраля

Комментарии к новости

Жанна
Re: Погода в Костанайской области станет более комфортной уже...




Отправлено: 31.01.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как?

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 1
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх