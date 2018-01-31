Погода в Костанайской области станет более комфортной уже после четверга
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, ночь со среды, 31 января, на четверг, 1 февраля, еще будет морозной - термометры покажут 22-25, местами 30 градусов ниже нуля. Но февраль начнется с потепления.
- В четверг ожидается небольшой снег, слабая низовая метель, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Дневные температуры в первый день февраля будут колебаться в пределах 8-13 градусов ниже нуля, но местами столбики термометров опустятся до 17 градусов со знаком «минус». Все остальные дни недели, с пятницы по воскресенье, по ночам будет от 12 до 17 градусов, местами 21 градус мороза. Днем ожидаем 5-10, местами 15 градусов ниже нуля.
Также до конца недели прогнозируется небольшой снег, местами низовые метели, что будет обусловлено действием циклона.
Синоптики прогнозируют во второй половине недели юго-восточный ветер скоростью 9-14, порывами до 15-20 м/сек.
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