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31.01.18 20:15
Александр Родионович Бородач
«Не надо Казахстан сравнивать с Африкой!» - аким Костаная ответил на критику жителей Костаная-2
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31.01.18 20:11
Александр Родионович Бородач
Не грози КТЭК, доказывая свою правоту
До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)
31.01.18 20:05
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Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты

31 января 2018, 16:33 |  Общество

Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты "Ак жола", сообщает пресс-служба Демократической партии Казахстана. Депутатский запрос фракции на имя премьер-министра Бахытжана Сагинтаева озвучила 31 декабря на пленарном заседании Мажилиса Дания Еспаева, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

"Одним из острых вопросов, влияющих на предпринимательский климат и себестоимость продукции отечественного бизнеса, являются тарифы на энергоносители и услуги монополистов. Согласно пункту 3 статьи 18 Закона РК "О естественных монополиях", определено, что утверждение тарифов может производиться не чаще одного раза в год. Это безусловно позитивная мера, однако на практике тарифы меняются как минимум в два раза и чаще", – сказано в запросе партии.

Министерство энергетики утверждает оптовую цену товарного газа, которая вводится в действие ежегодно с 1 июля. Однако параллельно Комитет по регулированию естественных монополий утверждает предельные тарифы на долгосрочный период 2015-2020 годы на услуги транспортировки газа, которые вводятся ежегодно с 1 января.

"Соответственно цена на газоснабжение в реальности изменяется два раза в год: с 1 января в связи с изменением тарифа на транспортировку, и с 1 июля – в связи с утверждением оптовой цены. Это приводит к повторным скачкам цены газа для потребителей, включая тепло и энергопроизводящие компании. Двухразовое повышение тарифа на газ не только противоречит норме закона, но и создаёт определённую нестабильность на рынке, нарушая планомерную работу домашних хозяйств и вызывая цепную реакцию повышения себестоимости отечественного производства в бизнесе", – считают в "Ак жоле".

В этой связи депутаты фракции требуют:

  • скоординировать действия по тарифообразованию двух госорганов;
  • привести изменения тарифа на газоснабжение в соответствие закону "О естественных монополиях", а именно не более одного раза в год;
  • проверить обоснованность повышения тарифов в системе газоснабжения во всех регионах страны.

Сейчас в Казахстане установлена предельная оптовая цена на сжиженный газ в размере 43 345 тенге за тонну.

Согласно новому законопроекту, с 2019 года для газа, продаваемого через электронные торговые площадки, не будет предельной оптовой цены.
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Комментарии к новости

читатель
Re: Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ...




Отправлено: 31.01.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где же такие баллоны красивые продаются

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