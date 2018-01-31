Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты

Проверить обоснованность повышения тарифов на сжиженный газ требуют депутаты "Ак жола", сообщает пресс-служба Демократической партии Казахстана. Депутатский запрос фракции на имя премьер-министра Бахытжана Сагинтаева озвучила 31 декабря на пленарном заседании Мажилиса Дания Еспаева, передает Informburo.kz.

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"Одним из острых вопросов, влияющих на предпринимательский климат и себестоимость продукции отечественного бизнеса, являются тарифы на энергоносители и услуги монополистов. Согласно пункту 3 статьи 18 Закона РК "О естественных монополиях", определено, что утверждение тарифов может производиться не чаще одного раза в год. Это безусловно позитивная мера, однако на практике тарифы меняются как минимум в два раза и чаще", – сказано в запросе партии.

Министерство энергетики утверждает оптовую цену товарного газа, которая вводится в действие ежегодно с 1 июля. Однако параллельно Комитет по регулированию естественных монополий утверждает предельные тарифы на долгосрочный период 2015-2020 годы на услуги транспортировки газа, которые вводятся ежегодно с 1 января.

"Соответственно цена на газоснабжение в реальности изменяется два раза в год: с 1 января в связи с изменением тарифа на транспортировку, и с 1 июля – в связи с утверждением оптовой цены. Это приводит к повторным скачкам цены газа для потребителей, включая тепло и энергопроизводящие компании. Двухразовое повышение тарифа на газ не только противоречит норме закона, но и создаёт определённую нестабильность на рынке, нарушая планомерную работу домашних хозяйств и вызывая цепную реакцию повышения себестоимости отечественного производства в бизнесе", – считают в "Ак жоле".

В этой связи депутаты фракции требуют:

скоординировать действия по тарифообразованию двух госорганов;

привести изменения тарифа на газоснабжение в соответствие закону "О естественных монополиях", а именно не более одного раза в год;

проверить обоснованность повышения тарифов в системе газоснабжения во всех регионах страны.

Сейчас в Казахстане установлена предельная оптовая цена на сжиженный газ в размере 43 345 тенге за тонну.

Согласно новому законопроекту, с 2019 года для газа, продаваемого через электронные торговые площадки, не будет предельной оптовой цены.