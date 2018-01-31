В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции разрабатывают проект "Карта общественного контроля". Об этом сообщил председатель агентства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото из архива Tengrinews.kz
Как пояснил Алик Шпекбаев, суть проекта заключается в том, что казахстанцы смогут жаловаться на некачественное оказание государственных услуг через социальные сети.
- Например, если в сельском округе осуществляется некачественный ремонт дорог или не работает газопровод, построенный в рамках госпрограммы, каждый может направить письмо в агентство, которые будут оперативно рассмотрены. В социальных сетях будут созданы страницы куда граждане смогут присылать материалы в любой удобной для них форме, - рассказал руководитель Агентства.
Он отметил, что реализации проекта должно поспособствовать население страны.
- Иногда ведь достаточно одной фотографии. С центра невозможно увидеть, что делается, например, в поселке Молодежный Актогайского района Павлодарской области. Считаю, что нам нужны активные гражданские помощники, которые должны будут контролировать. Тем более гражданского контроля на местах у нас нету, - посетовал Алик Шпекбаев.
Глава АДГСПК отметил важность донесения информации об этой инициативе до граждан.
- Важно, чтобы они прониклись этой идеей и начали на деле обсуждать общественный контроль. Территориальным департаментам агентства поручаю проработать механизм взаимодействия, сделать его максимально простым и удобным для граждан, каждое обращение должно быть досконально изучено с выездом на место, с фиксацией и организацией проверочных мероприятий, - заключил он.
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До тех пор пока будет в кресле нынешний директор ,будет продолжение.Кредиты о которых все забыли,надо платить,ВЧК теперь НК.Так что деньги в КТЭК нести еще долго ;-)