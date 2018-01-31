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Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги

31 января 2018, 15:44 |  Государство

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции разрабатывают проект "Карта общественного контроля". Об этом сообщил председатель агентства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива Tengrinews.kz

Как пояснил Алик Шпекбаев, суть проекта заключается в том, что казахстанцы смогут жаловаться на некачественное оказание государственных услуг через социальные сети.

- Например, если в сельском округе осуществляется некачественный ремонт дорог или не работает газопровод, построенный в рамках госпрограммы, каждый может направить письмо в агентство, которые будут оперативно рассмотрены. В социальных сетях будут созданы страницы куда граждане смогут присылать материалы в любой удобной для них форме, - рассказал руководитель Агентства.

Он отметил, что реализации проекта должно поспособствовать население страны.

- Иногда ведь достаточно одной фотографии. С центра невозможно увидеть, что делается, например, в поселке Молодежный Актогайского района Павлодарской области. Считаю, что нам нужны активные гражданские помощники, которые должны будут контролировать. Тем более гражданского контроля на местах у нас нету, - посетовал Алик Шпекбаев.

Глава АДГСПК отметил важность донесения информации об этой инициативе до граждан.

- Важно, чтобы они прониклись этой идеей и начали на деле обсуждать общественный контроль. Территориальным департаментам агентства поручаю проработать механизм взаимодействия, сделать его максимально простым и удобным для граждан, каждое обращение должно быть досконально изучено с выездом на место, с фиксацией и организацией проверочных мероприятий, - заключил он.
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Комментарии к новости

§ Volonter
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1361
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 31.01.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
каждое обращение должно быть досконально изучено с выездом на место, с фиксацией и организацией проверочных мероприятий
Задумка очень хорошая, но насколько это реально будет выполнить? Не получится ли, что обращения в виду их общего количества будут "выстаивать в очереди" месяцами?
А вообще идея мне лично очень нравится!
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§ 112
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
112


(Пользователи)
Сообщений: 9100
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы только и могут что жаловаться и уже в который год..
Делать то когда сами научатся?
Так и будем искать царя в ком то, в каждом, кого посчитаем им?
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§ yudjin
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
письмо в агентство, которые будут оперативно рассмотрены.

ночевать на работе придется, рассматривая обращения....
да их и рассматривать то на фотках не надо... всё итак очевидно, все всё видят, но закрывают глаза: "а, пойдёт"
как с иллюзией ремонта проспекта Абая... пока не ткнули в "вишенку", не собирались что-то доделывать.

[Исправлено: yudjin, 31.01.2018 - 16:15]
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236
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги




Отправлено: 31.01.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
письмо в агентство, которые будут оперативно рассмотрены.

ночевать на работе придется, рассматривая обращения....
да их и рассматривать то на фотках не надо... всё итак очевидно, все всё видят, но закрывают глаза: "а, пойдёт"
как с иллюзией ремонта проспекта Абая... пока не ткнули в "вишенку", не собирались что-то доделывать.

Уважаемы, вот возьми свой комент, и направь туда, только не забудь указать обратный адрес и ФИО для того что бы могли направить тебе ответ, а то есть такие чудики, пишут жалобу а обратный адрес не указывают, потом опять пишут что не отвечают на его жалобы, я тебе гарантируются, что в течении 15-20 дней тебе придет ответ, если будешь не согласен с ответом можешь обжаловать ответ, я к примеру писал жалобу, что во время ремонта по проспекту абай корни деревьев остались голые и они сохнут, пришел ответ, что виновные лица привлечены к ответственности (конкретные фамилии и должности)

§ Сыкымы
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 31.01.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Казахстанцы только и могут что жаловаться и уже в который год..
Делать то когда сами научатся?

Значит, если плохо уложен асфальт - нужно не жаловаться, а идти учиться на асфальтировщика, плохо сделано уличное освещение - идти учиться на электрика и делать всё самому? Так предлагаешь?
Цитата:
112:
Так и будем искать царя в ком то

Царь, в первую очередь, в своей голове должен быть, особливо у диванных философов. Слышал выражение " без царя в голове"? ;-)
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§ yudjin
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.01.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
236:
что виновные лица привлечены к ответственности

ну и ты, конечно, поверил в миф о наказании, за сим сердце и успокоилось...
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Хохол
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги




Отправлено: 31.01.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
236:
Уважаемы, вот возьми свой комент, и направь туда,

А для чего ? Все , которые контролируют , разрешают , утверждают и постановляют , слепые ? Зачем тогда все эти проекты , надзоры и контролёры получающие зарплаты , когда в конечном итоге сами граждане должны указывать на недочёты ? Для чего нужны тогда Акимы , всех уровней , они чё в параллельных мирах обитают и дальше своего кабинета ни чего не видят ? Странная инициатива , показывать и рассказывать о том , что и так каждому видно .

236
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги




Отправлено: 31.01.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну и ты, конечно, поверил в миф о наказании, за сим сердце и успокоилось...

исправили же.

Маркс
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги




Отправлено: 31.01.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ночевать на работе придется, рассматривая обращения....

Да, неправильно начали. Можно было повесить в кабинете карту дорог и для начала закрасить те дороги, которые есть. Это не заняло бы много времени. Все остальное можно считать бездорожьем и соответственно без всяких обращений постепенно осваивать территории.

Смотрел фильм про американскую компанию напитков, они именно так работали, посылали менеджеров в те места, которые на карте не были помечены флажками продаж. Как только продажи в населенном пункте начинались, втыкали флажок. Постепенно утыкали флажками всю карту.

§ 112
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги
112


(Пользователи)
Сообщений: 9100
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.01.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Значит, если плохо уложен асфальт - нужно не жаловаться, а идти учиться на асфальтировщика, плохо сделано уличное освещение - идти учиться на электрика и делать всё самому? Так предлагаешь?
Цитата:

Хех..
Вот видишь..
Ты даже логично рассуждать не можешь..
Не дорожником отнюдь..каждый должен показать на примере своей работы свой профессионализм, будь то дороги, газовые службы, либо электрики, которые ничего ни делают, но сдирают сумасшедшие деньги каждый месяц за услуги электроэнергией..
Дорожники например так не поступают.
По вине газо и электриков гибнет народа не меньше, но платим мы только им..
Тот же учитель..
Тот же препод, который купил себе место и учит себе подобных, но берет за это с группы миллионами..
Кстати, твоя профессия профессиональный комментатор, но ты даже профессионально комментировать не способен..
Где статьи, где аналитика, мнения, дискуссии с такими же профессионалами, как Петр Своик или Досым Сатпаев?
Ты такой же профессионал, так себе, как и я, как и Медный, как и Валентин...
Профессионал просто поговорить..
Тебе вот бы и следовало научится хоть чему нибудь не тут, а там в реальном мире..
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236
Re: Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги




Отправлено: 31.01.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А для чего ? Все , которые контролируют , разрешают , утверждают и постановляют , слепые ? Зачем тогда все эти проекты , надзоры и контролёры получающие зарплаты , когда в конечном итоге сами граждане должны указывать на недочёты ? Для чего нужны тогда Акимы , всех уровней , они чё в параллельных мирах обитают и дальше своего кабинета ни чего не видят ? Странная инициатива , показывать и рассказывать о том , что и так каждому видно .

ну как бы гражданское общество... наши налоги... слуги народа... как то надо им напоминать кто в доме хозяин..

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