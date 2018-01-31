Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные дороги

В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции разрабатывают проект "Карта общественного контроля". Об этом сообщил председатель агентства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива Tengrinews.kz

Как пояснил Алик Шпекбаев, суть проекта заключается в том, что казахстанцы смогут жаловаться на некачественное оказание государственных услуг через социальные сети.

- Например, если в сельском округе осуществляется некачественный ремонт дорог или не работает газопровод, построенный в рамках госпрограммы, каждый может направить письмо в агентство, которые будут оперативно рассмотрены. В социальных сетях будут созданы страницы куда граждане смогут присылать материалы в любой удобной для них форме, - рассказал руководитель Агентства.

Он отметил, что реализации проекта должно поспособствовать население страны.

- Иногда ведь достаточно одной фотографии. С центра невозможно увидеть, что делается, например, в поселке Молодежный Актогайского района Павлодарской области. Считаю, что нам нужны активные гражданские помощники, которые должны будут контролировать. Тем более гражданского контроля на местах у нас нету, - посетовал Алик Шпекбаев.

Глава АДГСПК отметил важность донесения информации об этой инициативе до граждан.

- Важно, чтобы они прониклись этой идеей и начали на деле обсуждать общественный контроль. Территориальным департаментам агентства поручаю проработать механизм взаимодействия, сделать его максимально простым и удобным для граждан, каждое обращение должно быть досконально изучено с выездом на место, с фиксацией и организацией проверочных мероприятий, - заключил он.